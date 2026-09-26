Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 26 de septiembre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 9 minutos
Capital Federal: 14°, nubes y claros y ráfagas de 28 km/h a las 05:00
La mañana en Capital Federal arranca con 14 °C y cielo con nubes y claros, según el registro oficial de las 05:00. La sensación térmica también se ubica en 14 °C, mientras que la humedad alcanza el 77%.
La probabilidad de lluvia es del 0%. El punto de rocío marca 10 °C y la nubosidad llega al 40%. La visibilidad es buena, de 20 km, y no se registra niebla.
El viento medio es de 13 km/h, con ráfagas de hasta 28 km/h. La presión atmosférica se mantiene en 1015 hPa y la cota de nieve está en 3500 m.
Con este panorama, el clima en Capital Federal se presenta estable en este primer bloque del día. La temperatura actual de 14 °C y las condiciones de nubes y claros marcan una jornada sin lluvia por el momento. Seguí el minuto a minuto del pronóstico del tiempo en El Destape.
Hace 24 minutos
Clima en Buenos Aires hoy: la madrugada arranca con 16 °C y nubes y claros
La madrugada en Capital Federal transcurre con el termómetro clavado en 16 °C y un cielo de nubes y claros. El registro oficial de las 04:00 confirma que la sensación térmica es idéntica a la temperatura real: 16 °C, sin sorpresas para quienes ya están en la calle.
La humedad se ubica en el 62% y el punto de rocío en 9 °C, mientras que la nubosidad alcanza apenas el 23%: pocas nubes en el firmamento porteño. La probabilidad de lluvia es del 0%, así que el paraguas puede quedarse en casa durante este tramo de la madrugada.
El viento sopla a 11 km/h de intensidad media, con ráfagas de hasta 21 km/h. La visibilidad es excelente: 45 km, sin niebla y con una presión atmosférica de 1014 hPa que se mantiene estable. La cota de nieve, por su parte, se ubica en 3400 m.
Un arranque de jornada fresco y tranquilo en la Ciudad, con clima estable y sin alertas por lluvias. Seguí el minuto a minuto del pronóstico del tiempo en nuestro liveblog para saber cómo evoluciona la temperatura a lo largo del día.
Hace 1 hora
Clima en Capital Federal: 16°, nubes y claros y una madrugada sin lluvia
La madrugada en Capital Federal se mantiene estable y templada. Según el registro oficial de las 04:00, el termómetro marca 16 °C y la sensación térmica es exactamente la misma: 16 °C. El cielo se presenta con nubes y claros y una nubosidad del 23%, por lo que la ciudad atraviesa horas de calma atmosférica, sin sobresaltos para quienes ya están en la calle.
La humedad se ubica en el 62% y el punto de rocío en 9 °C. No hay niebla y la visibilidad alcanza los 45 km, un dato clave para los que salen temprano a la ruta, para el transporte y para la actividad aeroportuaria. La presión atmosférica se sostiene en 1014 hPa, dentro de valores normales.
En cuanto al viento, sopla con una intensidad media de 11 km/h y ráfagas que pueden llegar hasta los 21 km/h. La probabilidad de lluvia es del 0%, así que no hace falta sacar el paraguas: el pronóstico del tiempo para esta franja horaria descarta precipitaciones por completo.
Otro dato a tener en cuenta: la cota de nieve se mantiene en 3400 m, lejos de cualquier evento en el llano. Con este panorama, el clima en Capital Federal arranca la jornada con temperaturas agradables y cielo repartido entre nubes y claros, según los registros oficiales del Servicio Meteorológico Nacional. Seguí el minuto a minuto de la actualización en nuestro liveblog.
Hace 1 hora
Clima en Capital Federal: madrugada con nubes y claros y 16°C
La madrugada en Capital Federal arranca con el termómetro clavado en 16°C y un cielo de nubes y claros. De acuerdo al registro oficial de las 04:00, la sensación térmica es idéntica: 16 °C, con una humedad del 62% y un punto de rocío de 9 °C que mantienen el ambiente parejo, sin sobresaltos para quienes ya salieron a la calle.
La mejor noticia de esta hora es que la probabilidad de lluvia es del 0%. Con apenas un 23% de nubosidad y una visibilidad de 45 km, el panorama se muestra despejado en toda la ciudad y no hay registro de niebla.
El viento se sostiene leve, con una velocidad media de 11 km/h y ráfagas de hasta 21 km/h, mientras la presión atmosférica se ubica en 1014 hPa. En la cordillera, la cota de nieve se establece en 3400 m.
Un comienzo de jornada tranquilo en el Área Metropolitana: cielo parcialmente cubierto, aire fresco y cero chance de lluvia por ahora. Seguí el minuto a minuto del clima en Capital Federal en este liveblog.
Hace 1 hora
Clima en Capital Federal: nubes y claros con 16° a las 04:00
A las 04:00, Capital Federal registra nubes y claros y una temperatura de 16°. La sensación térmica también marca 16 °C, por lo que la madrugada se presenta estable.
