Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Jueves, 17 de septiembre

A las 03:00, el clima en Capital Federal registra cielo despejado y una temperatura de 11 °C. La sensación térmica es de 11 °C, la humedad del 87% y la probabilidad de lluvia del 0%.

El punto de rocío se ubica en 9 °C y la nubosidad es del 0%. La visibilidad llega a 35 km, el viento medio es de 10 km/h y las ráfagas alcanzan los 19 km/h.

La presión atmosférica marca 1022 hPa, no hay niebla y la cota de nieve se estima en 3600 m. Así se presenta el pronóstico del tiempo en la ciudad en este horario.