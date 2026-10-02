Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Viernes, 2 de octubre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 7 minutos
Cielo despejado y 8°C: así arranca la madrugada en Capital Federal
El clima en Capital Federal arranca este bloque con cielo despejado y una temperatura actual de 8°C, según el registro oficial de las 04:00. La sensación térmica se ubica en 9 °C, por lo que la madrugada se presenta fresca pero sin sobresaltos.
La humedad es del 84% y el punto de rocío marca 5 °C. La probabilidad de lluvia es del 0% y la nubosidad llega al 0%, con lo cual el cielo se mantiene completamente limpio sobre la ciudad.
En cuanto a la visibilidad, se registran 45 km, un dato que confirma condiciones muy claras. El viento medio sopla a 3 km/h, mientras que las ráfagas pueden alcanzar los 10 km/h. No hay niebla y la presión atmosférica es de 1020 hPa.
La cota de nieve se sitúa en 2600 m. Con este panorama, el pronóstico del tiempo para Capital Federal muestra una madrugada estable, de cielo despejado y 8°C a las 04:00.
Hace 22 minutos
Clima en Capital Federal: cielo despejado y 8°C en la madrugada
A las 04:00, el clima en Capital Federal se presenta con cielo despejado y una temperatura de 8°C, en una madrugada fresca pero sin sobresaltos para quienes arrancan temprano.
La sensación térmica trepa levemente hasta los 9 °C, apenas por encima del termómetro, mientras que la humedad llega al 84%. El punto de rocío, en 5 °C, y la nubosidad en 0% confirman un cielo completamente limpio sobre la ciudad.
No hay registros de niebla y la visibilidad es excelente: alcanza los 45 km, un dato ideal para quienes circulan por autopistas y avenidas en estas horas. La probabilidad de lluvia se mantiene en 0%, así que el paraguas puede quedarse en casa.
El viento sopla suave, con una media de 3 km/h y ráfagas que no superan los 10 km/h. La presión atmosférica, en tanto, se sostiene en 1020 hPa, un valor estable que anticipa continuidad en las condiciones meteorológicas.
La cota de nieve, por su parte, se ubica en 2600 m, un dato clave para quienes siguen la actualidad de la cordillera. Seguí el pronóstico del tiempo minuto a minuto en este liveblog de El Destape.
Hace 1 hora
Clima en Capital Federal: madrugada con 9° y nubes y claros
A las 03:00, el clima en Capital Federal se presenta con nubes y claros y una temperatura actual de 9°. La sensación térmica es de 8 °C, por lo que la madrugada sigue fresca en la ciudad.
Según los datos oficiales, la humedad alcanza el 82% y la probabilidad de lluvia es del 0%. El viento sopla a 5 km/h, con ráfagas de hasta 11 km/h, mientras la visibilidad es muy buena: 45 km.
El punto de rocío se ubica en 6 °C y la nubosidad es del 22%. No hay niebla y la cota de nieve se mantiene en 2600 m. La presión atmosférica es de 1021 hPa, en una madrugada estable y sin lluvias previstas.
Para las próximas horas, seguí el minuto a minuto del pronóstico del tiempo en Capital Federal en El Destape. La condición de nubes y claros con 9° marca el arranque de este Viernes 2 de octubre.
Hace 1 hora
Clima en Capital Federal: 9° con nubes y claros y viento calmo a las 03:00
La Capital Federal atraviesa la madrugada con el termómetro clavado en 9 °C y un cielo de nubes y claros, según el registro oficial de las 03:00. La sensación térmica se ubica en 8 °C, apenas un grado por debajo de la temperatura real, gracias a un viento que se mantiene muy tranquilo.
La humedad trepa al 82% y el punto de rocío se sitúa en 6 °C, una combinación que deja el aire húmedo pero sin niebla: no hay bancos de neblina sobre la ciudad. La nubosidad, por su parte, alcanza el 22%, por lo que el cielo se reparte entre nubes y claros durante estas horas.
El viento sopla con una velocidad media de 5 km/h y ráfagas de hasta 11 km/h, apenas una brisa que no complica la circulación ni la actividad al aire libre. La visibilidad es excelente: 45 km, un dato clave para quienes salen temprano a la ruta o esperan el primer colectivo.
En cuanto a la probabilidad de lluvia, el pronóstico la mantiene en 0%, así que el paraguas no será necesario en toda la jornada. La presión atmosférica se sostiene estable en 1021 hPa, un valor alto que anticipa un día sin sobresaltos. La cota de nieve, además, se ubica en 2600 metros, muy lejos de la Ciudad. Seguí el minuto a minuto del clima en Capital Federal en este liveblog.
Hace 1 hora
Clima en Capital Federal: madrugada con nubes y claros, 9° y sin lluvia
Capital Federal arranca la madrugada con nubes y claros y una temperatura de 9° a las 03:00. La sensación térmica es de 8 °C, en un ambiente fresco y húmedo.
El registro oficial marca humedad del 82%, probabilidad de lluvia del 0% y punto de rocío de 6 °C. La nubosidad llega al 22% y la visibilidad es de 45 km, sin niebla.
