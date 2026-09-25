Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Viernes, 25 de septiembre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 10 minutos
Clima en Capital Federal: madrugada con 16° y cielo parcialmente nuboso
La madrugada en Capital Federal sigue sin sobresaltos. Según el registro oficial de las 04:00, el termómetro marcó 16 °C y la sensación térmica fue idéntica: 16 °C. El cielo se presenta parcialmente nuboso, con una cobertura de nubes del 58% que deja pasar claros en varios sectores de la ciudad.
La humedad del 66% junto a un punto de rocío de 10 °C mantiene la atmósfera lejos del umbral de condensación. Por eso no hay niebla ni bancos de neblina sobre la city, y la visibilidad alcanza los 50 km, un dato clave para quienes ya salieron a la ruta o esperan moverse temprano.
El viento medio sopla a 14 km/h, aunque las ráfagas llegan hasta los 28 km/h. Esa intensidad intermitente se siente sobre todo en los corredores más abiertos, entre avenidas anchas y zonas cercanas al río, donde el aire corre con más fuerza que en el centro.
La probabilidad de lluvia es del 10% y la presión atmosférica se ubica en 1006 hPa. Con ese combo, el paraguas no es prioridad en este tramo de la jornada. La cota de nieve, en tanto, se mantiene en 3700 metros, sin ninguna implicancia para el área metropolitana.
El pronóstico del tiempo sigue actualizándose hora a hora en este liveblog, con los datos del Servicio Meteorológico Nacional y el detalle de cómo evoluciona el clima en Capital Federal a lo largo del día.
Hace 25 minutos
Clima en Capital Federal: 16° y nubes y claros a las 03:00
La Capital Federal arranca la madrugada de este bloque con 16° y nubes y claros, según el registro oficial de las 03:00. La sensación térmica también es de 16 °C.
El pronóstico del tiempo indica 0% de probabilidad de lluvia y una humedad del 66%. El punto de rocío se ubica en 10 °C, mientras que la nubosidad alcanza el 48%. La visibilidad es muy buena: 50 km, y no hay niebla reportada.
El viento sopla a 15 km/h de intensidad media, con ráfagas de 29 km/h. La presión atmosférica es de 1006 hPa y la cota de nieve se mantiene en 3800 m. Para la Ciudad, una madrugada con nubes y claros y condiciones sin lluvia.
Hace 1 hora
Clima en Capital Federal: madrugada con nubes y claros y 16°C
La Capital Federal atraviesa una madrugada con nubes y claros y una temperatura de 16°C, de acuerdo con el registro oficial de las 03:00. La sensación térmica también es de 16 °C, por lo que el aire se mantiene estable en la ciudad.
La humedad llega al 66% y el punto de rocío se ubica en 10 °C. La probabilidad de lluvia es del 0%, mientras que la nubosidad alcanza el 48%. No hay niebla y la visibilidad es de 50 km.
El viento medio sopla a 15 km/h y las ráfagas pueden llegar a 29 km/h. La presión atmosférica se mantiene en 1006 hPa y la cota de nieve está en 3800 m.
Para las próximas horas, el pronóstico del tiempo en Capital Federal no muestra lluvias por ahora: sigue la madrugada con nubes y claros y 16°C. Seguí toda la información del clima en vivo en El Destape.
Hace 1 hora
Clima en Capital Federal: madrugada con 16°, nubes y claros y ráfagas de 29 km/h
A las 03:00, el clima en Capital Federal presenta una madrugada con nubes y claros y una temperatura actual de 16°. La sensación térmica también se ubica en 16 °C, por lo que el arranque de la jornada se mantiene fresco y estable en la ciudad.
El registro oficial indica una humedad del 66%, un punto de rocío de 10 °C y una nubosidad del 48%. La probabilidad de lluvia es del 0%, así que no se esperan precipitaciones por el momento. La visibilidad alcanza los 50 km y no hay niebla.
En cuanto al viento, sopla a 15 km/h de intensidad media, con ráfagas de hasta 29 km/h. La presión atmosférica es de 1006 hPa y la cota de nieve se sitúa en 3800 m.
Con este panorama, el pronóstico del tiempo para Capital Federal muestra condiciones mayormente calmas en esta hora. Seguí el minuto a minuto del clima para conocer cómo evolucionan los datos oficiales.
Hace 1 hora
Clima en Capital Federal: nubes y claros con 16° y ráfagas de 29 km/h
A las 03:00 de este viernes, el clima en Capital Federal se presenta con nubes y claros y una temperatura de 16 °C, el mismo valor que marca la sensación térmica. La humedad llega al 66% y la probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que no se registran precipitaciones en el arranque de la jornada.
El viento sopla con una intensidad media de 15 km/h y ráfagas de hasta 29 km/h, mientras que la nubosidad alcanza el 48%. La visibilidad es amplia, de 50 km, y no hay niebla reportada en la Ciudad. El punto de rocío se ubica en 10 °C y la presión atmosférica en 1006 hPa.
Otro dato del registro oficial es la cota de nieve, que se mantiene en 3800 metros. Con cielo con nubes y claros y 16 °C, el panorama de la madrugada en Capital Federal se sostiene sin cambios de relevancia y sin alertas por mal tiempo.
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El viento intenso generó caída de árboles, ramas, postes y techos y provocó incendios en distintos puntos de la provincia. El SMN mantiene una alerta naranja.
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Cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para hoy. Seguí el minuto a minuto.
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