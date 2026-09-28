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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Lunes, 28 de septiembre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 10 minutos
Clima en Capital Federal: 14°C, nubes y claros con ráfagas de 34 km/h
A las 03:00, el clima en Capital Federal se presenta con nubes y claros y una temperatura de 14°C. La sensación térmica también es de 14 °C, de acuerdo con los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.
La humedad es del 92% y la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%. El punto de rocío llega a 12 °C, mientras que la nubosidad es del 25% y la visibilidad alcanza los 30 km.
En cuanto al viento, sopla a 16 km/h de intensidad media y presenta ráfagas de 34 km/h. La presión atmosférica es de 1013 hPa, no hay niebla y la cota de nieve se ubica en 4300 m.
Con estos valores, el pronóstico del tiempo para Capital Federal no indica precipitaciones en este bloque. El cielo se presenta con nubes y claros y la temperatura es de 14°C.
Hace 25 minutos
La madrugada en Capital Federal: nubes y claros, 14°C y ráfagas de 34 km/h
A las 03:00, el clima en Capital Federal se presenta con nubes y claros y una temperatura de 14°C. La sensación térmica también es de 14°C, según el registro oficial de la hora.
La humedad alcanza el 92%, el punto de rocío se ubica en 12°C y la nubosidad es del 25%. La probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que no se esperan precipitaciones.
El viento sopla a 16 km/h, con ráfagas de 34 km/h. La visibilidad llega a 30 km y la presión atmosférica es de 1013 hPa. No se reporta niebla y la cota de nieve está en 4300 m.
Así, el pronóstico del tiempo para la madrugada porteña muestra condiciones estables, con cielo parcialmente nublado y sin lluvia. Seguiremos actualizando el clima en vivo en Capital Federal.
Hace 1 hora
Clima en Capital Federal: 14° y ráfagas de 34 km/h en plena madrugada
La Capital Federal arranca la madrugada con el termómetro clavado en 14°C y un cielo que reparte nubes y claros. El registro oficial de las 03:00 muestra una ciudad tranquila en materia climática, aunque con un par de detalles que conviene mirar de cerca antes de salir a la calle.
La sensación térmica es idéntica a la temperatura real, 14 °C, sin viento helado que la castigue. La humedad trepa al 92%, un valor alto que se explica por el punto de rocío de 12 °C y que deja ese aire húmedo, casi pesado, típico de las primeras horas del día.
El dato que más llama la atención es el viento: hay un viento medio de 16 km/h, pero las ráfagas alcanzan los 34 km/h. Es decir, la jornada puede tener momentos de calma y otros en los que el viento golpee con fuerza, sobre todo en las zonas más abiertas de la ciudad.
La buena noticia es que la probabilidad de lluvia es del 0%, así que no hace falta cargar con el paraguas. La nubosidad llega al 25% y la visibilidad es excelente: 30 km, sin niebla registrada por el Servicio Meteorológico Nacional.
La presión atmosférica se mantiene estable en 1013 hPa y la cota de nieve se ubica en 4300 m. Seguí el minuto a minuto del clima en Capital Federal en nuestro liveblog para saber cómo evoluciona la temperatura a lo largo de la mañana.
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