Alerta amarilla del SMN: las zonas que esperan hasta 60 mm de lluvia y granizo

La zona más afectada al inicio será el norte argentino y los países limítrofes, aunque no se descarta que la inestabilidad alcance a sectores de la región pampeana.

El Área Metropolitana de Buenos Aires y el centro-norte del país enfrentan un período de intensas lluvias y tormentas. El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas para Formosa, Misiones, Salta y Córdoba, con acumulados proyectados de hasta 60 mm, ráfagas y ocasional caída de granizo en la región pampeana y el noreste argentino.

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La zona más afectada al inicio será el norte argentino y los países limítrofes, aunque no se descarta que la inestabilidad alcance a sectores de la región pampeana. Como la distribución será muy irregular, algunas localidades podrían recibir acumulados importantes y otras registrarían lluvias mucho menores.

Avance del aire húmedo: los sectores del país donde se esperan más de 40 mm de agua

Según el sitio Meteored, el modelo del Centro Europeo (ECMWF) proyecta acumuladores superiores a 40 mm durante los próximos siete días en sectores de Misiones, Chaco, Corrientes y el noreste argentino. También se esperan registros destacados sobre el este y sudoeste de la provincia de Buenos Aires, mientras que el oeste del país tendrá lluvias mucho más escasas.

¿Dónde se registrarán tormentas fuertes y qué provincias están bajo alerta del SMN?

De acuerdo al mapa de probabilidades del ECMWF, para el miércoles se muestra una extensa franja de elevada actividad desde Bolivia y Paraguay hacia Misiones y el sur de Brasil. En este sector, las probabilidades superan el 70% y en algunos sectores ascienden al 90%.

La mayor actividad se concentrará sobre Misiones y sectores del noreste. Ante esta situación, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó una alerta amarilla por tormentas para Formosa, Misiones y el este de Salta. La misma advertencia rige para Córdoba, por abundante caída de agua, ráfagas y granizo.

Además, en las zonas bajo alerta pueden registrarse tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con intensas precipitaciones en cortos períodos, ocasional granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas. Se estiman acumulados de 30 mm a 60 mm, aunque pueden ser superados puntualmente. Los mayores registros podrían darse en Misiones y áreas próximas.

¿Cuánto va a llover en la Costa Atlántica, Córdoba y la provincia de Buenos Aires?

Otra de las zonas afectadas es el centro del país, donde el panorama es más heterogéneo. El modelo europeo proyectó acumulados cercanos de 10 a 25 mm en gran parte de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y sectores de la región Pampeana. Pero al este y sudeste de Buenos Aires se esperan acumulados de más de 40 mm en sectores cercanos a la Costa Atlántica.

La variabilidad de acumulados se acentúa aún más con los 15 mm estimados para Buenos Aires, 21 mm para Tandil y 46 mm en Mar del Plata.