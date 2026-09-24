El Servicio Meteorológico Nacional prevé una ciclogénesis a partir del domingo que traerá inestabilidad, ráfagas de viento y un marcado descenso térmico.

El AMBA registrará este viernes el día más cálido de la semana con máximas que superarán los 25 grados, antes del regreso de las lluvias. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional prevé una ciclogénesis a partir del domingo que traerá inestabilidad, ráfagas de viento y un marcado descenso térmico.

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La mañana del viernes arrancará con valores superiores a los 13 grados y durante la tarde las temperaturas podrían superar los 25 grados. En tanto, el cielo se mantendrá mayormente despejado y con humedad en ascenso, marcando la última jornada estable antes del regreso de las precipitaciones.

¿Cómo estará el tiempo durante el fin de semana en el AMBA?

Para el sábado se espera un leve descenso de las térmicas, con máximas en torno a los 22 grados y un ambiente templado. Aunque la nubosidad irá en aumento hacia la segunda mitad del día, por lo que se perfila como la jornada más adecuada del fin de semana para realizar actividades al aire libre.

Alerta por ciclogénesis: viento, tormentas aisladas y marcado descenso térmico

El cambio de tiempo llegará a partir del domingo, día en que se registrará una mayor inestabilidad acompañada de precipitaciones intermitentes, cielo cubierto, ráfagas de viento del este de 40/45 kilómetros por hora y un descenso de la temperatura.

La jornada se tornará mucho más fresca, con temperaturas entre 12 y 17 grados. El período de inestabilidad se extendería mediante la evolución de una ciclogénesis sobre el este de la Argentina durante el lunes y primera parte del martes en la región del AMBA, según informó Meteored.

¿Hasta cuándo durará la inestabilidad en el Área Metropolitana?

Durante ese lapso no se prevén lluvias continuas, sino la formación de chaparrones y tormentas aisladas en distintos momentos de la jornada. Es un fenómeno habitual en esta época del año por la interacción de masas de aire cálido y frentes fríos.

Por último, se espera un nuevo descenso térmico para la próxima semana, por lo que habrá que esperar para guardar los buzos, las camperas y toda la ropa de abrigo.