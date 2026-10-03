Alerta de la Defensoría de Niños y Adolescentes, en la previa a la llegada del fenómeno del Niño

Ante la cercanía del fenómeno El Niño, la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes emitió un documento de nueve páginas titulado “Protección integral de niñas, niños y adolescentes frente a eventos climáticos extremos y situaciones de riesgo ambiental”. “La anticipación constituye una herramienta esencial de protección”, advirtió el organismo

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“El cambio climático produce afectaciones directas en el disfrute del derecho a la educación debido a las repercusiones provocadas por el aumento en la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos como ciclones, inundaciones, sequías, olas de calor e incendios forestales en la escolarización, el rendimiento académico, y la infraestructura educativa”, remarcó la Recomendación N.º 20 del organismo.

El texto remarcó que los niños y adolescentes son la franja de la población más vulnerable ante las perturbaciones climáticas y ambientales. A diferencia de los adultos, tienen menor capacidad para soportar y sobrevivir a fenómenos meteorológicos extremos, y sus derechos, a la salud, la educación, la vivienda, la alimentación y el desarrollo integral, son los que resultan más afectados cuando los eventos climáticos no se abordan con anticipación.

Las 14 recomendaciones de la Defensoría del Niño

La Defensoría recomendó 14 medidas, entre las que se encuentran la elaboración y actualización de mapas territoriales de riesgo, vinculados con la ubicación de escuelas, centros de salud y espacios de cuidado. Luego, propone identificar previamente a las familias y grupos de niños y adolescentes que puedan requerir atención prioritaria.

Por otra parte, se mencionó el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana, con comunicaciones accesibles y comprensibles según la edad y las necesidades de cada persona. A esto se suman planes de contingencia y evacuación que contemplen específicamente a la población infantil y eviten separaciones familiares innecesarias.

Otra de las recomendaciones es garantizar en los refugios agua potable, alimentación, higiene y condiciones sanitarias adecuadas, además de asegurar la continuidad de tratamientos médicos, medicamentos y atención de salud mental durante las emergencias.

Por otra parte, el organismo exige que las escuelas sean consideradas espacios centrales de prevención, información y protección comunitaria, y que se implementen estrategias para sostener las trayectorias escolares durante y después de una emergencia.

El documento también advierte sobre el aumento del riesgo de violencia familiar, abuso, explotación y trata en contextos de desplazamiento y alojamiento colectivo. A raíz de esto, sugiere capacitar a los equipos de emergencia y garantizar mecanismos de denuncia y espacios seguros.

Por último, la Defensoría pide una mayor articulación entre las áreas de salud, educación, ambiente, desarrollo social, seguridad y protección civil, además de recursos humanos, presupuestarios y logísticos previstos con anticipación