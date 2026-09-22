Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Martes, 22 de septiembre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 16 minutos
Madrugada fría en Capital Federal: 9° con nubes y claros y ráfagas de 30 km/h
La Capital Federal arranca la madrugada de este martes con una temperatura de 9 °C y el cielo entre nubes y claros, de acuerdo con el registro oficial de las 03:00. El dato que más se siente en la calle es otro: la sensación térmica cae hasta los 7 °C, por lo que el abrigo es obligatorio para quienes salen antes del amanecer.
El viento sopla con una intensidad media de 15 km/h, aunque las ráfagas pueden trepar hasta los 30 km/h, un detalle a tener en cuenta en avenidas abiertas y zonas de edificios altos. La humedad se ubica en el 59% y el punto de rocío en 1 °C.
En cuanto a las condiciones generales, la visibilidad es óptima: alcanza los 50 km y no hay niebla en la ciudad. La nubosidad llega al 47% y la probabilidad de lluvia es del 0%, así que el paraguas puede quedarse en casa. La presión atmosférica marca 1018 hPa y la cota de nieve se sitúa en 1000 metros.
Con este panorama, el clima en Capital Federal se mantiene estable y frío durante la madrugada, sin precipitaciones a la vista. Seguí el pronóstico del tiempo minuto a minuto en nuestro liveblog para saber cómo evoluciona la temperatura a lo largo del día.
Hace 11 horas
El cambio dramático del tiempo con la llegada de la primavera
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transitará una semana de cambio en las condiciones meteorológicas, que comenzó con un intenso viento este lunes. La inestabilidad crecerá los próximos días.
Hace 20 horas
Alerta amarillo por vientos fuertes: el clima para el inicio de la Primavera
Cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para hoy. Seguí el minuto a minuto.
15:55 | 20/09/2026
Alerta naranja por tormentas fuertes con ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora
La inestabilidad podría estar acompañada por intensas precipitaciones en períodos cortos y caída de granizo. El mal tiempo seguirá hasta el lunes 21 de septiembre con el ingreso de un nuevo frente frío.
15:40 | 20/09/2026
Tormentas y alerta: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
11:32 | 20/09/2026
Frío y tormentas: cómo estará el clima esta semana en el AMBA
El Área Metropolitana de Buenos Aires se prepara para un brusco cambio meteorológico a partir de este domingo, con tormentas que se adelantarán a la tarde y el posterior ingreso de un frente polar. Las bajas temperaturas y las intensas ráfagas de viento marcarán el inicio de la primavera.
Se viene una semana de frío en Buenos Aires.
15:25 | 19/09/2026
Cambio de pronóstico en el AMBA: adelantan las tormentas
El pronóstico cambió en las últimas horas y la tormenta del domingo llega antes de lo previsto. Cómo estará el tiempo estos días en el AMBA.
Cambio de pronóstico en el AMBA: adelantan las tormentas y el inicio de la primavera con frío y fuertes ráfagas.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 19 de septiembre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
09:59 | 18/09/2026
"El Niño": qué pasará en el verano 2026-2027 y cómo serán las lluvias
El fenómeno climático ya está activo y los modelos anticipan una primavera y un verano con lluvias superiores a lo habitual en buena parte de la Argentina. Un informe estimó un 70% de probabilidad de que El Niño se mantenga fuerte durante el verano 2026-2027.
Fenómeno "El Niño".
06:59 | 18/09/2026
Clima en Capital Federal hoy: pronóstico del tiempo en vivo
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
21:00 | 17/09/2026
Temperaturas de 29 grados, ráfagas de 80 km/h y tormentas: todas las zonas afectadas
La llegada de la primavera será en medio de cierta inestabilidad que afectará a gran parte del país. El intenso viento será el fenómeno principal que domine de cara al fin de semana en varias localidades del sur.
19:29 | 17/09/2026
Qué es "El Niño": de qué se trata el fenómeno climático
El fenómeno climático ya está presente y se espera que se intensifique durante los próximos meses. Qué es, qué relación tiene con las lluvias y temperaturas y cuáles pueden ser sus efectos en Argentina.
Fenómeno "El Niño".
19:07 | 17/09/2026
Alerta "El Niño": la Ciudad pone en marcha el plan para evitar inundaciones
El trabajo comenzó a fines de 2024 con el dragado del tramo ubicado antes de la desembocadura en el Riachuelo y continuó sobre el sector entubado.
06:58 | 17/09/2026
Clima en Buenos Aires hoy: cielo despejado y sin probabilidad de lluvia
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
20:52 | 16/09/2026
El invierno se despide con calor extremo y fuertes tormentas en Argentina
Tras las heladas generalizadas de este miércoles, la temperatura comenzará a subir en las próximas horas, llegando a máximas similares a las de verano. El cambio de estación vendrá con lluvias de variada intensidad.