El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó a naranja el alerta en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas, previstas para las próximas horas en el AMBA. Estas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos períodos, caída de granizo de distintos tamaños y ráfagas intensas que podrían superar los 100 kilómetros por hora, informó el organismo.

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Aunque las previsiones iniciales ubicaban las precipitaciones hacia las últimas horas del día o durante la franja nocturna, las actualizaciones recientes señalaron un adelanto significativo en el desarrollo de las tormentas, que comenzarán a manifestarse desde las 15 de este domingo.

Asimismo, el organismo nacional informó que "se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual". El cambio de las condiciones meteorológicas responde a un acumulado previo de radiación y calentamiento sobre la superficie terrestre durante las primeras horas del día.

¿Hasta cuándo sigue las lluvias y tormentas?

Este fenómeno climático podría estar vinculado al fortalecimiento de El Niño, cuya influencia en Buenos Aires comenzará a hacerse más evidente durante la llegada de la primavera, indicó la agencia Noticias Argentinas.

El SMN mantiene una probabilidad de precipitaciones de entre 40% y 70%, con una temperatura prevista de 18 grados. El viento será del sudoeste, con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora y ráfagas que podrán alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora.

La modificación está vinculada al avance de un frente frío desde el sudoeste. Según el sitio Meteored, este sistema desplaza al aire cálido y favorece la formación de las tormentas que podrían extenderse hasta el lunes. La mayor probabilidad de tormentas se concentran entre las 16 y las 19.

Luego, las condiciones comenzarían a mejorar, aunque podrían seguir las lluvias débiles que perderían intensidad hacia las 22. El lunes 21 de septiembre estará condicionado por el ingreso de un frente frío de origen polar que alterará las variedades ambientales.

Esta masa de aire traerá consigo un notable aumento en la velocidad del viento, generando ráfagas que podrían alcanzar valores cercanos a los 70 kilómetros por hora en los distintos sectores que integran el AMBA.

El impacto de este sistema será aún más severo sobre los municipios de la Costa Atlántica, donde las corrientes de aire podrían perforar la barrera de los 90 kilómetros por hora, marcando una jornada caracterizada por la inestabilidad y el paulatino descenso de las marcas termométricas.