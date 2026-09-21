La primavera comenzará de manera oficial el martes 22 de septiembre a las 21:05 hora argentina cuando ocurra el equinoccio, momento exacto en que la luz del Sol incide de manera perpendicular sobre la línea del ecuador. Sin embargo, desde el punto de vista meteorológico no representa un cambio inmediato de estación, ya que las condiciones del tiempo sobre Buenos Aires muestran una sucesión de jornadas con temperaturas variadas, vientos cambiantes y períodos de inestabilidad.

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Este lunes comenzó con condiciones ventosas en el AMBA después de las lluvias y tormentas del domingo. Durante la tarde aumentará la intensidad del viento del sudoeste, con ráfagas de entre 50 y 70 kilómetros por hora y la posibilidad de alcanzar los 80 kilómetros por hora, según la alerta amarilla emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La jornada más fría de la semana en el AMBA será el martes con vientos que perderán intensidad durante la madrugada y la mañana, y luego rotará al este hacia la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 7 grados de mínima y apenas 13 de máxima, con baja sensación térmica.

Además, se espera un cielo parcialmente nublado y buenas condiciones meteorológicas. También habrá una leve crecida del Río de la Plata, con una pleamar cercana al mediodía y alturas de hasta 2,50 metros en los puertos del AMBA.

¿Cuándo aumentan las temperaturas?

A partir del miércoles iniciará una recuperación gradual de las temperaturas. La jornada tendrá cielo parcialmente nublado, sin lluvias, y registros de entre 8 y 17 grados en la Ciudad de Buenos Aires. El jueves llegará un repunte más marcado, con una mínima cercana a los 12 °C y una máxima de 23 °C. El viento soplará del noreste y podría alcanzar ráfagas de hasta 35 km/h.

El viernes tendrá un ambiente todavía más templado y primaveral, con máximas de entre 24 y 25. En cuanto al viento, será moderado a regular del norte y rotará al sudeste hacia el final del día. Durante el fin de semana volverá la inestabilidad.

Pronóstico del tiempo para el fin de semana

El sábado se mantendrán condiciones relativamente tranquilas, con cielo parcialmente nublado, temperaturas de entre 12 y 22 grados y viento del este. El domingo aumentará la nubosidad y podrían registrarse chaparrones y tormentas aisladas, aunque por el momento la probabilidad de precipitaciones es baja. Las temperaturas se ubicarán entre 13 y 18 grados.

El comienzo de la semana siguiente mantendrá un panorama variable. Para el lunes 28 y martes 29 existe la posibilidad de nuevos chaparrones o tormentas aisladas, con temperaturas moderadas y vientos del este y sudeste.