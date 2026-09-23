Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Capital Federal hoy: pronóstico del tiempo en vivo
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 7 minutos
Clima en Capital Federal: madrugada con 8°C, nubes y claros y sensación de 6°C
A las 04:00, el clima en Capital Federal arranca la madrugada con nubes y claros y una temperatura de 8°C. La sensación térmica es algo más baja, de 6 °C, así que conviene abrigarse bien si hay que salir temprano.
La humedad se ubica en 73%, con un punto de rocío de 3 °C y una nubosidad del 48%. La probabilidad de lluvia es del 0% y no hay niebla: el cielo se mantiene estable y sin precipitaciones a la vista.
El viento se mantiene con una velocidad media de 13 km/h y ráfagas que llegan hasta los 24 km/h. La visibilidad es excelente, de 45 km, y la presión atmosférica se sostiene en 1019 hPa, un valor propio de una jornada tranquila.
La cota de nieve se encuentra en 3000 metros, un dato que no tendrá impacto sobre la ciudad. Seguí acá el pronóstico del tiempo en vivo minuto a minuto para saber cómo evoluciona el clima en Buenos Aires a lo largo del día.
Hace 22 minutos
Clima en Capital Federal: la madrugada arranca con 8° y nubes y claros
Clima en Capital Federal a las 04:00: la temperatura actual es de 8° y el cielo se presenta con nubes y claros. La sensación térmica es de 6 °C, así que la madrugada sigue fresca en la ciudad.
El registro oficial marca humedad del 73%, probabilidad de lluvia del 0% y nubosidad del 48%. El viento sopla a 13 km/h, con ráfagas de hasta 24 km/h, y la visibilidad llega a 45 km.
La presión atmosférica es de 1019 hPa y el punto de rocío se ubica en 3 °C. No hay niebla y la cota de nieve está en 3000 m. Para el arranque de la jornada, el pronóstico del tiempo en Capital Federal mantiene nubes y claros, sin lluvias previstas según el parte de las 04:00.
Hace 1 hora
Frío matinal en Capital Federal: 8° y nubes y claros a las 04:00
La Capital Federal amanece este miércoles con el termómetro marcando 8° a las 04:00, según el registro oficial. El cielo se presenta con nubes y claros, pero el frío se hace sentir más de lo que sugiere el número: la sensación térmica cae hasta los 6 °C.
La humedad alcanza el 73% y el punto de rocío se ubica en 3 °C, mientras que la nubosidad cubre el 48% del cielo. Buena noticia para quienes salen temprano: la probabilidad de lluvia es del 0% y no se registra niebla en la ciudad.
El viento medio sopla a 13 km/h, con ráfagas de hasta 24 km/h que pueden acentuar la sensación de frío en las esquinas. La visibilidad, en tanto, es excelente: 45 km, un dato clave para quienes arrancan el día manejando por autopistas y avenidas.
La presión atmosférica se mantiene en 1019 hPa, un valor estable que anticipa una jornada sin grandes sobresaltos meteorológicos. La cota de nieve se sitúa en 3000 m, sin posibilidad de fenómenos de ese tipo en el área metropolitana.
En resumen: mañana fría y con buen tiempo en Capital Federal. Si salís antes del amanecer, abrigate bien, porque con 8° de temperatura y 6° de sensación térmica el cuerpo lo va a notar. Seguí el minuto a minuto del clima en Buenos Aires en nuestro liveblog.
Hace 1 hora
Madrugada fría en Capital Federal: 8°C con sensación de 6°C y nubes
La madrugada en Capital Federal arranca con 8°C y nubes y claros a las 03:00. La sensación térmica es de 6°C, por lo que el frío se siente un poco más intenso que lo que marca el termómetro.
La humedad llega al 74%, el punto de rocío se ubica en 4°C y la nubosidad alcanza el 49%. No hay niebla y la visibilidad es amplia: 45 km, ideal para circular en la ciudad.
El viento sopla a 12 km/h, con ráfagas de hasta 23 km/h. La probabilidad de lluvia es del 0%, así que no se esperan precipitaciones en este bloque.
La presión atmosférica es de 1019 hPa y la cota de nieve se mantiene en 3100 m. Un panorama estable, con cielo partido entre nubes y claros, para seguir el pronóstico del tiempo minuto a minuto.
Hace 1 hora
Frío en Capital Federal: 8° con nubes y claros y sensación térmica de 6°
La madrugada en Capital Federal se presenta fría y con el cielo parcialmente cubierto. Según el registro oficial de las 03:00, el termómetro marca 8° y la sensación térmica se ubica en 6 °C, por lo que conviene salir bien abrigado si hay que moverse a esta hora.
El estado del cielo es de nubes y claros, con una nubosidad del 49%. La humedad llega al 74% y el punto de rocío se sitúa en 4 °C. No hay niebla y la visibilidad es excelente: alcanza los 45 km.
En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvia es del 0%, así que el paraguas no será necesario por ahora. El viento sopla en promedio a 12 km/h, con ráfagas de hasta 23 km/h.
A nivel atmosférico, la presión se mantiene en 1019 hPa, un valor estable que acompaña la jornada. La cota de nieve se ubica en 3100 m, un dato relevante para las zonas de montaña pero sin impacto directo en la ciudad.
