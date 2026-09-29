"Explotaban al caer”: las impactantes imágenes de la caída de granizo en Córdoba que causó destrozos

Esta mañana varias localidades de las Sierras Chicas de Córdoba fueron afectadas por lluvias intensas y una granizada fuerte que provocó daños materiales, especialmente en viviendas y autos.

{{{htmlAmp}}}

El fenómeno se produjo tras un fin de semana con temperaturas elevadas y estuvo acompañado por tormentas de variada intensidad. En Unquillo y Mendiolaza aparecieron videos que grabaron los vecinos asombrados por la magnitud de las piedras que cayeron y los destrozos que provocó la tormenta.

Granizo y destrozos

Como se mencionó, una de las zonas más afectadas fue Unquillo, donde los vecinos se encontraron con una granizada particularmente intensa. Una mujer residente de la localidad contó que las piedras caían con tanta fuerza que “prácticamente explotaban al caer contra el piso” y señaló además que hubo daños en termotanques y autos.

En Mendiolaza, otra vecina relató que la caída de granizo duró unos 15 minutos y que algunas piedras alcanzaron un tamaño similar al de una pelota de golf. “La granizada nos rompió el plástico de los toldos de las ventanas”, graficó.

Por el momento, la información oficial disponible no precisó el alcance total de los daños ni reportó personas afectadas de gravedad como consecuencia de las condiciones meteorológicas. Sin embargo, la intensidad del fenómeno generó temor y preocupación entre las y los vecinos de las zonas alcanzadas.

El alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla por tormentas para gran parte de la provincia. La advertencia contempla la posibilidad de tormentas fuertes a nivel local, con abundante lluvia en períodos cortos, ráfagas, intensa actividad eléctrica y una ocasional caída de granizo.

Las zonas incluidas en el alerta abarcan los departamentos de Colón, Cruz del Eje, Minas, Pocho, Punilla, San Alberto, Santa María, Río Primero y Río Segundo. El SMN estima acumulados de entre 20 y 50 milímetros, aunque tampoco descarta registros superiores de manera puntual.

Esta inestabilidad podría extenderse hasta la próxima semana, cuando se prevé el ingreso de un frente de viento sur y una disminución de las precipitaciones, principalmente hacia el sector sur de la provincia.

Ante la posibilidad de nuevas tormentas, desde la entidad se recomienda permanecer en construcciones cerradas, alejarse de ventanas, árboles y postes, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y evitar circular por calles anegadas o zonas inundables. También se aconseja desconectar los artefactos eléctricos si ingresara agua a las viviendas.