Inesperado hallazgo en la Patagonia: exploraban una zona rural de Río Negro y descubrieron un tesoro arqueológico sin registros

Dos sitios arqueológicos fueron descubiertos en una zona rural de la localidad de Pilcaniyeu, en la provincia de Río Negro y las autoridades informaron que no existían registros previos de sus existencias.

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El hallazgo se logró en medio de una inspección por parte del personal del Escuadrón 34 Bariloche "Cabo Primero Marciano Verón", que dio aviso a las autoridades pertinentes para concretar la inspección ocular de los sitios y constatar su veracidad. A partir de ese aviso, se desplegó un operativo para relevar y verificar in situ el lugar.

El operativo de verificación

Este martes 15 de septiembre, una patrulla ambiental junto con los integrantes de la Dirección de Patrimonio y Museos y un arqueólogo del CONICET-UNRN recorrió desde la ciudad de San Carlos de Bariloche hacia la localidad de Pilcaniyeu, un área cubierta por montañas y cauces de agua. El objetivo era geolocalizar la zona de interés e identificar dos sitios arqueológicos.

Al arribar al lugar, tras recorrer un área montañosa y atravesar diversos cauces de agua, los efectivos de la Fuerza junto con el personal de la Dirección de Patrimonio y Museos identificaron los sitios de gran importancia ocupacional humana.

Qué fue lo que encontraron

En el lugar hallaron pinturas, cuevas, aleros, pircas, como así también fragmentos e instrumentos líticos. De este modo, de acuerdo con el parte informativo de Gendarmería, se realizó el relevamiento debido a que no existían registros ni investigación alguna sobre dichos sitios.

La comitiva dispuso que el área sea considerada de gran importancia científica por la historia habitacional de los indígenas de la región, previa a la llegada de la colonización europea (500 años atrás aproximadamente).

El marco legal del relevamiento

Finalmente, en el marco de la Ley 3.041 y Ley Nacional 25.743 "Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico", el personal comisionado realizó las actividades de relevamiento planimétrico, fotográfico y georreferencia. Estas tareas permitirán obtener mayor información sobre los sitios descubiertos y documentar adecuadamente el hallazgo para futuras investigaciones.

El descubrimiento reviste especial relevancia porque no existían antecedentes de estos sitios en los registros oficiales, lo que abre nuevas líneas de estudio sobre la ocupación humana en la región patagónica.