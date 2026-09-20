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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo, 20 de septiembre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 5 minutos
Clima en Capital Federal: cielo despejado y 15°C en la madrugada porteña
El clima en Capital Federal arranca la madrugada de este domingo con una postal bien definida: cielo despejado y apenas un 1% de nubosidad sobre la ciudad. Según el registro oficial de las 04:00, el termómetro marca 15°C, una temperatura que se sostiene estable y que, junto a la baja presencia de nubes, deja una visibilidad excelente de hasta 30 km.
La sensación térmica también se ubica en 15 °C, por lo que no hay grandes sorpresas para quien salga a la calle en estas horas. Eso sí: la humedad del 92% es elevada y el punto de rocío de 14 °C quedó muy cerca de la temperatura ambiente, una combinación que puede dejar una atmósfera algo cargada pero sin presencia de niebla, ya que el informe oficial descarta ese fenómeno.
El viento corre desde el sector con una intensidad leve: viento medio de 8 km/h y ráfagas de hasta 15 km/h. Es decir, una brisa suave que no complica la circulación ni genera incomodidad en la vía pública. La presión atmosférica se mantiene en 1003 hPa, un valor de tendencia baja que conviene seguir de cerca en las próximas horas.
En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvia es del 0%, así que no hace falta sacar el paraguas. La cota de nieve, por su parte, se ubica en 3700 m, un dato que confirma que el frío en altura no llega a la Ciudad. En resumen: una madrugada tranquila, con cielo despejado y 15°C, ideal para quienes madrugan o vuelven a casa sin sobresaltos meteorológicos.
Hace 20 minutos
Capital Federal: cielo despejado y 15° a las 04:00, con humedad alta y sin lluvia
La madrugada en Capital Federal sigue con cielo despejado y una temperatura de 15 °C, según el registro oficial de las 04:00. La sensación térmica también es de 15 °C, por lo que el arranque del día se presenta fresco y estable.
La humedad es alta: 92%, con un punto de rocío de 14 °C. A pesar de esa marca, la probabilidad de lluvia es del 0% y la nubosidad apenas alcanza el 1%. La visibilidad es muy buena, de 30 km, y no se reporta niebla en la ciudad.
El viento sopla con una intensidad media de 8 km/h, mientras que las ráfagas pueden llegar a 15 km/h. La presión atmosférica se mantiene en 1003 hPa y la cota de nieve se ubica en 3700 m.
Con estos valores, el pronóstico del tiempo no muestra lluvias para las próximas horas en Capital Federal. El clima se mantiene estable y este liveblog seguirá actualizando las condiciones minuto a minuto.
Hace 1 hora
Clima en Capital Federal: madrugada despejada, 15° y humedad alta en la ciudad
El clima en Capital Federal arranca esta madrugada con cielo despejado y una temperatura de 15°, de acuerdo con el registro oficial de las 04:00. La sensación térmica también se ubica en 15 °C, por lo que el inicio del día se presenta fresco y parejo en la ciudad.
La humedad es alta: alcanza el 92%, con un punto de rocío de 14 °C. A pesar de esa marca, no hay niebla y la visibilidad es muy amplia, de 30 km. La nubosidad es casi nula, de apenas 1%, y la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%.
El viento sopla desde una intensidad media de 8 km/h, con ráfagas de 15 km/h. La presión atmosférica es de 1003 hPa y la cota de nieve se ubica en 3700 m. Para quienes consultan el pronóstico del tiempo antes de salir, el panorama de esta hora muestra una ciudad sin lluvias y con el cielo bien limpio.
Hace 1 hora
Capital Federal en la madrugada: cielo despejado, 15°C y una humedad que trepa al 92%
Capital Federal transita la madrugada de este domingo con el cielo completamente despejado y una temperatura que se sostiene en 15°C, de acuerdo al registro oficial de las 04:00 difundido por el Servicio Meteorológico Nacional. La sensación térmica acompaña esa marca de manera exacta: 15 °C, sin viento capaz de modificarla de forma sensible.
El dato que más llama la atención es la combinación de humedad del 92% con una nubosidad del 1%. Es decir: el aire está cargado de vapor de agua, pero no hay una sola nube que lo delate. El punto de rocío de 14°C, apenas un grado por debajo de la temperatura, explica ese fenómeno. Aun así, no hay niebla y la visibilidad alcanza los 30 km, con un horizonte prácticamente limpio sobre la ciudad.
