Alerta "El Niño": la Ciudad pone en marcha el plan para evitar inundaciones

La Ciudad de Buenos Aires avanza con la limpieza del arroyo Cildañez como parte del operativo preventivo frente al fenómeno climático "El Niño", con una intervención que permitirá retirar más de 37.000 metros cúbicos de sedimentos y recuperar capacidad de escurrimiento ante episodios de lluvias intensas.

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El trabajo comenzó a fines de 2024 con el dragado del tramo ubicado antes de la desembocadura en el Riachuelo y continuó sobre el sector entubado, donde se retiraron residuos y material acumulado durante décadas. La etapa que se desarrolla actualmente en el Parque de la Ciudad permitirá extraer otros 16.300 metros cúbicos.

¿Por qué es clave la limpieza del arroyo Cildáñez frente a las tormentas?

“Este es el tipo de obra que quizás no se ve desde la superficie, pero que cambia la respuesta del sistema cuando llega una tormenta fuerte”, indicó el ministro de Espacio Público e Higiene Urbana porteño, Ignacio Baistrocchi.

Alerta "El Niño" en CABA: ¿Cómo es la intervención sobre el arroyo Cildañez?

El Cildañez recorre 11 kilómetros, atraviesa diez barrios y alcanza las comunas 7, 8, 9 y 10. El cauce forma parte del sistema de cuencas del sur porteño y puede transportar hasta 225.000 litros de agua por segundo. Fue entubado entre 1962 y 1965, aunque conserva un tramo a cielo abierto de 800 metros antes de desembocar en el Riachuelo.

La acumulación de sedimentos y residuos sólidos había reducido el espacio disponible para la circulación del agua. La limpieza actual constituye la primera intervención de estas características y permitirá recuperar hasta un 15% de la capacidad de escurrimiento del conducto.

La primera etapa sobre el tramo cerrado se realizó a fines de 2025 dentro del Parque Indoamericano, donde se extrajeron 5400 metros cúbicos. Ahora, los trabajos en el Parque de la Ciudad atraviesan su etapa final, con otros 16.300 metros cúbicos previstos, mientras que el dragado inicial había permitido retirar 15.400 metros cúbicos en la desembocadura.

Para acceder al conducto, se abrieron distintos puntos del recorrido y se construyeron seis bocas de acceso, que permanecerán disponibles para futuras tareas de mantenimiento. El procedimiento requiere aislar cada tramo mediante tabiques provisorios, utilizar ventilación y bombeo y desplazar el material acumulado hacia las aberturas mediante equipos que trabajan dentro del conducto.

El sedimento extraído pasa luego por un proceso de secado y estabilización con hidróxido de calcio antes de ser trasladado al CEAMSE en camiones de gran capacidad. El procedimiento incluye controles diarios durante las distintas etapas de disposición del material.

Alerta meteorológica y control territorial: los 177 puntos críticos monitoreados en las comunas

La intervención hidráulica se suma al Plan de Acción frente a El Niño presentado por el Gobierno porteño, que contempla monitoreo de zonas de riesgo y despliegue territorial ante tormentas intensas. El esquema comprende 177 puntos distribuidos en las 15 comunas: 83 fijos en pasos bajo nivel y puentes, y 94 destinados al control de desagües, estaciones de bombeo y posibles acumulaciones de agua.

De la alerta del SMN al territorio: el centro de operaciones que coordina la respuesta porteña

La activación se determina a partir de los niveles de alerta del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y puede elevarse cuando los registros de los arroyos, los avisos meteorológicos o la información obtenida en territorio lo requieren. El operativo es coordinado por el Centro de Operaciones de Emergencias de Defensa Civil junto con distintos organismos porteños.