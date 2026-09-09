La crisis económica que atraviesa el país golpea a todos los sectores, pero el textil es de los más perjudicados. En ese contexto, un histórico local de calzado anunció el cierre de sus puertas y su dueña reconoció que votó a Javier Milei.

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Se trata de Calzados Giovanna, una tradicional zapatería ubicada en la peatonal de Laferrere, Provincia de Buenos Aires, que bajó sus persianas después de más de 25 años de actividad.

¿Cuáles fueron los motivos del cierre?

Su dueña, Marcela, explicó los motivos de la decisión y marcó que el negocio dejó de ser sostenible pese a encontrarse en una zona de gran circulación de personas: "Está difícil, no tuvimos otra alternativa porque las ventas son bajas. Y la cantidad de mercadería es mucha, la calidad es buena pero no hay rotación. Tomamos la decisión de cerrar".

A la caída del consumo se sumó el peso de los costos que debe afrontar un comercio. "Los impuestos son muy altos. No nos perdonan nunca", sostuvo a Crónica TV y señaló que hacía poco tiempo había realizado una refacción completa del local, pero que el esfuerzo no alcanzó para revertir la situación.

Según explicó, el problema no estuvo relacionado con la falta de proveedores o de financiamiento. "No es un tema de crédito ni es un tema de no tener con quién ni a qué comprarle", afirmó, sino que la comerciante apuntó contra el avance de las importaciones y aseguró que la competencia externa agravó las dificultades que atraviesan los comercios vinculados al calzado.

En particular, mencionó el ingreso de productos provenientes de Brasil y China: "Siempre aposté al país, aposté a que funcionemos bien, pero bueno, se complica", expresó. Y agregó que entiende que existe "un cambio de paradigma", aunque consideró que la transformación se produjo de manera demasiado abrupta para muchos pequeños comerciantes.

Remarcó que las importaciones de Brasil aumentaron un 30 por ciento y que "el mercado está lleno de productos brasileños". "Luego está todo lo chino que está viniendo en containers de forma absolutamente descontrolada, que está fundiendo a muchísimos textiles".

En ese contexto, Marcela decidió hablarle directamente al Presidente. "Milei, si me escuchás, vos viniste acá y yo hablé con vos y te dije que te votaba, te voté. Ahora necesito, por favor, que nos ayudes", reclamó. La dueña de Giovanna aclaró que su pedido no tiene como objetivo cuestionar la continuidad del Gobierno, sino reclamar medidas que permitan sostener a quienes todavía mantienen sus comercios abiertos.