El viento medio es de 8 km/h, con ráfagas de hasta 15 km/h: una brisa suave que no altera la sensación térmica. La presión atmosférica se ubica en 1003 hPa, en valores bajos, mientras que la cota de nieve se sitúa en 3700 metros, muy lejos de cualquier escenario porteño.
Con una probabilidad de lluvia del 0%, la madrugada en Capital Federal se presenta estable y sin sobresaltos, un combo ideal tanto para quienes arrancan el día muy temprano como para los que todavía siguen despiertos.
Hace 1 hora
Clima en Capital Federal: madrugada despejada, con 16 °C y alta humedad
El clima en Capital Federal arranca esta madrugada con un panorama completamente limpio: a las 03:00, el registro oficial marcó 16 °C bajo un cielo despejado, con una sensación térmica idéntica, de 16 °C.
La humedad del 90% es el dato que más llama la atención en este horario, acompañada por un punto de rocío de 14 °C. Aun así, el organismo oficial descartó la presencia de niebla y reportó una nubosidad del 0%, con una visibilidad de 35 km que permite ver con total claridad a lo largo y ancho de la ciudad.
El viento sopla de manera moderada, con una velocidad media de 8 km/h y ráfagas de hasta 15 km/h. La presión atmosférica se ubica en 1004 hPa, mientras que la probabilidad de lluvia es del 0% y la cota de nieve se mantiene en 3600 metros.
Con estas condiciones, la madrugada porteña se presenta estable y fresca, ideal para quienes circulan por la ciudad en las primeras horas del día. Seguí en vivo todas las actualizaciones del pronóstico del tiempo en El Destape.
Hace 1 hora
Clima en Capital Federal: la madrugada arranca con cielo despejado y 16°
La madrugada en la Ciudad de Buenos Aires tiene un protagonista excluyente: el cielo despejado. Así lo confirma el registro oficial de las 03:00, que muestra una Capital Federal completamente limpia de nubes y con 0% de nubosidad, una postal ideal para quienes ya están en la calle o todavía no durmieron.
El termómetro marca 16 °C y la sensación térmica es de 16 °C, sin diferencias entre lo que indica el mercurio y lo que siente el cuerpo. La humedad es del 90% y el punto de rocío se ubica en 14 °C, dos datos que explican esa sensación de aire húmedo típica de las horas previas al amanecer porteño.
Para tranquilidad de los que se mueven temprano, la probabilidad de lluvia es del 0% y no hay niebla: la visibilidad alcanza los 35 km, un registro muy alto que garantiza buena perspectiva en avenidas, autopistas y accesos. El viento medio es de 8 km/h, con ráfagas de hasta 15 km/h, por lo que la circulación se mantiene sin sobresaltos.
Completan el panorama una presión atmosférica de 1004 hPa y una cota de nieve en 3600 metros. Con este combo de cielo despejado, 16 °C y humedad alta, la recomendación es simple: abrigo liviano para la madrugada y seguimiento del minuto a minuto, porque el clima en Capital Federal se actualiza hora tras hora en este liveblog.
Hace 2 horas
Capital Federal: cielo despejado y 16° en la madrugada de hoy
La Capital Federal arranca la madrugada con cielo despejado y una temperatura de 16°, según el registro oficial de las 03:00. La sensación térmica también es de 16 °C, por lo que el aire se mantiene estable en la ciudad.
La humedad es alta, del 90%, pero la probabilidad de lluvia es del 0%. El punto de rocío se ubica en 14 °C y la nubosidad es del 0%. La visibilidad alcanza los 35 km, sin niebla registrada.
El viento medio sopla a 8 km/h, con ráfagas de hasta 15 km/h. La presión atmosférica es de 1004 hPa y la cota de nieve se mantiene en 3600 m. Seguí el pronóstico del tiempo y el clima en Capital Federal minuto a minuto en este liveblog.
Hace 2 horas
Capital Federal: cielo despejado y 16°C con humedad del 90% en la madrugada
A las 03:00, el clima en Capital Federal se presenta con cielo despejado y una temperatura actual de 16°C. La sensación térmica también es de 16 °C, por lo que la madrugada se mantiene estable pese a la alta humedad.
