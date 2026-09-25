Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Viernes, 25 de septiembre

La madrugada en Capital Federal sigue sin sobresaltos. Según el registro oficial de las 04:00, el termómetro marcó 16 °C y la sensación térmica fue idéntica: 16 °C. El cielo se presenta parcialmente nuboso, con una cobertura de nubes del 58% que deja pasar claros en varios sectores de la ciudad.

La humedad del 66% junto a un punto de rocío de 10 °C mantiene la atmósfera lejos del umbral de condensación. Por eso no hay niebla ni bancos de neblina sobre la city, y la visibilidad alcanza los 50 km, un dato clave para quienes ya salieron a la ruta o esperan moverse temprano.

El viento medio sopla a 14 km/h, aunque las ráfagas llegan hasta los 28 km/h. Esa intensidad intermitente se siente sobre todo en los corredores más abiertos, entre avenidas anchas y zonas cercanas al río, donde el aire corre con más fuerza que en el centro.

La probabilidad de lluvia es del 10% y la presión atmosférica se ubica en 1006 hPa. Con ese combo, el paraguas no es prioridad en este tramo de la jornada. La cota de nieve, en tanto, se mantiene en 3700 metros, sin ninguna implicancia para el área metropolitana.

El pronóstico del tiempo sigue actualizándose hora a hora en este liveblog, con los datos del Servicio Meteorológico Nacional y el detalle de cómo evoluciona el clima en Capital Federal a lo largo del día.