Clima en Capital Federal hoy: pronóstico del tiempo en vivo

A las 03:00, el clima en Capital Federal se presenta con nubes y claros y una temperatura de 15°C. La sensación térmica también es de 15 °C, por lo que la madrugada se mantiene estable y sin grandes variaciones.

El informe oficial indica humedad del 79%, probabilidad de lluvia del 0% y punto de rocío de 11 °C. La nubosidad alcanza el 46%, mientras que la visibilidad es de 40 km, un dato clave para quienes circulan temprano por la ciudad.

En cuanto al viento, sopla con una velocidad media de 10 km/h y ráfagas de hasta 20 km/h. La presión atmosférica es de 1023 hPa y no hay niebla reportada. La cota de nieve se ubica en 3700 m.

Con 0% de probabilidad de lluvia y nubes y claros, el panorama invita a seguir el pronóstico del tiempo minuto a minuto para saber cómo evoluciona la jornada en Capital Federal.