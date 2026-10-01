Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Jueves, 1 de octubre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 15 minutos
Lluvia débil en Capital Federal: la mañana arranca con 11° y cielo totalmente cubierto
Capital Federal amanece con lluvia débil y una temperatura de 11°C a las 04:00. La sensación térmica también es de 11 °C, mientras que la humedad alcanza el 88%.
El cielo permanece 100% cubierto y la probabilidad de lluvia es del 40%. La visibilidad se mantiene en 9 km, sin niebla reportada, y el punto de rocío se ubica en 9 °C.
El viento sopla con una intensidad media de 12 km/h y ráfagas de hasta 25 km/h. La presión atmosférica es de 1018 hPa y la cota de nieve se sitúa en 1700 m.
Con estos datos, el pronóstico del tiempo en Capital Federal se mantiene con lluvia débil y cielo cubierto. Se recomienda salir con paraguas y precaución por calles húmedas. Seguí el minuto a minuto del clima en nuestro liveblog.
Hace 1 hora
Capital Federal bajo la lluvia: 11°, humedad al 88% y ráfagas de 25 km/h
La madrugada en Capital Federal se presenta con lluvia débil y una temperatura de 11 °C, según el registro oficial de las 04:00. La sensación térmica también es de 11 °C, por lo que el aire se siente fresco y húmedo.
El cielo está totalmente cubierto, con una nubosidad del 100% y una humedad del 88%. La probabilidad de lluvia es del 40%, mientras que el punto de rocío se ubica en 9 °C. La visibilidad alcanza los 9 km y no se registra niebla.
En cuanto al viento, el viento medio es de 12 km/h y las ráfagas llegan a 25 km/h. La presión atmosférica es de 1018 hPa y la cota de nieve se mantiene en 1700 m. Seguí el minuto a minuto del clima en Capital Federal en nuestro liveblog.
Hace 1 hora
Lluvia débil y cielo cubierto en Capital Federal: la noche se mantiene húmeda con 12°
La madrugada porteña se presenta con lluvia débil sobre la Ciudad de Buenos Aires. El registro oficial de las 03:00 marca una temperatura de 12 °C en Capital Federal, con una sensación térmica idéntica: también de 12 °C. Un arranque de jornada fresco, húmedo y con el paraguas a mano para quienes salen temprano.
El cielo está 100% cubierto, sin claros a la vista, y la humedad del 90% se suma a un punto de rocío de 10 °C. Esa combinación explica por qué la atmósfera se siente tan cargada y por qué la lluvia, aunque sea finita, se mantiene presente sobre el área metropolitana.
El viento medio es de 9 km/h, con ráfagas de hasta 16 km/h. Sopla suave, sin mayores sobresaltos, aunque alcanza para mover los árboles y enfriar un poco más las calles. La presión atmosférica se sostiene en 1018 hPa, un valor estable dentro del panorama actual.
La probabilidad de lluvia se ubica en el 30%, en línea con esa precipitación débil que ya se registra. La visibilidad es de 10 km y no hay niebla reportada, así que la circulación en avenidas y accesos no presenta complicaciones por ese lado. La cota de nieve, en tanto, se mantiene en 2000 metros, lejos del ámbito urbano.
Para lo que resta de la madrugada, el escenario no cambia demasiado: cielo cubierto, 12 °C y lluvia débil en Capital Federal. Conviene salir con abrigo y paraguas, y seguir el minuto a minuto de las próximas actualizaciones para ver cómo evoluciona el tiempo en la Ciudad.
Hace 1 hora
Clima en Capital Federal: la lluvia débil se instala en la madrugada porteña
La madrugada en Capital Federal arranca con lluvia débil y una temperatura de 12 °C, de acuerdo al registro oficial de las 03:00. La sensación térmica es exactamente la misma, también de 12 °C, por lo que el frío se siente parejo en cada rincón de la ciudad.
El cielo está completamente cubierto y la humedad trepa al 90%, con un punto de rocío de 10 °C. La probabilidad de lluvia se mantiene en el 30%, así que el paraguas sigue siendo un buen compañero para quienes salen temprano a la calle.
El viento medio sopla a unos 9 km/h, con ráfagas de hasta 16 km/h. La visibilidad alcanza los 10 km y no hay niebla reportada en el área. La presión atmosférica se ubica en 1018 hPa, mientras que la cota de nieve se sitúa en 2000 metros.
Seguí el minuto a minuto del clima en Capital Federal en este liveblog para saber cómo evoluciona la jornada.
Hace 1 hora
Lluvia débil y cielo cubierto: así arranca la madrugada en Capital Federal
La madrugada en Capital Federal arranca pasada por agua. Según el registro oficial de las 03:00, el clima en Buenos Aires se presenta con lluvia débil y una temperatura actual de 12°C, que se siente igual: la sensación térmica también marca 12 °C.
El cielo está 100% cubierto y la humedad trepa al 90%, con un punto de rocío de 10 °C. La visibilidad se mantiene en 10 km y no se reporta niebla, por lo que circular por la Ciudad sigue siendo seguro pese a la llovizna persistente.
