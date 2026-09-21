Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de esta madrugada
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 11 minutos
Clima en Capital Federal: noche despejada, 15° y ráfagas de hasta 37 km/h
Según los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en Capital Federal se presenta estable en la madrugada de este bloque. El registro de las 03:00 marca 15 °C con cielo despejado, y la sensación térmica también es de 15 °C, por lo que no hay una diferencia significativa entre lo que marcan los termómetros y lo que se siente en la calle.
La humedad alcanza el 62%, con un punto de rocío de 8 °C y una nubosidad de apenas el 4%. La probabilidad de lluvia es del 0%, así que no se esperan precipitaciones en el corto plazo. La visibilidad es muy buena: 50 km, y no se reporta niebla.
El viento sopla con una intensidad media de 20 km/h, aunque las ráfagas pueden llegar a los 37 km/h. Esa dinámica puede sentirse con más fuerza en esquinas y espacios abiertos. La presión atmosférica se ubica en 1003 hPa, mientras que la cota de nieve está en 2600 m.
Para quienes madrugan o siguen despiertos, el panorama invita a circular con abrigo y atención a las ráfagas. El pronóstico del tiempo se mantiene bajo seguimiento en este liveblog, con la recomendación de consultar las próximas actualizaciones por si se registran cambios.
Hace 11 horas
Alerta naranja por tormentas fuertes con ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora
La inestabilidad podría estar acompañada por intensas precipitaciones en períodos cortos y caída de granizo. El mal tiempo seguirá hasta el lunes 21 de septiembre con el ingreso de un nuevo frente frío.
Hace 12 horas
Tormentas y alerta: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo
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Hace 16 horas
Frío y tormentas: cómo estará el clima esta semana en el AMBA
El Área Metropolitana de Buenos Aires se prepara para un brusco cambio meteorológico a partir de este domingo, con tormentas que se adelantarán a la tarde y el posterior ingreso de un frente polar. Las bajas temperaturas y las intensas ráfagas de viento marcarán el inicio de la primavera.
Se viene una semana de frío en Buenos Aires.
15:25 | 19/09/2026
Cambio de pronóstico en el AMBA: adelantan las tormentas
El pronóstico cambió en las últimas horas y la tormenta del domingo llega antes de lo previsto. Cómo estará el tiempo estos días en el AMBA.
Cambio de pronóstico en el AMBA: adelantan las tormentas y el inicio de la primavera con frío y fuertes ráfagas.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 19 de septiembre
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09:59 | 18/09/2026
"El Niño": qué pasará en el verano 2026-2027 y cómo serán las lluvias
El fenómeno climático ya está activo y los modelos anticipan una primavera y un verano con lluvias superiores a lo habitual en buena parte de la Argentina. Un informe estimó un 70% de probabilidad de que El Niño se mantenga fuerte durante el verano 2026-2027.
Fenómeno "El Niño".
06:59 | 18/09/2026
Clima en Capital Federal hoy: pronóstico del tiempo en vivo
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21:00 | 17/09/2026
Temperaturas de 29 grados, ráfagas de 80 km/h y tormentas: todas las zonas afectadas
La llegada de la primavera será en medio de cierta inestabilidad que afectará a gran parte del país. El intenso viento será el fenómeno principal que domine de cara al fin de semana en varias localidades del sur.
19:29 | 17/09/2026
Qué es "El Niño": de qué se trata el fenómeno climático
El fenómeno climático ya está presente y se espera que se intensifique durante los próximos meses. Qué es, qué relación tiene con las lluvias y temperaturas y cuáles pueden ser sus efectos en Argentina.
Fenómeno "El Niño".
19:07 | 17/09/2026
Alerta "El Niño": la Ciudad pone en marcha el plan para evitar inundaciones
El trabajo comenzó a fines de 2024 con el dragado del tramo ubicado antes de la desembocadura en el Riachuelo y continuó sobre el sector entubado.
06:58 | 17/09/2026
Clima en Buenos Aires hoy: cielo despejado y sin probabilidad de lluvia
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20:52 | 16/09/2026
El invierno se despide con calor extremo y fuertes tormentas en Argentina
Tras las heladas generalizadas de este miércoles, la temperatura comenzará a subir en las próximas horas, llegando a máximas similares a las de verano. El cambio de estación vendrá con lluvias de variada intensidad.
13:50 | 16/09/2026
Alerta por el Súper Niño 2026: cuáles son las 8 ciudades bajo alerta
El fenómeno climático que comenzó a extenderse desde los primeros días de agosto continuará hasta al menos octubre y ya muestra un acople entre el océano y la atmósfera. Un informe advierte que la probabilidad de que alcance una intensidad sin precedentes desde 1950 aumentó del 69% al 75%.
09:10 | 16/09/2026
Frío y nubes: cómo continúa el clima este miércoles en AMBA
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.