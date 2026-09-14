El nuevo Trambús listo para salir: cómo será su recorrido, paradas y precios

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) avanza con la implementación del TramBus, el nuevo sistema de transporte público eléctrico que tendrá su primer recorrido entre Nueva Pompeya y el Aeroparque Jorge Newbery.

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El servicio contará con 71 paradores y unidades accesibles para personas con movilidad reducida. La propuesta contempla además la conexión con estaciones ferroviarias, líneas de subte y otros corredores para facilitar los trasbordos durante el recorrido.

"El TramBus es una especie de subte en superficie, similar al Metrobus, pero más moderno, 100% sostenible porque es eléctrico, adaptado a personas con discapacidad y además, silencioso", señaló el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

¿Cómo será el recorrido del TramBus?

Actualmente, el servicio del Trambus se encuentra en etapa de prueba piloto sobre la traza del ramal C de la línea 34. El recorrido une Liniers con Aeroparque a través de la avenida Juan B. Justo. En sentido hacia el aeropuerto dispone de 32 paradas, mientras que hacia Liniers cuenta con 33.

Entre los principales puntos de conexión se encuentran la estación Liniers del ferrocarril Sarmiento, Dorrego de la línea B, Villa Crespo del ferrocarril San Martín, Palermo, con acceso al ferrocarril San Martín y la línea D, y 3 de Febrero, correspondiente al Mitre. También permite combinar con otros corredores de Metrobus y estaciones de Ecobici.

La futura T1 ampliará el recorrido. Tendrá como cabeceras el Centro de Trasbordo Sáenz, en Nueva Pompeya, y el Aeroparque Jorge Newbery. Atravesará sectores de Nueva Pompeya, Parque Patricios, Boedo, Almagro, Caballito, Villa Crespo y Palermo antes de llegar a la Costanera.

El proyecto completo contempla 71 paradores, distribuidos a lo largo de unos 20 kilómetros, con una separación aproximada de 500 metros entre ellos. En julio, el Gobierno porteño informó que 52 ya estaban en ejecución. En hora pico, la frecuencia prevista para la T1 es de un vehículo cada cuatro minutos, con una estimación de hasta 50.000 pasajeros diarios.

En cuanto al precio, durante la prueba piloto se aplica la tarifa correspondiente al servicio de la línea 34. Desde el 1° de septiembre, el valor del pasaje del bus eléctrico asciende a $887,99. El pago puede realizarse con tarjetas de débito, tarjetas de crédito, dispositivos con tecnología NFC y código QR mediante Buepp o Home Banking Banco Ciudad.

"A fin de año, te vas a ahorrar un 40% de tiempo de viaje yendo de Nueva Pompeya a Aeroparque", anticipó el ministro de Infraestructura y Movilidad, Pablo Bereciartua.