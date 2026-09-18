Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Capital Federal hoy: pronóstico del tiempo en vivo
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 15 minutos
Clima en Capital Federal: nubes y claros, 15° y sin lluvia en la madrugada
A las 03:00, el clima en Capital Federal se presenta con nubes y claros y una temperatura de 15°C. La sensación térmica también es de 15 °C, por lo que la madrugada se mantiene estable y sin grandes variaciones.
El informe oficial indica humedad del 79%, probabilidad de lluvia del 0% y punto de rocío de 11 °C. La nubosidad alcanza el 46%, mientras que la visibilidad es de 40 km, un dato clave para quienes circulan temprano por la ciudad.
En cuanto al viento, sopla con una velocidad media de 10 km/h y ráfagas de hasta 20 km/h. La presión atmosférica es de 1023 hPa y no hay niebla reportada. La cota de nieve se ubica en 3700 m.
Con 0% de probabilidad de lluvia y nubes y claros, el panorama invita a seguir el pronóstico del tiempo minuto a minuto para saber cómo evoluciona la jornada en Capital Federal.
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Temperaturas de 29 grados, ráfagas de 80 km/h y tormentas: todas las zonas afectadas
La llegada de la primavera será en medio de cierta inestabilidad que afectará a gran parte del país. El intenso viento será el fenómeno principal que domine de cara al fin de semana en varias localidades del sur.
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Qué es "El Niño": de qué se trata el fenómeno climático
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Fenómeno "El Niño".
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Alerta "El Niño": la Ciudad pone en marcha el plan para evitar inundaciones
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El invierno se despide con calor extremo y fuertes tormentas en Argentina
Tras las heladas generalizadas de este miércoles, la temperatura comenzará a subir en las próximas horas, llegando a máximas similares a las de verano. El cambio de estación vendrá con lluvias de variada intensidad.
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Alerta por el Súper Niño 2026: cuáles son las 8 ciudades bajo alerta
El fenómeno climático que comenzó a extenderse desde los primeros días de agosto continuará hasta al menos octubre y ya muestra un acople entre el océano y la atmósfera. Un informe advierte que la probabilidad de que alcance una intensidad sin precedentes desde 1950 aumentó del 69% al 75%.
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El frío vuelve con un marcado descenso térmico antes de que arranque la primavera
Aunque este martes presente condiciones primaverales, en las próximas horas habrá un desmejoramiento sorpresivo a pocos días de iniciar la primavera. ¿Qué dice el pronóstico del tiempo para la última semana oficial del invierno?
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Alerta por el "Súper Niño": proyectan una crecida del Paraná superior a la histórica
La evolución de "El Niño" durante 2026 mantiene bajo vigilancia al Litoral argentino por la posibilidad de precipitaciones superiores a las habituales y su eventual impacto sobre los principales cursos de agua de la región.
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Clima en Capital Federal hoy: cielo despejado y sin previsión de lluvia
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La última bomba del invierno que sorprenderá a Buenos Aires
Durante gran parte de la semana, el AMBA atravesará temperaturas agradables típicas de la primavera que aún no comienza. Sin embargo, la estación más fría del año se despedirá con un cambio brusco en las condiciones climáticas.
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“Súper Niño”: qué se sabe y cómo afectará a la Argentina
El Niño se fortalece y los organismos meteorológicos anticipan un episodio fuerte o muy fuerte hacia fin de 2026. Qué significa realmente el llamado “Súper Niño”, qué impacto puede tener en las lluvias y temperaturas de Argentina y qué dicen los especialistas.
El Niño.
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Clima hoy en AMBA: alerta por las bajas temperaturas en el inicio de semana
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Alerta por salto térmico: de nieve y heladas a temperaturas de 25 grados en 48 horas
Luego de un fin de semana marcado por heladas generalizadas, las distintas regiones de la Argentina atravesarán un cambio en las condiciones climáticas antes del inicio de la primavera. ¿Qué dice el pronóstico del tiempo?