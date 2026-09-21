Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de esta madrugada

Según los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en Capital Federal se presenta estable en la madrugada de este bloque. El registro de las 03:00 marca 15 °C con cielo despejado, y la sensación térmica también es de 15 °C, por lo que no hay una diferencia significativa entre lo que marcan los termómetros y lo que se siente en la calle.

La humedad alcanza el 62%, con un punto de rocío de 8 °C y una nubosidad de apenas el 4%. La probabilidad de lluvia es del 0%, así que no se esperan precipitaciones en el corto plazo. La visibilidad es muy buena: 50 km, y no se reporta niebla.

El viento sopla con una intensidad media de 20 km/h, aunque las ráfagas pueden llegar a los 37 km/h. Esa dinámica puede sentirse con más fuerza en esquinas y espacios abiertos. La presión atmosférica se ubica en 1003 hPa, mientras que la cota de nieve está en 2600 m.

Para quienes madrugan o siguen despiertos, el panorama invita a circular con abrigo y atención a las ráfagas. El pronóstico del tiempo se mantiene bajo seguimiento en este liveblog, con la recomendación de consultar las próximas actualizaciones por si se registran cambios.