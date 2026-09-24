Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Jueves, 24 de septiembre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 14 minutos
Clima en Capital Federal: cielo cubierto, 13° y sin lluvia a las 03:00
Capital Federal registra este bloque de la madrugada con el cielo cubierto y una temperatura de 13°, según el dato oficial de las 03:00. La sensación térmica también es de 13 °C, por lo que el arranque se mantiene parejo y sin grandes cambios térmicos.
El pronóstico del tiempo indica 0% de probabilidad de lluvia, con una humedad del 63% y un punto de rocío de 7 °C. La nubosidad es alta: alcanza el 96%, aunque la visibilidad se mantiene en 50 km y no hay niebla.
En cuanto al viento, sopla a 12 km/h de intensidad media y las ráfagas llegan a 24 km/h. La presión atmosférica es de 1013 hPa y la cota de nieve se ubica en 3500 m. Por ahora, el panorama en Capital Federal es estable, con cielo tapado pero sin lluvia.
Hace 29 minutos
Capital Federal en la madrugada: cielo cubierto, 13° y sin lluvia
La madrugada en Capital Federal se presenta con cielo cubierto y una temperatura actual de 13°. El registro oficial de las 03:00 indica además una sensación térmica de 13 °C, por lo que el aire se percibe parejo, sin grandes variaciones por viento o humedad.
La humedad llega al 63%, el punto de rocío se ubica en 7 °C y la nubosidad alcanza el 96%. La probabilidad de lluvia es del 0% y no hay niebla reportada. La visibilidad se mantiene en 50 km, un dato clave para quien sale temprano.
El viento medio sopla a 12 km/h, con ráfagas de hasta 24 km/h. La presión atmosférica es de 1013 hPa y la cota de nieve se sitúa en 3500 m. En resumen: Capital Federal sigue con cielo cubierto, 13° y sin lluvia en este horario.
Hace 7 horas
Cuál es el verdadero riesgo de "El Niño", el fenómeno climático según los científicos
Especialistas de Climate Impact Lab estimaron las consecuencias fatales que podría tener la suba de temperatura, tras el fenómeno. Qué países se verán más afectados.
Cuál es el verdadero riesgo de "El Niño", el fenómeno climático según estimaciones de científicos
Hace 20 horas
Clima en Capital Federal hoy: pronóstico del tiempo en vivo
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19:56 | 22/09/2026
El Niño podría extenderse hasta 2027: la advertencia de los científicos
El fenómeno modifica los patrones atmosféricos habituales y llegó a transformar el régimen de lluvias en cientos de regiones. También provoca sequías e inundaciones producto de las abundantes precipitaciones.
06:51 | 22/09/2026
Clima en Buenos Aires hoy: fresco y nublado, con temperaturas agradables
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
16:03 | 21/09/2026
El cambio dramático del tiempo con la llegada de la primavera
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transitará una semana de cambio en las condiciones meteorológicas, que comenzó con un intenso viento este lunes. La inestabilidad crecerá los próximos días.
07:28 | 21/09/2026
Alerta amarillo por vientos fuertes: el clima para el inicio de la Primavera
Cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para hoy. Seguí el minuto a minuto.
15:55 | 20/09/2026
Alerta naranja por tormentas fuertes con ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora
La inestabilidad podría estar acompañada por intensas precipitaciones en períodos cortos y caída de granizo. El mal tiempo seguirá hasta el lunes 21 de septiembre con el ingreso de un nuevo frente frío.
15:40 | 20/09/2026
Tormentas y alerta: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
11:32 | 20/09/2026
Frío y tormentas: cómo estará el clima esta semana en el AMBA
El Área Metropolitana de Buenos Aires se prepara para un brusco cambio meteorológico a partir de este domingo, con tormentas que se adelantarán a la tarde y el posterior ingreso de un frente polar. Las bajas temperaturas y las intensas ráfagas de viento marcarán el inicio de la primavera.
Se viene una semana de frío en Buenos Aires.
15:25 | 19/09/2026
Cambio de pronóstico en el AMBA: adelantan las tormentas
El pronóstico cambió en las últimas horas y la tormenta del domingo llega antes de lo previsto. Cómo estará el tiempo estos días en el AMBA.
Cambio de pronóstico en el AMBA: adelantan las tormentas y el inicio de la primavera con frío y fuertes ráfagas.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 19 de septiembre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
09:59 | 18/09/2026
"El Niño": qué pasará en el verano 2026-2027 y cómo serán las lluvias
El fenómeno climático ya está activo y los modelos anticipan una primavera y un verano con lluvias superiores a lo habitual en buena parte de la Argentina. Un informe estimó un 70% de probabilidad de que El Niño se mantenga fuerte durante el verano 2026-2027.
Fenómeno "El Niño".
06:59 | 18/09/2026
Clima en Capital Federal hoy: pronóstico del tiempo en vivo
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
21:00 | 17/09/2026
Temperaturas de 29 grados, ráfagas de 80 km/h y tormentas: todas las zonas afectadas
La llegada de la primavera será en medio de cierta inestabilidad que afectará a gran parte del país. El intenso viento será el fenómeno principal que domine de cara al fin de semana en varias localidades del sur.