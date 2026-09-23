Clima en Capital Federal hoy: pronóstico del tiempo en vivo

A las 04:00, el clima en Capital Federal arranca la madrugada con nubes y claros y una temperatura de 8°C. La sensación térmica es algo más baja, de 6 °C, así que conviene abrigarse bien si hay que salir temprano.

La humedad se ubica en 73%, con un punto de rocío de 3 °C y una nubosidad del 48%. La probabilidad de lluvia es del 0% y no hay niebla: el cielo se mantiene estable y sin precipitaciones a la vista.

El viento se mantiene con una velocidad media de 13 km/h y ráfagas que llegan hasta los 24 km/h. La visibilidad es excelente, de 45 km, y la presión atmosférica se sostiene en 1019 hPa, un valor propio de una jornada tranquila.

La cota de nieve se encuentra en 3000 metros, un dato que no tendrá impacto sobre la ciudad. Seguí acá el pronóstico del tiempo en vivo minuto a minuto para saber cómo evoluciona el clima en Buenos Aires a lo largo del día.