La línea 2 modificará parte de su recorrido desde el martes 15 de septiembre por los cambios de circulación que comenzarán a regir en sectores de Almagro y Caballito. La medida responde a la adecuación vial necesaria para la llegada del Trazado 1 (T1) del TramBus.

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La alteración afectará al servicio en sentido hacia Lomas del Mirador. La modificación se produce porque Quito, entre avenida La Plata y Muñiz, dejará de tener circulación en ambos sentidos y pasará a ser mano única hacia Muñiz.

¿Cómo será el nuevo recorrido de la línea 2?

Con la modificación, la línea 2 dejará de circular por el tramo de avenida La Plata que utilizaba actualmente y realizará un desvío por Quito, Quintino Bocayuva y avenida Rivadavia, para después continuar por su recorrido habitual.

El cambio está directamente relacionado con la nueva mano de Quito. La Ciudad estableció que esa calle tendrá sentido único desde avenida La Plata hacia Muñiz, por lo que el recorrido del transporte público deberá adecuarse a esa disposición.

¿Qué cambios de sentido habrá en las calles de Almagro y Caballito?

La reorganización también contempla modificaciones en otras arterias del sector: Avenida La Plata, entre Chaco/Quito y Rivadavia, tendrá sentido único hacia Rivadavia; José Mármol, entre Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, circulará hacia esta última; y Pringles, entre Lezica y Rivadavia, tendrá dirección hacia Rivadavia, según informó @CiudadDeBondis.

En tanto, Hipólito Yrigoyen, entre Muñiz y José Mármol, pasará a tener doble sentido. Además, los vehículos que avancen por esa arteria desde avenida La Plata hacia Mármol no podrán realizar el giro a la izquierda en Muñiz.

La llegada del TramBus: 20 kilómetros de trazado entre Pompeya y Aeroparque

Las nuevas disposiciones forman parte de la primera etapa de adecuación vial para la T1 del TramBus, que conectará Nueva Pompeya con Aeroparque. El proyecto contempla un recorrido de 20 kilómetros y 71 paradores.

La Ciudad también prevé modificaciones posteriores en otros puntos de Caballito y Almagro, aunque todavía no estableció fecha. Entre ellas se encuentran cambios de sentido en Acoyte, Honorio Pueyrredón, Juan B. Ambrosetti, Balcarce y Felipe Vallese.