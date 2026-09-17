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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Jueves, 17 de septiembre

En VIVO - Actualizado hace 13 minutos

Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.

Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Jueves, 17 de septiembre

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.

Hace 17 minutos

Capital Federal: madrugada despejada, 11°C y cero probabilidad de lluvia

A las 03:00, el clima en Capital Federal registra cielo despejado y una temperatura de 11 °C. La sensación térmica es de 11 °C, la humedad del 87% y la probabilidad de lluvia del 0%.

El punto de rocío se ubica en 9 °C y la nubosidad es del 0%. La visibilidad llega a 35 km, el viento medio es de 10 km/h y las ráfagas alcanzan los 19 km/h.

La presión atmosférica marca 1022 hPa, no hay niebla y la cota de nieve se estima en 3600 m. Así se presenta el pronóstico del tiempo en la ciudad en este horario.

Hace 1 hora

Clima en Capital Federal: cielo despejado y 11° en la madrugada

El clima en Capital Federal arranca la madrugada con un panorama completamente despejado. Según el registro oficial de las 03:00, el termómetro marca 11° y la sensación térmica acompaña con los mismos 11 °C, en una noche estable y sin sobresaltos para los que todavía andan despiertos por la ciudad.

El cielo despejado se sostiene con una nubosidad del 0%, lo que deja una visibilidad excelente de 35 km. La humedad del 87% y un punto de rocío de 9 °C explican la sensación húmeda y fresca típica de estas horas, aunque no hay presencia de niebla sobre la Ciudad.

El viento corre del orden de los 10 km/h, con ráfagas de hasta 19 km/h, mientras que la presión atmosférica se mantiene firme en 1022 hPa. La probabilidad de lluvia es del 0% y la cota de nieve se ubica en 3600 m, por lo que no se esperan precipitaciones en el corto plazo.

En resumen, una madrugada fresca, seca y con cielo totalmente despejado en Capital Federal: condiciones ideales para quienes salen temprano, con abrigo liviano y sin necesidad de paraguas.

Hace 7 horas

El invierno se despide con calor extremo y fuertes tormentas en Argentina

Tras las heladas generalizadas de este miércoles, la temperatura comenzará a subir en las próximas horas, llegando a máximas similares a las de verano. El cambio de estación vendrá con lluvias de variada intensidad.

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Hace 14 horas

Alerta por el Súper Niño 2026: cuáles son las 8 ciudades bajo alerta

El fenómeno climático que comenzó a extenderse desde los primeros días de agosto continuará hasta al menos octubre y ya muestra un acople entre el océano y la atmósfera. Un informe advierte que la probabilidad de que alcance una intensidad sin precedentes desde 1950 aumentó del 69% al 75%.

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Hace 15 horas

Qué es "El Niño": de qué se trata el fenómeno climático

El fenómeno climático ya está presente y se espera que se intensifique durante los próximos meses. Qué es, qué relación tiene con las lluvias y temperaturas y cuáles pueden ser sus efectos en Argentina.

Fenómeno "El Niño".

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Hace 18 horas

Frío y nubes: cómo continúa el clima este miércoles en AMBA

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16:29 | 15/09/2026

El frío vuelve con un marcado descenso térmico antes de que arranque la primavera

Aunque este martes presente condiciones primaverales, en las próximas horas habrá un desmejoramiento sorpresivo a pocos días de iniciar la primavera. ¿Qué dice el pronóstico del tiempo para la última semana oficial del invierno?

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14:08 | 15/09/2026

Alerta por el "Súper Niño": proyectan una crecida del Paraná superior a la histórica

La evolución de "El Niño" durante 2026 mantiene bajo vigilancia al Litoral argentino por la posibilidad de precipitaciones superiores a las habituales y su eventual impacto sobre los principales cursos de agua de la región. 

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06:56 | 15/09/2026

Clima en Capital Federal hoy: cielo despejado y sin previsión de lluvia

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18:04 | 14/09/2026

La última bomba del invierno que sorprenderá a Buenos Aires

Durante gran parte de la semana, el AMBA atravesará temperaturas agradables típicas de la primavera que aún no comienza. Sin embargo, la estación más fría del año se despedirá con un cambio brusco en las condiciones climáticas.

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11:42 | 14/09/2026

“Súper Niño”: qué se sabe y cómo afectará a la Argentina

El Niño se fortalece y los organismos meteorológicos anticipan un episodio fuerte o muy fuerte hacia fin de 2026. Qué significa realmente el llamado “Súper Niño”, qué impacto puede tener en las lluvias y temperaturas de Argentina y qué dicen los especialistas.

El Niño.

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08:48 | 14/09/2026

Clima hoy en AMBA: alerta por las bajas temperaturas en el inicio de semana

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16:20 | 13/09/2026

Alerta por salto térmico: de nieve y heladas a temperaturas de 25 grados en 48 horas

Luego de un fin de semana marcado por heladas generalizadas, las distintas regiones de la Argentina atravesarán un cambio en las condiciones climáticas antes del inicio de la primavera. ¿Qué dice el pronóstico del tiempo?

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14:29 | 13/09/2026

Qué pasa en las provincias y en el AMBA con la ola polar

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas amarillas por bajas temperaturas extremas en gran parte del centro y norte del país. El fenómeno incluye heladas generales y nevadas en la cordillera, marcando un inicio de semana muy frío en la región.

Argentina atraviesa una ola de frío generalizada.

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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo, 13 de septiembre

Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.

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13:34 | 12/09/2026

Alerta amarilla por frío, lluvias y nieve para este fin de semana

Cómo va a estar el tiempo este fin de semana: alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional para Buenos Aires y otras cinco provincias.

Alerta amarilla por frío, lluvias y nieve: cómo estará el tiempo este fin de semana en Buenos Aires y otras cinco provincias.

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