Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Viernes, 2 de octubre

El clima en Capital Federal arranca este bloque con cielo despejado y una temperatura actual de 8°C, según el registro oficial de las 04:00. La sensación térmica se ubica en 9 °C, por lo que la madrugada se presenta fresca pero sin sobresaltos.

La humedad es del 84% y el punto de rocío marca 5 °C. La probabilidad de lluvia es del 0% y la nubosidad llega al 0%, con lo cual el cielo se mantiene completamente limpio sobre la ciudad.

En cuanto a la visibilidad, se registran 45 km, un dato que confirma condiciones muy claras. El viento medio sopla a 3 km/h, mientras que las ráfagas pueden alcanzar los 10 km/h. No hay niebla y la presión atmosférica es de 1020 hPa.

La cota de nieve se sitúa en 2600 m. Con este panorama, el pronóstico del tiempo para Capital Federal muestra una madrugada estable, de cielo despejado y 8°C a las 04:00.