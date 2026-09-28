Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Lunes, 28 de septiembre

A las 03:00, el clima en Capital Federal se presenta con nubes y claros y una temperatura de 14°C. La sensación térmica también es de 14 °C, de acuerdo con los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.

La humedad es del 92% y la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%. El punto de rocío llega a 12 °C, mientras que la nubosidad es del 25% y la visibilidad alcanza los 30 km.

En cuanto al viento, sopla a 16 km/h de intensidad media y presenta ráfagas de 34 km/h. La presión atmosférica es de 1013 hPa, no hay niebla y la cota de nieve se ubica en 4300 m.

Con estos valores, el pronóstico del tiempo para Capital Federal no indica precipitaciones en este bloque. El cielo se presenta con nubes y claros y la temperatura es de 14°C.