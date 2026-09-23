Cuál es el verdadero riesgo de "El Niño", el fenómeno climático según estimaciones de científicos

Científicos alertaron que El Niño podría provocar hasta 500.000 muertes adicionales por calor entre septiembre de 2026 y febrero de 2027. El fenómeno climático tendría el peor impacto en los países tropicales del mundo.

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La estimación fue hecha por especialistas del Climate Impact Lab que tomaron como base el incremento de las temperaturas asociado al fenómeno climático y proyectaron el impacto en distintas regiones del planeta, con especial incidencia en los países de clima tropical. Según explicaron los investigadores, el período analizado corresponde a los seis meses en los que existen pronósticos térmicos confiables, aunque estiman que el aumento de fallecimientos vinculados al calor podría prolongarse hasta mediados de 2027.

¿Cuáles son los países más afectados por El Niño?

Entre las naciones que concentrarían el mayor número de víctimas se ubican Nigeria, Indonesia, Sudán, India y Brasil. Estados Unidos también integra el listado de los 20 países con mayor impacto proyectado, con una estimación cercana a las 3.500 muertes adicionales. Además, forman parte El Sahel africano y el sudeste asiático.

Ante las alarmantes cifras, Michael Greenstone, uno de los responsables del informe y cofundador del Climate Impact Lab, remarcó: “El cálculo de 451.000 personas es un número tan grande que puede resultar abrumador, pero está compuesto por padres e hijos, abuelos y vecinos, personas que van a trabajar, cuidan de sus familias y viven sus vidas”.

La investigación se apoyó en información de más de 24 mil regiones del mundo. El equipo científico cruzó tres décadas de registros, entre 1996 y 2025, sobre la relación entre las temperaturas mensuales y el exceso de mortalidad por calor, y combinó esos datos con las proyecciones térmicas previstas para los próximos meses.

Sin embargo, el estudio no contempla otros fallecimientos que podrían derivar de consecuencias asociadas al fenómeno, como las sequías, incendios forestales e inundaciones.

¿Cómo afecta El Niño a la Argentina

En el caso puntual de la Argentina, el impacto de El Niño se sentiría con mayor intensidad en el centro y el noreste del país, principalmente a través de lluvias abundantes, crecidas de ríos e inundaciones, de acuerdo al organismo meteorológico de Naciones Unidas. Según las estimaciones, el Litoral, la cuenca del Plata, la Pampa Húmeda y la zona cordillerana figuran entre las regiones más expuestas al exceso de agua.

Qué medidas se proponen para reducir el impacto

El informe de Climate Impact Lab también apunta a identificar posibles respuestas para atenuar los efectos del fenómeno. Entre ellas se mencionan la mejora de los sistemas de pronóstico de calor extremo, la habilitación de centros de refrigeración, el refuerzo del personal médico durante los días de mayor temperatura y la implementación de protocolos de cuidado para los trabajadores que se desempeñan a la intemperie.

De acuerdo con datos difundidos por The Guardian, el fenómeno ya alcanzó registros récord: las temperaturas asociadas a El Niño superaron esta semana el máximo histórico previo, meses antes de lo que se esperaba su pico. Los especialistas remarcan que este proceso natural se desarrolla sobre un planeta que ya presenta temperaturas más altas por el calentamiento global, lo que podría potenciar sus consecuencias.