Seguí el minuto a minuto del clima en Capital Federal y el pronóstico del tiempo en este liveblog, con las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional.
Hace 1 hora
Clima en Capital Federal: madrugada fría con nubes y claros y 8°
En Capital Federal, la madrugada arranca con 8° y nubes y claros, de acuerdo al registro oficial de las 03:00. La sensación térmica es de 6 °C, por lo que se siente frío en las calles.
La humedad alcanza el 74% y el punto de rocío se ubica en 4 °C. La probabilidad de lluvia es del 0% y la nubosidad llega al 49%, con una visibilidad de 45 km.
El viento medio sopla a 12 km/h y las ráfagas pueden trepar a 23 km/h. La presión atmosférica es de 1019 hPa, no hay niebla y la cota de nieve se mantiene en 3100 m.
Hace 2 horas
Capital Federal registra 8° con nubes y claros a las 03:00
Capital Federal sigue la madrugada con 8° y nubes y claros, según el registro oficial de las 03:00. La sensación térmica es de 6 °C, con una humedad del 74%.
La probabilidad de lluvia se mantiene en 0%, por lo que no se esperan precipitaciones en el inicio del día. El punto de rocío marca 4 °C y la nubosidad alcanza el 49%.
En cuanto a las condiciones generales, la visibilidad es de 45 km, el viento medio sopla a 12 km/h y las ráfagas llegan a 23 km/h. La presión atmosférica es de 1019 hPa y no hay niebla.
La cota de nieve se ubica en 3100 m. Para quienes salen temprano, el panorama en Capital Federal es de cielo con nubes y claros, sin lluvia y con aire fresco. Seguí el pronóstico del tiempo en vivo para conocer cómo evoluciona el clima hora a hora.
Hace 9 horas
El Niño podría extenderse hasta 2027: la advertencia de los científicos
El fenómeno modifica los patrones atmosféricos habituales y llegó a transformar el régimen de lluvias en cientos de regiones. También provoca sequías e inundaciones producto de las abundantes precipitaciones.
Hace 22 horas
Clima en Buenos Aires hoy: fresco y nublado, con temperaturas agradables
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
16:03 | 21/09/2026
El cambio dramático del tiempo con la llegada de la primavera
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transitará una semana de cambio en las condiciones meteorológicas, que comenzó con un intenso viento este lunes. La inestabilidad crecerá los próximos días.
07:28 | 21/09/2026
Alerta amarillo por vientos fuertes: el clima para el inicio de la Primavera
Cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para hoy. Seguí el minuto a minuto.
15:55 | 20/09/2026
Alerta naranja por tormentas fuertes con ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora
La inestabilidad podría estar acompañada por intensas precipitaciones en períodos cortos y caída de granizo. El mal tiempo seguirá hasta el lunes 21 de septiembre con el ingreso de un nuevo frente frío.
15:40 | 20/09/2026
Tormentas y alerta: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
11:32 | 20/09/2026
Frío y tormentas: cómo estará el clima esta semana en el AMBA
El Área Metropolitana de Buenos Aires se prepara para un brusco cambio meteorológico a partir de este domingo, con tormentas que se adelantarán a la tarde y el posterior ingreso de un frente polar. Las bajas temperaturas y las intensas ráfagas de viento marcarán el inicio de la primavera.
Se viene una semana de frío en Buenos Aires.
15:25 | 19/09/2026
Cambio de pronóstico en el AMBA: adelantan las tormentas
El pronóstico cambió en las últimas horas y la tormenta del domingo llega antes de lo previsto. Cómo estará el tiempo estos días en el AMBA.
Cambio de pronóstico en el AMBA: adelantan las tormentas y el inicio de la primavera con frío y fuertes ráfagas.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 19 de septiembre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
09:59 | 18/09/2026
"El Niño": qué pasará en el verano 2026-2027 y cómo serán las lluvias
El fenómeno climático ya está activo y los modelos anticipan una primavera y un verano con lluvias superiores a lo habitual en buena parte de la Argentina. Un informe estimó un 70% de probabilidad de que El Niño se mantenga fuerte durante el verano 2026-2027.
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06:59 | 18/09/2026
Clima en Capital Federal hoy: pronóstico del tiempo en vivo
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21:00 | 17/09/2026
Temperaturas de 29 grados, ráfagas de 80 km/h y tormentas: todas las zonas afectadas
La llegada de la primavera será en medio de cierta inestabilidad que afectará a gran parte del país. El intenso viento será el fenómeno principal que domine de cara al fin de semana en varias localidades del sur.
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Qué es "El Niño": de qué se trata el fenómeno climático
El fenómeno climático ya está presente y se espera que se intensifique durante los próximos meses. Qué es, qué relación tiene con las lluvias y temperaturas y cuáles pueden ser sus efectos en Argentina.
Fenómeno "El Niño".
19:07 | 17/09/2026
Alerta "El Niño": la Ciudad pone en marcha el plan para evitar inundaciones
El trabajo comenzó a fines de 2024 con el dragado del tramo ubicado antes de la desembocadura en el Riachuelo y continuó sobre el sector entubado.