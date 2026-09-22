Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Martes, 22 de septiembre

La Capital Federal arranca la madrugada de este martes con una temperatura de 9 °C y el cielo entre nubes y claros, de acuerdo con el registro oficial de las 03:00. El dato que más se siente en la calle es otro: la sensación térmica cae hasta los 7 °C, por lo que el abrigo es obligatorio para quienes salen antes del amanecer.

El viento sopla con una intensidad media de 15 km/h, aunque las ráfagas pueden trepar hasta los 30 km/h, un detalle a tener en cuenta en avenidas abiertas y zonas de edificios altos. La humedad se ubica en el 59% y el punto de rocío en 1 °C.

En cuanto a las condiciones generales, la visibilidad es óptima: alcanza los 50 km y no hay niebla en la ciudad. La nubosidad llega al 47% y la probabilidad de lluvia es del 0%, así que el paraguas puede quedarse en casa. La presión atmosférica marca 1018 hPa y la cota de nieve se sitúa en 1000 metros.

Con este panorama, el clima en Capital Federal se mantiene estable y frío durante la madrugada, sin precipitaciones a la vista. Seguí el pronóstico del tiempo minuto a minuto en nuestro liveblog para saber cómo evoluciona la temperatura a lo largo del día.