Súper Niño 2026-2027: cómo prepararse y qué precauciones tomar, según el Gobierno Nacional

El fenómeno El Niño atraviesa la Argentina durante esta primavera y el Gobierno Nacional puso en marcha medidas de preparación ante la posibilidad de que aumenten las precipitaciones y los eventos meteorológicos intensos durante la temporada 2026-2027. El escenario genera especial atención en la región de la Cuenca del Plata, donde los antecedentes muestran una mayor probabilidad de lluvias por encima de los valores normales durante episodios de El Niño.

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Frente a este panorama, la Agencia Federal de Emergencias (AFE) difundió una serie de recomendaciones para anticiparse a posibles tormentas, inundaciones, ráfagas y otros fenómenos asociados. Entre las principales medidas aparecen la limpieza de desagües y sumideros, la preparación de un kit de emergencia y la indicación de evitar circular por calles anegadas.

Qué es el Súper Niño 2026-2027 y qué puede pasar en Argentina

El llamado “Súper Niño” refiere al episodio de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) que afecta los patrones atmosféricos y puede modificar el régimen de precipitaciones. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que las condiciones actuales corresponden a una fase cálida o El Niño y que, para el trimestre septiembre-octubre-noviembre de 2026, los modelos indican una probabilidad del 100% de continuidad, con una intensidad estimada entre fuerte y muy fuerte.

En Argentina, este fenómeno está asociado con una mayor probabilidad de precipitaciones superiores a lo normal, particularmente en el Litoral y otras zonas vinculadas a la Cuenca del Plata. El SMN advierte además sobre la posibilidad de episodios de lluvias intensas, tormentas severas, granizo, ráfagas fuertes y acumulados importantes en períodos breves.

El Gobierno, por su parte, elaboró el Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027, destinado a fortalecer la articulación entre Nación, provincias y municipios frente a posibles emergencias vinculadas con el incremento de las precipitaciones.

Las recomendaciones del Gobierno para evitar riesgos

La AFE recomienda comenzar la preparación antes de que llegue una tormenta. Entre las principales medidas figura limpiar desagües y sumideros, revisar techos y canaletas y retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, como macetas, sillas o toldos. También aconseja mantenerse informado mediante los canales oficiales y tener a mano los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

Cuando ya existe una alerta, la recomendación es reducir al mínimo las salidas y permanecer en construcciones cerradas. Si una persona se encuentra al aire libre cuando comienza una tormenta, debe buscar refugio inmediatamente en una vivienda, edificio u otro lugar seguro. También es necesario evitar circular por calles anegadas y alejarse de ríos, arroyos y zonas inundables.

Fenómeno "El Niño".

Una de las advertencias centrales está relacionada con la electricidad. Si entra agua a una vivienda, la AFE indica cortar el suministro eléctrico, siempre que pueda hacerse de manera segura. Además, se debe evitar el contacto con cables, postes y carteles que puedan estar energizados.

Qué debe tener el kit de emergencia

Ante una alerta meteorológica importante, el Gobierno recomienda contar previamente con un kit que permita afrontar cortes de luz, dificultades para salir del domicilio o interrupciones temporales de servicios.

Entre los elementos sugeridos se encuentran:

Agua potable.

Alimentos.

Botiquín de primeros auxilios.

Linterna.

Radio a pilas.

Pilas adicionales.

Celulares cargados con anticipación.

La AFE también recomienda identificar previamente zonas seguras y posibles lugares de evacuación, además de compartir las instrucciones con todos los integrantes de la familia para que sepan cómo actuar ante una emergencia.

En el caso de vientos fuertes, las autoridades aconsejan permanecer dentro de un lugar seguro, cerrar puertas y ventanas y mantenerse alejado de árboles, postes, carteles publicitarios y marquesinas. Los objetos que puedan ser arrastrados por las ráfagas deben retirarse o quedar correctamente asegurados.

La prevención también alcanza a quienes deben manejar. Ante ráfagas intensas o una reducción significativa de la visibilidad, la recomendación oficial es buscar un lugar seguro para detenerse y evitar circular cuando las condiciones meteorológicas representen un riesgo.