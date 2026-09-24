Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Jueves, 24 de septiembre

Capital Federal registra este bloque de la madrugada con el cielo cubierto y una temperatura de 13°, según el dato oficial de las 03:00. La sensación térmica también es de 13 °C, por lo que el arranque se mantiene parejo y sin grandes cambios térmicos.

El pronóstico del tiempo indica 0% de probabilidad de lluvia, con una humedad del 63% y un punto de rocío de 7 °C. La nubosidad es alta: alcanza el 96%, aunque la visibilidad se mantiene en 50 km y no hay niebla.

En cuanto al viento, sopla a 12 km/h de intensidad media y las ráfagas llegan a 24 km/h. La presión atmosférica es de 1013 hPa y la cota de nieve se ubica en 3500 m. Por ahora, el panorama en Capital Federal es estable, con cielo tapado pero sin lluvia.