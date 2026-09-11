La suba de alquileres duplicó la inflación en agosto

Los precios de los alquileres de vivienda volvieron a aumentar por encima de la inflación general durante agosto en todas las regiones del país, de acuerdo con los datos del propio Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

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El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró durante agosto una suba del 1,7% a nivel nacional. Sin embargo, el incremento del alquiler de la vivienda fue superior en las seis regiones relevadas por el organismo estadístico, con variaciones que llegaron hasta el 4,9%, difundió la organización Inquilinos Agrupados.

Esto ocurrió en el contexto de la desregulación de los alquileres por la eliminación de la ley vigente hasta 2023, que estipulaba un único aumento anual y ponía un tope de suba determinado por el Índice de Contratos de Locación (ICL) elaborado por el Banco Central.

Cuánto aumentaron los alquileres en agosto

La mayor suba mensual se produjo en el Noreste, donde los alquileres aumentaron 4,9%, casi tres veces la inflación general del mes. Le siguió Cuyo, con un incremento del 3,6%, la misma variación registrada en la Patagonia.

En la región Pampeana, por su parte, los alquileres avanzaron 3,2% durante agosto, también cerca de duplicar el aumento del IPC nacional. En el Noroeste, la suba alcanzó el 2,6%, mientras que el menor incremento se observó en el Gran Buenos Aires (GBA), con un 2,3%. Incluso en este último caso, el aumento quedó seis décimas por encima de la inflación general.

La diferencia es todavía más marcada cuando se analiza la evolución de los últimos doce meses. Mientras que el IPC acumuló una variación interanual del 33,5%, los alquileres aumentaron por encima del 40% en todas las regiones y llegaron a superar el 70% en algunas zonas del país.

El Noreste volvió a mostrar el mayor incremento, con una suba interanual del 73,3%, más del doble que la inflación general. En segundo lugar se ubicó la Patagonia, donde los alquileres aumentaron 68,3% en doce meses.

El Noroeste registró una variación del 59,1%, mientras que en la región Pampeana el incremento fue del 55,7%. En Cuyo, los precios de los alquileres avanzaron 50,7% interanual y en el GBA, aunque nuevamente presentó la menor suba regional, crecieron 42,7%.

De esta manera, tanto en la medición mensual como en la interanual, los datos del INDEC muestran que el costo de los alquileres aumentó por encima del nivel general de precios en todas las regiones del país.

El aumento de los alquileres en julio

Para julio pasado, los datos del INDEC difundidos por Inquilinos Agrupados también mostraban que el alquiler de la vivienda subió por encima del IPC general, que ese mes había sido del 2,1%.

En concreto, la inflación en alquileres de julio fue del 3,9% en el Gran Buenos Aires, 4,2% en la región Pampeana, 4,4% en el Noreste y 5,3% en el Noroeste. En Cuyo el incremento fue de 2,8% y en la Patagonia de 2,7%.

De esta manera, ninguna región quedó ese mes por debajo de la inflación general y cuatro de las seis áreas relevadas registraron aumentos cercanos o superiores al doble del IPC, un escenario similar al de agosto.