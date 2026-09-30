Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Miércoles, 30 de septiembre

A las 03:00, Capital Federal registra una temperatura de 11 °C bajo un cielo despejado, con una sensación térmica que también se ubica en 11 °C. La madrugada se presenta fría pero estable, sin sobresaltos en el termómetro y con el aire prácticamente quieto sobre la ciudad.

La humedad del 86% es uno de los datos más altos del registro, aunque el punto de rocío de 9 °C y la ausencia de niebla mantienen la visibilidad en 35 km, un valor muy elevado para esta hora. El viento medio es de 10 km/h y las ráfagas alcanzan los 18 km/h, por lo que el frío no se siente más intenso de lo que marca el termómetro.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvia es del 0% y la nubosidad apenas llega al 8%. La presión atmosférica se sostiene en 1015 hPa, un valor que confirma la calma meteorológica en el arranque de la jornada.

Con la cota de nieve en 3300 metros, el panorama en Capital Federal sigue sin cambios: cielo despejado, 11 °C y 0% de chance de lluvia. Seguí el minuto a minuto del clima en nuestro liveblog.