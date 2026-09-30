Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Miércoles, 30 de septiembre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 16 minutos
Capital Federal amanece con cielo despejado y 11°: así sigue el clima
A las 03:00, Capital Federal registra una temperatura de 11 °C bajo un cielo despejado, con una sensación térmica que también se ubica en 11 °C. La madrugada se presenta fría pero estable, sin sobresaltos en el termómetro y con el aire prácticamente quieto sobre la ciudad.
La humedad del 86% es uno de los datos más altos del registro, aunque el punto de rocío de 9 °C y la ausencia de niebla mantienen la visibilidad en 35 km, un valor muy elevado para esta hora. El viento medio es de 10 km/h y las ráfagas alcanzan los 18 km/h, por lo que el frío no se siente más intenso de lo que marca el termómetro.
En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvia es del 0% y la nubosidad apenas llega al 8%. La presión atmosférica se sostiene en 1015 hPa, un valor que confirma la calma meteorológica en el arranque de la jornada.
Con la cota de nieve en 3300 metros, el panorama en Capital Federal sigue sin cambios: cielo despejado, 11 °C y 0% de chance de lluvia. Seguí el minuto a minuto del clima en nuestro liveblog.
Hace 1 hora
Clima en Capital Federal: la madrugada arranca despejada y con 11°
Arranca la madrugada en la Ciudad de Buenos Aires y el clima en Capital Federal se mantiene bien tranquilo: a las 03:00 el termómetro marca 11 °C bajo un cielo despejado, con una sensación térmica que acompaña de cerca ese valor y también se ubica en 11 °C.
El dato que más llama la atención a esta hora es la humedad: el registro oficial indica un 86%, típico del combo entre la madrugada y el aire frío sobre la ciudad. A eso se suma un punto de rocío de 9 °C, señal de que la atmósfera está cargada de vapor de agua aunque el cielo se vea limpio.
¿Llueve? No. La probabilidad de lluvia es del 0% y la nubosidad apenas alcanza el 8%, por lo que no hay indicios de precipitaciones en el corto plazo. La visibilidad es excelente, de 35 km, y no se registra niebla en Capital Federal.
El viento sopla con una intensidad moderada: 10 km/h de promedio, con ráfagas de hasta 18 km/h. La presión atmosférica se sostiene en 1015 hPa y la cota de nieve se ubica en 3300 metros, un valor que no tiene incidencia sobre la Ciudad.
Con este panorama, el pronóstico del tiempo para la madrugada porteña se presenta estable y seco, con el abrigo como gran aliado para quienes salen temprano. Seguí en este liveblog la actualización hora a hora del clima en Capital Federal.
Hace 7 horas
Súper Niño 2026-2027: cómo prepararse y qué precauciones tomar
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Lluvias.
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Alerta amarilla del SMN: las zonas que esperan hasta 60 mm de lluvia y granizo
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China advirtió que este año se registrará el "Super El Niño" más intenso de la historia
El Centro Nacional del Clima estimó que las temperaturas del océano Pacífico alcanzarán un récord absoluto hacia noviembre. Anticipan sequías y precipitaciones extremas a escala planetaria con un impacto que se extenderá hasta el próximo año.
FOTO DE ARCHIVO: Un perro camina sobre el suelo agrietado de la laguna desecada de Guarne, en el parque Arví, en medio de las condiciones de sequía vinculadas al fenómeno de El Niño, en Medellín
Hace 15 horas
Impactantes imágenes de la caída de granizo en Córdoba
El SMN mantiene una alerta amarilla por tormentas en gran parte de Córdoba y advierte por abundante caída de agua, ráfagas y posible granizo.
Hace 21 horas
Clima en Buenos Aires hoy: lluvias y nubosidad variable
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Alerta del Servicio Meteorológico para esta madrugada: se esperan fuertes tormentas
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Avanzan intensas tormentas y un marcado descenso de temperatura en el país
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13:28 | 28/09/2026
Súper Niño 2026-27: cuándo podría alcanzar su máxima intensidad
El fenómeno de El Niño continúa fortaleciéndose y los modelos anticipan una etapa de intensidad muy fuerte. Cuándo podría alcanzar su pico, cuánto podría durar y qué advierten los especialistas sobre el evento que se desarrolla en el Pacífico.
Fenómeno "El Niño".
13:07 | 28/09/2026
Clima en AMBA: cómo continúan las lluvias este lunes
Cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para hoy. Seguí el minuto a minuto.
16:24 | 27/09/2026
Advierten por abundantes lluvias y aumento de temperaturas: todas las zonas afectadas
La primera semana de octubre traerá precipitaciones superiores a las habituales en varias regiones del país. Entre lunes y martes se esperan los principales acumulados.
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Alerta meteorológica por tormentas: cómo sigue el clima hoy
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Alerta meteorológica por tormentas: cómo continúa el clima este domingo y en la semana el AMBA.
09:08 | 27/09/2026
Clima en el AMBA: la semana arranca con lluvias y seguirá con temperaturas altas
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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 26 de septiembre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo
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