El viento sopla a 9 km/h de intensidad media, con ráfagas de hasta 16 km/h. La presión atmosférica se ubica en 1018 hPa, mientras que la cota de nieve se mantiene en 2000 m, un dato que no incide en el Área Metropolitana.
La probabilidad de lluvia para este bloque es del 30%, por lo que si salís temprano conviene llevar paraguas. Seguí el pronóstico del tiempo minuto a minuto en nuestro liveblog para saber cómo evoluciona el clima en Capital Federal durante la mañana.
Hace 2 horas
Lluvia débil en Capital Federal: la madrugada arranca con 12 grados y cielo cubierto
La madrugada en Capital Federal se presenta con lluvia débil y una temperatura de 12 °C, de acuerdo al registro oficial de las 03:00. La sensación térmica es idéntica al termómetro: 12 °C. Con una humedad del 90%, el aire se siente cargado y húmedo en cada rincón de la ciudad.
El cielo está totalmente cubierto, con una nubosidad del 100%, y la probabilidad de lluvia se mantiene en el 30%. El punto de rocío marcó 10 °C, un dato que explica esa garúa persistente que cae sobre la ciudad. La visibilidad alcanza los 10 km y, por ahora, no se registra niebla.
En cuanto al viento, se registra una velocidad media de 9 km/h, con ráfagas de hasta 16 km/h. La presión atmosférica se ubica en 1018 hPa, mientras que la cota de nieve se sitúa en los 2000 metros.
Con este panorama, el paraguas sigue siendo el mejor compañero para quienes salen en la madrugada. El clima en Capital Federal no da tregua: lluvia débil, cielo cubierto y 12 °C marcan el ritmo de las primeras horas de este jueves.
Hace 12 horas
Anticipan cómo estará el tiempo durante la Peregrinación a Luján 2026
Miles de files caminarán este fin de semana desde el Santuario de San Cayetano, en Liniers, a la Basílica de Luján en medio de un clima que no descarta la fuerte presencia de precipitaciones en gran parte del trayecto.
Hace 22 horas
Clima en Buenos Aires hoy: amanecer frío, húmedo y sin lluvia
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
20:58 | 29/09/2026
Súper Niño 2026-2027: cómo prepararse y qué precauciones tomar
El fenómeno El Niño ya está presente y el Gobierno Nacional reforzó las recomendaciones ante el riesgo de lluvias superiores a lo normal durante la primavera y el verano. Qué hacer frente a tormentas, inundaciones, vientos fuertes y cortes de luz.
Lluvias.
16:36 | 29/09/2026
Alerta amarilla del SMN: las zonas que esperan hasta 60 mm de lluvia y granizo
Por el cambio de escenario atmosférico, la inestabilidad se profundizará sobre el norte y centro del país. Se esperan lluvias abundantes mientras rigen alertas del Servicio Meteorológico Nacional.
13:48 | 29/09/2026
China advirtió que este año se registrará el "Super El Niño" más intenso de la historia
El Centro Nacional del Clima estimó que las temperaturas del océano Pacífico alcanzarán un récord absoluto hacia noviembre. Anticipan sequías y precipitaciones extremas a escala planetaria con un impacto que se extenderá hasta el próximo año.
FOTO DE ARCHIVO: Un perro camina sobre el suelo agrietado de la laguna desecada de Guarne, en el parque Arví, en medio de las condiciones de sequía vinculadas al fenómeno de El Niño, en Medellín
12:21 | 29/09/2026
Impactantes imágenes de la caída de granizo en Córdoba
El SMN mantiene una alerta amarilla por tormentas en gran parte de Córdoba y advierte por abundante caída de agua, ráfagas y posible granizo.
06:58 | 29/09/2026
Clima en Buenos Aires hoy: lluvias y nubosidad variable
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
19:08 | 28/09/2026
Alerta del Servicio Meteorológico para esta madrugada: se esperan fuertes tormentas
La Ciudad de Buenos Aires se verá afectada por tormentas de variada intensidad, algunas muy fuertes. No se descarta granizo, relámpagos y ráfagas de viento intensas.
15:28 | 28/09/2026
Avanzan intensas tormentas y un marcado descenso de temperatura en el país
La jornada comenzó con fuertes precipitaciones en el centro y norte de la Argentina. Mientras que el AMBA presenta una jornada nublada y con una humedad marcada. En este contexto, avanza un nuevo frente frío.
13:28 | 28/09/2026
Súper Niño 2026-27: cuándo podría alcanzar su máxima intensidad
El fenómeno de El Niño continúa fortaleciéndose y los modelos anticipan una etapa de intensidad muy fuerte. Cuándo podría alcanzar su pico, cuánto podría durar y qué advierten los especialistas sobre el evento que se desarrolla en el Pacífico.
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13:07 | 28/09/2026
Clima en AMBA: cómo continúan las lluvias este lunes
Cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para hoy. Seguí el minuto a minuto.
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Advierten por abundantes lluvias y aumento de temperaturas: todas las zonas afectadas
La primera semana de octubre traerá precipitaciones superiores a las habituales en varias regiones del país. Entre lunes y martes se esperan los principales acumulados.
12:33 | 27/09/2026
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