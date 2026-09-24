Emergencia en Mendoza por viento Zonda: suspensión de clases, voladuras de techos e incendios

El viento Zonda empezó a hacerse sentir con mucha fuerza en Mendoza y ya dejó consecuencias en algunos departamentos de la provincia. Hasta la mañana de este jueves, Defensa Civil había contabilizado 61 incidentes vinculados al fenómeno, sobre todo en el Valle de Uco.

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La situación podría complicarse en las próximas horas ya que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que continúa el alerta naranja por viento Zonda intenso en la zona y anticipó velocidades de entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Se espera además una jornada con una máxima de 31°C.

Incidentes por viento Zonda en Mendoza: departamento por departamento

Tupungato es el departamento que concentró la mayor cantidad de incidentes, con 37 reportes hasta el momento. Entre ellos se contabilizaron 10 árboles caídos, 20 ramas derribadas, una voladura de techo, tres incendios de campo y tres postes caídos.

Le siguió Tunuyán, con 16 incidentes, de los cuales 13 correspondieron a árboles caídos y tres a postes derribados. En San Carlos, se registraron seis situaciones: cuatro árboles caídos, una voladura de techo y un incendio de campo. En Malargüe, hubo dos árboles caídos.

Las autoridades mantienen especial atención sobre la evolución del fenómeno debido a la posibilidad de que las ráfagas se intensifiquen durante el mediodía y la tarde.

El Zonda también puede provocar una reducción significativa de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa, lo que incrementa el riesgo de incendios.

Prevención para lo que viene: alerta naranja y suspensión de clases

La alerta naranja alcanza a Ciudad de Mendoza, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, la precordillera de Las Heras y Luján de Cuyo, Junín, Rivadavia, los valles de Luján, San Carlos, Tunuyán y Tupungato, General Alvear y las zonas bajas de San Rafael y Malargüe.

Para la Zona Este y Lavalle rige una alerta amarilla, asociada a una menor intensidad del viento.

Ante las condiciones meteorológicas, la Dirección General de Escuelas (DGE) suspendió las clases presenciales durante el turno mañana en toda la provincia. Las actividades educativas se desarrollan de manera virtual y durante la mañana las autoridades evaluarían la situación para definir qué ocurriría con el turno tarde.

También se recomendó reducir al mínimo la permanencia al aire libre, evitar ubicarse debajo de árboles y no realizar actividad física en exteriores mientras persistan las ráfagas. En Alta Montaña, el paso Cristo Redentor funcionará de 10 a 21, con cierre de barreras a las 19 en Uspallata y Guardia Vieja.