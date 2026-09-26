Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 26 de septiembre

La mañana en Capital Federal arranca con 14 °C y cielo con nubes y claros, según el registro oficial de las 05:00. La sensación térmica también se ubica en 14 °C, mientras que la humedad alcanza el 77%.

La probabilidad de lluvia es del 0%. El punto de rocío marca 10 °C y la nubosidad llega al 40%. La visibilidad es buena, de 20 km, y no se registra niebla.

El viento medio es de 13 km/h, con ráfagas de hasta 28 km/h. La presión atmosférica se mantiene en 1015 hPa y la cota de nieve está en 3500 m.

Con este panorama, el clima en Capital Federal se presenta estable en este primer bloque del día. La temperatura actual de 14 °C y las condiciones de nubes y claros marcan una jornada sin lluvia por el momento. Seguí el minuto a minuto del pronóstico del tiempo en El Destape.