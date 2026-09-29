China advirtió que este año se registrará el "Super El Niño" más intenso de la historia

FOTO DE ARCHIVO: Un perro camina sobre el suelo agrietado de la laguna desecada de Guarne, en el parque Arví, en medio de las condiciones de sequía vinculadas al fenómeno de El Niño, en Medellín

Meteorólogos del gobierno de China advirtieron en conferencia de prensa que durante el curso de este año se producirá el fenómeno del "Super El Niño" más intenso desde que se iniciaron los registros de mediciones instrumentales. Según detallaron responsables del Centro Nacional del Clima, el Pacífico ecuatorial central y oriental comenzó a mostrar condiciones propias de este evento ambiental en mayo pasado, registrando a partir de allí un aumento vertiginoso en los índices de temperatura de la superficie del mar.

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De acuerdo con las proyecciones oficiales presentadas por los especialistas, se prevé que el indicador térmico de la superficie marina alcance su punto máximo en torno a noviembre, situándose entre 3,2 y 3,5 grados Celsius (37,76 y 38,3 grados Fahrenheit) por encima de los valores habituales. Este incremento récord convertirá al ciclo actual en la manifestación de "Super El Niño" de mayor magnitud observada en la era moderna.

Los funcionarios explicaron que la anomalía térmica tuvo un fuerte impacto en la reciente temporada de inundaciones registradas este año en el territorio chino, y alertaron que el fenómeno continuará influyendo de manera directa en las condiciones meteorológicas globales. Las perturbaciones climáticas se extenderán durante el otoño y el invierno del hemisferio norte, así como también a lo largo de la próxima primavera y el verano.

El fenómeno de El Niño se manifiesta de manera habitual en intervalos de entre dos y siete años, originado por un debilitamiento paulatino de los vientos alisios que desencadena un ascenso marcado en la temperatura de las aguas del Pacífico oriental. Dicha alteración oceánica suele provocar un aumento generalizado de las temperaturas del planeta y alterar los regímenes de precipitaciones en extensas regiones geográficas, provocando severas sequías en determinadas zonas e intensas lluvias torrenciales en otras.

Con información de Reuters