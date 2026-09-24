Preocupación por el fenómeno El Niño: Santa Fe declaró la emergencia hídrica hasta 2027

El Niño volvió a ocupar el centro de la escena meteorológica. El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, declaró la Emergencia Hídrica en todo el territorio provincial hasta el 30 de abril de 2027, a partir de la previsión de un escenario de mayores precipitaciones asociado al fenómeno. La medida habilita mecanismos de contratación acelerados y pone en funcionamiento un fondo especial para afrontar posibles inundaciones, anegamientos y otros excesos hídricos.

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La declaración se realizó mediante un decreto respaldado por la Ley provincial N° 14.477, sancionada por la Legislatura durante agosto. El objetivo es acelerar la ejecución de obras y trabajos destinados a prevenir, aliviar y mitigar los posibles daños provocados por el exceso de agua.

El impacto de El Niño se sentirá con mayor intensidad en el centro y el noreste del país, principalmente a través de lluvias abundantes, crecidas de ríos e inundaciones, de acuerdo al organismo meteorológico de Naciones Unidas. Según las estimaciones el Litoral, la cuenca del Plata, la Pampa Húmeda y la zona cordillerana figuran entre las regiones más expuestas al exceso de agua.

El trasfondo de la medida está relacionado con el pronóstico mencionado en la norma sobre el desarrollo del fenómeno climático, al que se vincula con un régimen de precipitaciones superior a los valores históricos normales. Ese escenario podría incrementar el riesgo de anegamientos, crecidas e inundaciones en diferentes sectores de Santa Fe.

La Ley N° 14.477 también contempla la posibilidad de que el Poder Ejecutivo prorrogue la emergencia por otros seis meses si, al momento de su vencimiento, continúan las condiciones que dieron origen a la medida. El fenómeno climático ya está presente y según la información difundida por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), se espera que continúe fortaleciéndose hasta febrero de 2027, con un posible pico hacia los últimos meses de 2026.

Qué medidas habilita la Emergencia Hídrica

La norma establece un esquema especial para que el Estado provincial pueda responder con mayor rapidez ante una eventual crisis hídrica.

Entre las principales herramientas se encuentran:

Licitaciones aceleradas para la adquisición de bienes y servicios.

Contrataciones directas vinculadas con la atención, prevención y mitigación de la emergencia.

Ejecución de obras, construcciones y trabajos públicos destinados a reducir los posibles efectos de las inundaciones.

Utilización de predios particulares cuando resulte necesario para las acciones previstas.





El régimen alcanza a los organismos centralizados y descentralizados de la provincia que tengan competencia en la ejecución de las medidas relacionadas con la emergencia. Según establece la norma, estos mecanismos buscan agilizar las compras y contrataciones, aunque deben mantenerse los criterios de transparencia, concurrencia y razonabilidad de precios exigidos por la legislación.