El viento tiene una intensidad media de 5 km/h y ráfagas de hasta 11 km/h. La presión atmosférica es de 1021 hPa y la cota de nieve se ubica en 2600 m.
Con estos valores, el clima en Capital Federal se presenta con nubes y claros y 0% de lluvia. Seguí el minuto a minuto del pronóstico del tiempo en este liveblog.
Hace 1 hora
Clima en Capital Federal: frío, nubes y claros a las 03:00
El clima en Capital Federal se presenta con nubes y claros y una temperatura actual de 9°, de acuerdo con el registro oficial de las 03:00. La sensación térmica es de 8 °C, por lo que la madrugada sigue fresca en la Ciudad.
La humedad llega al 82% y la probabilidad de lluvia es del 0%, con un punto de rocío de 6 °C. El cielo registra una nubosidad del 22% y la visibilidad es de 45 km. No hay niebla, mientras que la cota de nieve se ubica en 2600 m.
El viento medio es de 5 km/h, con ráfagas de 11 km/h. La presión atmosférica es de 1021 hPa. Seguí el minuto a minuto del pronóstico del tiempo en el liveblog de El Destape.
Hace 13 horas
El clima en la peregrinación a Luján 2026: el pronóstico del tiempo
Este primer fin de semana de octubre se organiza la Peregrinación Juvenil a la Basílica Nuestra Señora de Luján. Te contamos los detalles sobre el clima y una posible tormenta.
Peregrinación Juvenil a Luján. (Crédito de foto: Basílica Nuestra Señora de Luján)
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Jueves, 1 de octubre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
16:32 | 30/09/2026
Anticipan cómo estará el tiempo durante la Peregrinación a Luján 2026
Miles de files caminarán este fin de semana desde el Santuario de San Cayetano, en Liniers, a la Basílica de Luján en medio de un clima que no descarta la fuerte presencia de precipitaciones en gran parte del trayecto.
06:46 | 30/09/2026
Clima en Buenos Aires hoy: amanecer frío, húmedo y sin lluvia
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
20:58 | 29/09/2026
Súper Niño 2026-2027: cómo prepararse y qué precauciones tomar
El fenómeno El Niño ya está presente y el Gobierno Nacional reforzó las recomendaciones ante el riesgo de lluvias superiores a lo normal durante la primavera y el verano. Qué hacer frente a tormentas, inundaciones, vientos fuertes y cortes de luz.
Lluvias.
16:36 | 29/09/2026
Alerta amarilla del SMN: las zonas que esperan hasta 60 mm de lluvia y granizo
Por el cambio de escenario atmosférico, la inestabilidad se profundizará sobre el norte y centro del país. Se esperan lluvias abundantes mientras rigen alertas del Servicio Meteorológico Nacional.
13:48 | 29/09/2026
China advirtió que este año se registrará el "Super El Niño" más intenso de la historia
El Centro Nacional del Clima estimó que las temperaturas del océano Pacífico alcanzarán un récord absoluto hacia noviembre. Anticipan sequías y precipitaciones extremas a escala planetaria con un impacto que se extenderá hasta el próximo año.
FOTO DE ARCHIVO: Un perro camina sobre el suelo agrietado de la laguna desecada de Guarne, en el parque Arví, en medio de las condiciones de sequía vinculadas al fenómeno de El Niño, en Medellín
12:21 | 29/09/2026
Impactantes imágenes de la caída de granizo en Córdoba
El SMN mantiene una alerta amarilla por tormentas en gran parte de Córdoba y advierte por abundante caída de agua, ráfagas y posible granizo.
06:58 | 29/09/2026
Clima en Buenos Aires hoy: lluvias y nubosidad variable
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
19:08 | 28/09/2026
Alerta del Servicio Meteorológico para esta madrugada: se esperan fuertes tormentas
La Ciudad de Buenos Aires se verá afectada por tormentas de variada intensidad, algunas muy fuertes. No se descarta granizo, relámpagos y ráfagas de viento intensas.
15:28 | 28/09/2026
Avanzan intensas tormentas y un marcado descenso de temperatura en el país
La jornada comenzó con fuertes precipitaciones en el centro y norte de la Argentina. Mientras que el AMBA presenta una jornada nublada y con una humedad marcada. En este contexto, avanza un nuevo frente frío.
13:28 | 28/09/2026
Súper Niño 2026-27: cuándo podría alcanzar su máxima intensidad
El fenómeno de El Niño continúa fortaleciéndose y los modelos anticipan una etapa de intensidad muy fuerte. Cuándo podría alcanzar su pico, cuánto podría durar y qué advierten los especialistas sobre el evento que se desarrolla en el Pacífico.
Fenómeno "El Niño".
13:07 | 28/09/2026
Clima en AMBA: cómo continúan las lluvias este lunes
Cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para hoy. Seguí el minuto a minuto.
16:24 | 27/09/2026
Advierten por abundantes lluvias y aumento de temperaturas: todas las zonas afectadas
La primera semana de octubre traerá precipitaciones superiores a las habituales en varias regiones del país. Entre lunes y martes se esperan los principales acumulados.