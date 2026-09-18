Dos frentes fríos avanzarán sobre la Patagonia los próximos días, provocando ráfagas que podrían superar los 80 kilómetros por hora, precipitaciones e inestabilidad. El primero atraviesa la región este miércoles, con el viento como principal fenómeno.

{{{htmlAmp}}}

Luego de una jornada de transición, el segundo sistema ingresará desde el océano Pacífico durante el viernes acompañado de temperaturas inusualmente elevadas para esta época del año en el norte patagónico, donde las temperaturas máximas podrían alcanzar los 29 grados.

El sitio Meteored indicó que las ráfagas más intensas afectarán al norte de Santa Cruz, gran parte de Chubut, el sur de Río Negro y algunos sectores cercanos a la cordillera de Neuquén. Incluso, podrían superar los 80 kilómetros por hora.

También se intensificarán los vientos provenientes del noroeste sobre Península Valdés, el golfo San Matías y el noreste de Río Negro. En tanto, las precipitaciones serán más acotadas, concentrándose puntualmente en la cordillera de Santa Cruz, donde podrían presentarse lluvias y nevadas, además de algunos chaparrones en sectores del extremo sur.

La pausa antes de la temperatura máxima de 29 grados

El jueves será una jornada de transición, ya que el sistema que ingresó el miércoles seguirá alejándose hacia el Atlántico, mientras que un nuevo frente comenzará a acercarse desde el oeste. Las precipitaciones más importantes seguirán concentradas sobre el sector chileno de la cordillera.

Del lado argentino predominarán períodos de menor actividad meteorológica, aunque la pausa será breve. A su vez, sobre el norte de la Patagonia empezará a instalarse una masa de aire mucho más templada. El incremento de temperaturas será notorio en Río Negro y Neuquén, donde se anticipa un ascenso térmico muy elevado a esta altura del año.

¿Qué pasará el viernes?

El viernes hará su ingreso un segundo frente desde el océano Pacífico y afectará principalmente a la zona cordillerana de Santa Cruz y los sectores elevados del sur de Chubut. Nuevamente, la mayor parte de las precipitaciones quedará sobre el territorio chileno.

Sin embargo, también podrían registrarse lluvias en la cordillera argentina y algunos chaparrones sobre Santa Cruz. Tampoco se descarta la formación de alguna tormenta prefrontal aislada en esa provincia y el viento volverá a intensificarse notablemente.

Mientras que sobre el centro y el norte de Santa Cruz y la estepa de Chubut, las ráfagas podrían superar otra vez los 80 kilómetros por hora. En paralelo, podrían exceder los 60 kilómetros por hora en sectores del sur de Río Negro. En tanto, la temperatura más elevada se espera en Rincón de los Sauces, en el norte de Neuquén, donde el termómetro podría llegar a los 29.