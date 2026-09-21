Lunes 21 de Septiembre del 2026 Lun 21 Sep
Cotizaciones
Dólar Oficial $1535
Dólar Tarjeta $1995.5
Dólar Blue $1550
Dólar CCL $1598.1
Euro $1738.16
Riesgo País 524
La Feria
el destape Radio
el destape Radio
EN VIVO
EN VIVO
Clima

Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de esta madrugada

En VIVO - Actualizado hace 10 minutos

Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.

Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de esta madrugada

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.

Hace 11 minutos

Clima en Capital Federal: noche despejada, 15° y ráfagas de hasta 37 km/h

Según los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en Capital Federal se presenta estable en la madrugada de este bloque. El registro de las 03:00 marca 15 °C con cielo despejado, y la sensación térmica también es de 15 °C, por lo que no hay una diferencia significativa entre lo que marcan los termómetros y lo que se siente en la calle.

La humedad alcanza el 62%, con un punto de rocío de 8 °C y una nubosidad de apenas el 4%. La probabilidad de lluvia es del 0%, así que no se esperan precipitaciones en el corto plazo. La visibilidad es muy buena: 50 km, y no se reporta niebla.

El viento sopla con una intensidad media de 20 km/h, aunque las ráfagas pueden llegar a los 37 km/h. Esa dinámica puede sentirse con más fuerza en esquinas y espacios abiertos. La presión atmosférica se ubica en 1003 hPa, mientras que la cota de nieve está en 2600 m.

Para quienes madrugan o siguen despiertos, el panorama invita a circular con abrigo y atención a las ráfagas. El pronóstico del tiempo se mantiene bajo seguimiento en este liveblog, con la recomendación de consultar las próximas actualizaciones por si se registran cambios.

Hace 11 horas

Alerta naranja por tormentas fuertes con ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora

La inestabilidad podría estar acompañada por intensas precipitaciones en períodos cortos y caída de granizo. El mal tiempo seguirá hasta el lunes 21 de septiembre con el ingreso de un nuevo frente frío.

Leer la nota completa

Hace 12 horas

Tormentas y alerta: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo

Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.

Leer la nota completa

Hace 16 horas

Frío y tormentas: cómo estará el clima esta semana en el AMBA

El Área Metropolitana de Buenos Aires se prepara para un brusco cambio meteorológico a partir de este domingo, con tormentas que se adelantarán a la tarde y el posterior ingreso de un frente polar. Las bajas temperaturas y las intensas ráfagas de viento marcarán el inicio de la primavera.

Se viene una semana de frío en Buenos Aires.

Leer la nota completa

15:25 | 19/09/2026

Cambio de pronóstico en el AMBA: adelantan las tormentas

El pronóstico cambió en las últimas horas y la tormenta del domingo llega antes de lo previsto. Cómo estará el tiempo estos días en el AMBA.  

Cambio de pronóstico en el AMBA: adelantan las tormentas y el inicio de la primavera con frío y fuertes ráfagas.

Leer la nota completa

Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 19 de septiembre

Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.

Leer la nota completa

09:59 | 18/09/2026

"El Niño": qué pasará en el verano 2026-2027 y cómo serán las lluvias

El fenómeno climático ya está activo y los modelos anticipan una primavera y un verano con lluvias superiores a lo habitual en buena parte de la Argentina. Un informe estimó un 70% de probabilidad de que El Niño se mantenga fuerte durante el verano 2026-2027.

Fenómeno "El Niño".

Leer la nota completa

06:59 | 18/09/2026

Clima en Capital Federal hoy: pronóstico del tiempo en vivo

Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.

Leer la nota completa

21:00 | 17/09/2026

Temperaturas de 29 grados, ráfagas de 80 km/h y tormentas: todas las zonas afectadas

La llegada de la primavera será en medio de cierta inestabilidad que afectará a gran parte del país. El intenso viento será el fenómeno principal que domine de cara al fin de semana en varias localidades del sur.

Leer la nota completa

19:29 | 17/09/2026

Qué es "El Niño": de qué se trata el fenómeno climático

El fenómeno climático ya está presente y se espera que se intensifique durante los próximos meses. Qué es, qué relación tiene con las lluvias y temperaturas y cuáles pueden ser sus efectos en Argentina.

Fenómeno "El Niño".

Leer la nota completa

19:07 | 17/09/2026

Alerta "El Niño": la Ciudad pone en marcha el plan para evitar inundaciones

El trabajo comenzó a fines de 2024 con el dragado del tramo ubicado antes de la desembocadura en el Riachuelo y continuó sobre el sector entubado.

Leer la nota completa

06:58 | 17/09/2026

Clima en Buenos Aires hoy: cielo despejado y sin probabilidad de lluvia

Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.

Leer la nota completa

20:52 | 16/09/2026

El invierno se despide con calor extremo y fuertes tormentas en Argentina

Tras las heladas generalizadas de este miércoles, la temperatura comenzará a subir en las próximas horas, llegando a máximas similares a las de verano. El cambio de estación vendrá con lluvias de variada intensidad.

Leer la nota completa

13:50 | 16/09/2026

Alerta por el Súper Niño 2026: cuáles son las 8 ciudades bajo alerta

El fenómeno climático que comenzó a extenderse desde los primeros días de agosto continuará hasta al menos octubre y ya muestra un acople entre el océano y la atmósfera. Un informe advierte que la probabilidad de que alcance una intensidad sin precedentes desde 1950 aumentó del 69% al 75%.

Leer la nota completa

09:10 | 16/09/2026

Frío y nubes: cómo continúa el clima este miércoles en AMBA

Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.

Leer la nota completa
Tendencias
Las más vistas