La humedad es del 62%, el punto de rocío se ubica en 9 °C y la probabilidad de lluvia es del 0%. El cielo tiene un 23% de nubosidad, no hay niebla y la visibilidad alcanza los 45 km.
El viento sopla a 11 km/h, con ráfagas de hasta 21 km/h. La presión atmosférica es de 1014 hPa y la cota de nieve se mantiene en 3400 m. Seguí el minuto a minuto del clima en Capital Federal.
Hace 1 hora
Clima en Capital Federal: nubes y claros y 17° en la madrugada
Capital Federal arranca la madrugada con nubes y claros y una temperatura de 17°C, según el registro oficial de las 03:00. La sensación térmica también es de 17 °C, por lo que el aire se mantiene estable en plena madrugada.
El termómetro no muestra grandes sorpresas: la humedad es del 61%, el punto de rocío se ubica en 9 °C y la nubosidad alcanza el 13%. Con ese panorama, la probabilidad de lluvia es del 0% y no se registra niebla en la ciudad.
En cuanto al viento, sopla con una velocidad media de 10 km/h y ráfagas de hasta 18 km/h. La visibilidad es de 45 km, mientras que la presión atmosférica marca 1014 hPa. La cota de nieve se encuentra en 3400 m.
Para las próximas horas, el clima en Capital Federal sigue con nubes y claros y sin lluvias previstas. Este liveblog actualizará el pronóstico del tiempo a medida que cambien las condiciones.
Hace 2 horas
Clima en Capital Federal: nubes y claros en la madrugada con 17°
La Capital Federal atraviesa una madrugada tranquila y con nubes y claros. Según el registro oficial de las 03:00, la temperatura actual es de 17°C, con una sensación térmica de 17 °C. La humedad se ubica en 61% y el punto de rocío en 9 °C.
El cielo presenta una nubosidad del 13%, la probabilidad de lluvia es del 0% y no hay niebla. La visibilidad es muy buena: alcanza los 45 km. El viento sopla con intensidad media de 10 km/h y ráfagas de hasta 18 km/h.
La presión atmosférica es de 1014 hPa y la cota de nieve se mantiene en 3400 m. Para quienes salen temprano, el clima en Capital Federal se presenta sin precipitaciones y con 17°C.
Hace 2 horas
Clima en Capital Federal: nubes y claros a las 03:00, con 17° y sin lluvia
El clima en Capital Federal muestra una madrugada estable: a las 03:00, el cielo se presenta con Nubes y claros y una temperatura de 17°C. La sensación térmica también es de 17 °C, por lo que el arranque del día se siente parejo.
La humedad es del 61%, el punto de rocío se ubica en 9 °C y la probabilidad de lluvia es del 0%. Con una nubosidad del 13%, la visibilidad alcanza los 45 km y no se registra niebla en la ciudad.
El viento medio sopla a 10 km/h, con ráfagas de hasta 18 km/h. La presión atmosférica se mantiene en 1014 hPa y la cota de nieve está en 3400 m. Por ahora, el panorama sigue sin lluvias y con Nubes y claros sobre Capital Federal.
Seguí el minuto a minuto del pronóstico del tiempo en Capital Federal para saber si estas condiciones se mantienen durante la mañana.
Hace 2 horas
Clima en Capital Federal: nubes y claros con 17°C en la madrugada
La madrugada en Capital Federal arranca con nubes y claros y una temperatura actual de 17°C, según el registro oficial de las 03:00. La sensación térmica también se mantiene en 17°C.
La humedad es del 61% y el punto de rocío se ubica en 9°C. La probabilidad de lluvia es del 0%, así que no hay riesgo de precipitaciones por ahora. El cielo presenta una nubosidad del 13%, con visibilidad de 45 km.
El viento medio sopla a 10 km/h y las ráfagas llegan a 18 km/h. La presión atmosférica es de 1014 hPa, no hay niebla y la cota de nieve se sitúa en 3400 m.
Hace 21 horas
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
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Luego de varias mañanas de frío invernal, el viento norte impulsará un ascenso térmico que llegará a superar máximas de 25 grados. Pero la estabilidad durará poco en el marco del fenómeno de El Niño.
17:38 | 24/09/2026
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La crecida se extiende por toda la ribera de Corrientes en un contexto marcado por la inminente llegada del fenómeno meteorológico. Itatí es el caso más llamativo, con 5,15 metros, aunque todavía se encuentra por debajo de la cota de alerta. Las autoridades siguen de cerca la evolución del río.
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Fenómeno El Niño: Santa Fe declaró la emergencia hídrica hasta 2027
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11:44 | 24/09/2026
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El viento intenso generó caída de árboles, ramas, postes y techos y provocó incendios en distintos puntos de la provincia. El SMN mantiene una alerta naranja.
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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo
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Especialistas de Climate Impact Lab estimaron las consecuencias fatales que podría tener la suba de temperatura, tras el fenómeno. Qué países se verán más afectados.
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Clima en Capital Federal hoy: pronóstico del tiempo en vivo
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El fenómeno modifica los patrones atmosféricos habituales y llegó a transformar el régimen de lluvias en cientos de regiones. También provoca sequías e inundaciones producto de las abundantes precipitaciones.
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