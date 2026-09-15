Cambios en una línea de colectivo de CABA por el Trambús: el nuevo recorrido que modifica Caballito y Almagro

{{{htmlAmp}}}

Los barrios porteños de Caballito y Almagro tendrán cambios en la circulación del transporte público a partir de este martes 15 de septiembre, por las obras viales necesarias para la llegada del nuevo sistema eléctrico del TramBus.

Además de los cambios en los recorridos del transporte público las medidas incluyen cambios de sentido en algunas calles y restricciones para estacionar. El objetivo es adaptar la red vial al trazado de la futura línea T1, que conectará Nueva Pompeya con Aeroparque. Su puesta en funcionamiento está prevista para fines del 2026.

El cambio que impactará directamente en los pasajeros será el de la Línea 2 de colectivos, que circulará por Quintino Bocayuva y avenida Rivadavia antes de retomar su recorrido habitual, según informó el gobierno de la Ciudad.

Manos de circulación distintas y restricciones para el estacionamiento

Entre las principales modificaciones se encuentra el cambio de sentido de la avenida La Plata, que tendrá circulación única hacia Rivadavia entre Chaco y Quito y la avenida. También Quito tendrá mano única hacia Muñiz entre La Plata y Muñiz.

A su vez, Mármol circulará en sentido único hacia Hipólito Yrigoyen y Pringles tendrá sentido único hacia Rivadavia entre Lezica y la avenida. En Hipólito Yrigoyen, entre Muñiz y Mármol, se habilitará el doble sentido de circulación. También se prohibirá girar a la izquierda en Muñiz desde Hipólito Yrigoyen, en el tramo de avenida La Plata hacia Mármol.

En lo que es estacionamiento, habrá restricciones durante las 24 horas en las dos manos de avenida La Plata. También estará prohibido estacionar y detenerse sobre la mano izquierda de Quito, entre avenida La Plata y Muñiz, por la ciclovía. Por último, en avenida Rivadavia no se podrá estacionar sobre la mano derecha entre Yatay e Hidalgo.

Cómo será el futuro TramBus

Todos los cambios mencionados forman parte de las obras de preparación para la llegada de la T1 del TramBus, un sistema de transporte público 100% eléctrico, que funcionará sobre neumáticos y tendrá carriles exclusivos.

El recorrido tendrá unos 20 kilómetros y atravesará Nueva Pompeya, Parque Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Almagro, Caballito, Villa Crespo y Palermo, hasta llegar a Aeroparque. Además, permitirá combinar con las líneas A, B, D, E y H del subte y con distintos trenes.

Según las proyecciones oficiales, durante las horas pico la frecuencia será de una unidad cada cuatro minutos. Para el gobierno de la Ciudad el nuevo sistema permitirá reducir tiempos de viaje y disminuir el ruido generado por el transporte.

Además, desde octubre se prevén otros cambios: avenida Acoyte tendrá mano única en sentido sur-norte y contará con un carril exclusivo para el TramBus y Honorio Pueyrredón quedará habilitada únicamente en sentido norte-sur.