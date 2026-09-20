Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo, 20 de septiembre

El clima en Capital Federal arranca la madrugada de este domingo con una postal bien definida: cielo despejado y apenas un 1% de nubosidad sobre la ciudad. Según el registro oficial de las 04:00, el termómetro marca 15°C, una temperatura que se sostiene estable y que, junto a la baja presencia de nubes, deja una visibilidad excelente de hasta 30 km.

La sensación térmica también se ubica en 15 °C, por lo que no hay grandes sorpresas para quien salga a la calle en estas horas. Eso sí: la humedad del 92% es elevada y el punto de rocío de 14 °C quedó muy cerca de la temperatura ambiente, una combinación que puede dejar una atmósfera algo cargada pero sin presencia de niebla, ya que el informe oficial descarta ese fenómeno.

El viento corre desde el sector con una intensidad leve: viento medio de 8 km/h y ráfagas de hasta 15 km/h. Es decir, una brisa suave que no complica la circulación ni genera incomodidad en la vía pública. La presión atmosférica se mantiene en 1003 hPa, un valor de tendencia baja que conviene seguir de cerca en las próximas horas.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvia es del 0%, así que no hace falta sacar el paraguas. La cota de nieve, por su parte, se ubica en 3700 m, un dato que confirma que el frío en altura no llega a la Ciudad. En resumen: una madrugada tranquila, con cielo despejado y 15°C, ideal para quienes madrugan o vuelven a casa sin sobresaltos meteorológicos.