El pronóstico del tiempo indica 0% de probabilidad de lluvia, nubosidad del 0% y una visibilidad de 35 km. La humedad llega al 90% y el punto de rocío se ubica en 14 °C. No hay niebla y la cota de nieve está en 3600 m.
En cuanto al viento, se registra un viento medio de 8 km/h con ráfagas de hasta 15 km/h. La presión atmosférica es de 1004 hPa. El parte oficial mantiene condiciones de cielo despejado en la ciudad y sin lluvias por ahora.
Hace 13 horas
Cambio de pronóstico en el AMBA: adelantan las tormentas
El pronóstico cambió en las últimas horas y la tormenta del domingo llega antes de lo previsto. Cómo estará el tiempo estos días en el AMBA.
Cambio de pronóstico en el AMBA: adelantan las tormentas y el inicio de la primavera con frío y fuertes ráfagas.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 19 de septiembre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
09:59 | 18/09/2026
"El Niño": qué pasará en el verano 2026-2027 y cómo serán las lluvias
El fenómeno climático ya está activo y los modelos anticipan una primavera y un verano con lluvias superiores a lo habitual en buena parte de la Argentina. Un informe estimó un 70% de probabilidad de que El Niño se mantenga fuerte durante el verano 2026-2027.
Fenómeno "El Niño".
06:59 | 18/09/2026
Clima en Capital Federal hoy: pronóstico del tiempo en vivo
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
21:00 | 17/09/2026
Temperaturas de 29 grados, ráfagas de 80 km/h y tormentas: todas las zonas afectadas
La llegada de la primavera será en medio de cierta inestabilidad que afectará a gran parte del país. El intenso viento será el fenómeno principal que domine de cara al fin de semana en varias localidades del sur.
19:29 | 17/09/2026
Qué es "El Niño": de qué se trata el fenómeno climático
El fenómeno climático ya está presente y se espera que se intensifique durante los próximos meses. Qué es, qué relación tiene con las lluvias y temperaturas y cuáles pueden ser sus efectos en Argentina.
Fenómeno "El Niño".
19:07 | 17/09/2026
Alerta "El Niño": la Ciudad pone en marcha el plan para evitar inundaciones
El trabajo comenzó a fines de 2024 con el dragado del tramo ubicado antes de la desembocadura en el Riachuelo y continuó sobre el sector entubado.
06:58 | 17/09/2026
Clima en Buenos Aires hoy: cielo despejado y sin probabilidad de lluvia
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
20:52 | 16/09/2026
El invierno se despide con calor extremo y fuertes tormentas en Argentina
Tras las heladas generalizadas de este miércoles, la temperatura comenzará a subir en las próximas horas, llegando a máximas similares a las de verano. El cambio de estación vendrá con lluvias de variada intensidad.
13:50 | 16/09/2026
Alerta por el Súper Niño 2026: cuáles son las 8 ciudades bajo alerta
El fenómeno climático que comenzó a extenderse desde los primeros días de agosto continuará hasta al menos octubre y ya muestra un acople entre el océano y la atmósfera. Un informe advierte que la probabilidad de que alcance una intensidad sin precedentes desde 1950 aumentó del 69% al 75%.
09:10 | 16/09/2026
Frío y nubes: cómo continúa el clima este miércoles en AMBA
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
16:29 | 15/09/2026
El frío vuelve con un marcado descenso térmico antes de que arranque la primavera
Aunque este martes presente condiciones primaverales, en las próximas horas habrá un desmejoramiento sorpresivo a pocos días de iniciar la primavera. ¿Qué dice el pronóstico del tiempo para la última semana oficial del invierno?
14:08 | 15/09/2026
Alerta por el "Súper Niño": proyectan una crecida del Paraná superior a la histórica
La evolución de "El Niño" durante 2026 mantiene bajo vigilancia al Litoral argentino por la posibilidad de precipitaciones superiores a las habituales y su eventual impacto sobre los principales cursos de agua de la región.
06:56 | 15/09/2026
Clima en Capital Federal hoy: cielo despejado y sin previsión de lluvia
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