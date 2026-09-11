Aumenta el transporte en el AMBA en octubre: suben colectivos, subte y peajes

A partir del 1 de octubre, el viaje en colectivo dentro del AMBA sufrirá un retoque tarifario del 3,7%. Con este reajuste, la tarifa básica para el servicio dentro de la Ciudad de Buenos Aires alcanzará los $ 920, mientras que en las unidades que operan en territorio bonaerense superará la barrera de los $1200.

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El mecanismo de actualización mensual del transporte metropolitano combina el último dato de inflación oficial (el IPC de agosto marcó 1,7% nacional y 1,6% en el GBA) más un margen fijo del 2%.

En el acumulado hasta septiembre, los colectivos han registrado un incremento de 76,85% en PBA y de 46,61% en CABA, cifras que superan con holgura la variación del costo de vida del mismo período.

La suba se extenderá además al subte porteño desde los primeros días del mes. Tanto el gobierno porteño de Jorge Macri como el bonaerense deberán oficializar las medidas mediante sus correspondientes boletines oficiales en las próximas semanas.

Las nuevas tarifas de colectivos en la provincia de Buenos Aires

A partir del primer día de octubre, los colectivos bonaerenses (líneas 200 en adelante) tendrán un ajuste estimado del 3,6%.

Los valores para usuarios con tarjeta SUBE registrada quedarán configurados de la siguiente forma:

De 0 a 3 kilómetros (tarifa mínima): pasa de $1164,47 a $ 1206,39.

De 3 a 6 kilómetros: pasa de $ 1.310,02 a $1357,18.

De 6 a 12 kilómetros: ascenderá a $ 1.507,98.

De 12 a 27 kilómetros: se elevará a $ 1.809,58.

Más de 27 kilómetros: se fijará en $ 2.127,47.

El cuadro tarifario en la Ciudad de Buenos Aires y el Subte

Para las 28 líneas que transitan de manera exclusiva por la capital (4, 7, 12, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151), la suba proyectada es del 3,7%:

Tramo corto (hasta 3 km): se moverá de $ 887,99 a $ 920,85.

Tramo medio (3 a 6 km): subirá de $ 986,70 a $ 1.023,21.

Tramo largo (6 a 12 km): alcanzará los $ 1.102,02.

Tramo extendido (12 a 27 km): llegará a $ 1.180,90.

Por su parte, la red de subterráneos actualizará su pasaje único de los $ 1.753 actuales a $ 1.817.

Ajuste en los peajes porteños

Las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires también ajustarán sus peajes un 3,7%, aplicando la misma ecuación de inflación más dos puntos porcentuales.