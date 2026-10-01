Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Jueves, 1 de octubre

Capital Federal amanece con lluvia débil y una temperatura de 11°C a las 04:00. La sensación térmica también es de 11 °C, mientras que la humedad alcanza el 88%.

El cielo permanece 100% cubierto y la probabilidad de lluvia es del 40%. La visibilidad se mantiene en 9 km, sin niebla reportada, y el punto de rocío se ubica en 9 °C.

El viento sopla con una intensidad media de 12 km/h y ráfagas de hasta 25 km/h. La presión atmosférica es de 1018 hPa y la cota de nieve se sitúa en 1700 m.

Con estos datos, el pronóstico del tiempo en Capital Federal se mantiene con lluvia débil y cielo cubierto. Se recomienda salir con paraguas y precaución por calles húmedas. Seguí el minuto a minuto del clima en nuestro liveblog.