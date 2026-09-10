Una de las bodegas más antiguas de Mendoza se presentó en concurso preventivo en medio de la crisis de Milei

Una de las bodegas más antiguas de Mendoza atraviesa una profunda crisis financiera al ritmo del duro momento que vive el sector del vino desde la llegada de Javier Milei por la caída de las ventas y la apertura de importaciones.

{{{htmlAmp}}}

Casir Dos Santos S.R.L., propietaria de Viña Maipú, se presentó en concurso preventivo ante la Justicia, luego de que el deterioro de su liquidez comprometiera la continuidad de sus operaciones.

El pedido fue formalizado el 29 de mayo y llegó después de varios años en los que la empresa había atravesado un proceso de expansión y modernización. Al momento de recurrir a la Justicia, el pasivo alcanzaba los $384,2 millones, correspondientes a deudas con cinco entidades financieras. A esto se sumaban 21 cheques rechazados por más de $74 millones.

La compañía atribuyó el deterioro financiero a una combinación de factores: el corte de la cadena de pagos de sus clientes, el incremento de los costos internos y las dificultades para acceder al financiamiento.

De 1862 al mundo: la transformación de una marca emblemática de Mendoza

La empresa que hoy enfrenta dificultades está detrás de una marca con una extensa historia en la provincia. Viña Maipú fue fundada en 1862 y se mantuvo activa desde entonces, convirtiéndose en una de las bodegas más antiguas de Mendoza. En 2014, Casir Dos Santos adquirió la bodega y, dos años más tarde, incorporó un nuevo socio. A partir de allí comenzó una etapa de fuerte transformación que se extendió hasta 2023.

Durante ese período, la firma incorporó tecnología de última generación para ampliar su capacidad productiva, sumó trabajadores y comenzó a buscar nuevos mercados. La expansión permitió que sus vinos llegaran a 20 países. Las nuevas líneas de fraccionamiento también le permitieron diversificar el negocio. Además de elaborar sus propias etiquetas, la bodega comenzó a producir vinos para otras empresas.

El crecimiento estuvo acompañado por la incorporación de profesionales reconocidos y por el desarrollo de viñedos propios. Actualmente cuenta con 15 hectáreas de Malbec en Lunlunta, además de viñedos en Gualtallary y Agrelo. En Gualtallary produce Cabernet Sauvignon, mientras que en Agrelo posee una finca ubicada a unos 950 metros sobre el nivel del mar.

¿Por qué cayó la venta de vino y qué impacto tienen las importaciones?

Pese a esto, el contexto actual es adverso.La industria vitivinícola enfrenta una combinación de menor consumo interno y dificultades en los mercados externos. En Mendoza, las exportaciones de vinos varietales fraccionados cayeron 36 por ciento durante el primer semestre de 2026, según un estudio de IERAL. Además, creció fuertemente la importación en el país.

Ese contexto golpeó también a la compañía. La menor actividad de sus clientes afectó la cadena de pagos y terminó profundizando los problemas de liquidez de la bodega. Con menos acceso al crédito y mayores costos para sostener la estructura productiva, la empresa terminó recurriendo a la Justicia para intentar ordenar sus obligaciones y preservar la continuidad de la actividad.

La presentación judicial incluyó además dos solicitudes vinculadas directamente con la posibilidad de mantener funcionando la bodega. Los propietarios pidieron que se impidiera a EDEMSA, la empresa distribuidora de energía eléctrica de Mendoza, cortar el suministro de electricidad a la planta. También solicitaron que las entidades financieras mantuvieran abiertas las cuentas bancarias de la compañía, una herramienta considerada necesaria para sostener la operatoria durante el proceso concursal.

La Justicia hizo lugar a ambos pedidos, aunque estableció que determinadas operaciones bancarias deberán contar con autorización judicial. El concurso preventivo le permitirá ahora a Casir Dos Santos avanzar en una negociación ordenada con sus acreedores mientras intenta preservar la actividad de Viña Maipú.