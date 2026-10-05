Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Capital Federal hoy: pronóstico del tiempo en vivo
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 2 minutos
Clima en Capital Federal: madrugada despejada, 14° y visibilidad de 50 km
A las 03:00, el clima en Capital Federal arranca con cielo despejado y una temperatura actual de 14°. La sensación térmica también es de 14 °C, en una madrugada estable y sin cambios bruscos.
La humedad se ubica en 70%, el punto de rocío en 9 °C y la nubosidad es mínima: apenas 7%. Con una probabilidad de lluvia del 0%, no se esperan precipitaciones en este bloque horario. Además, no hay niebla reportada.
El viento promedio es de 8 km/h, con ráfagas de hasta 15 km/h. La visibilidad es excelente y alcanza los 50 km, mientras que la presión atmosférica se mantiene en 1015 hPa. La cota de nieve está en 2800 m.
Por ahora, el pronóstico del tiempo en vivo no muestra lluvias ni niebla en Capital Federal. Seguí la actualización hora a hora para conocer cómo evoluciona el clima durante la jornada.
Hace 18 minutos
Madrugada despejada en Capital Federal: 14 °C, sin lluvia y con visibilidad de 50 km
A las 03:00, el clima en Capital Federal muestra un panorama absolutamente estable: el cielo despejado domina la escena y la temperatura se sostiene en 14 °C, con una sensación térmica idéntica, también de 14 °C.
La humedad alcanza el 70% y el punto de rocío se ubica en 9 °C, valores que no alcanzan para formar bancos de niebla: desde el registro oficial se confirmó que no hay niebla sobre la ciudad. La nubosidad es de apenas 7%, con un cielo prácticamente limpio de punta a punta.
El viento se mantiene con una intensidad media de 8 km/h y ráfagas que trepan hasta los 15 km/h: una brisa suave que no complica la circulación. La presión atmosférica se sostiene en 1015 hPa, otro indicador de la calma que atraviesa la madrugada.
La visibilidad es excelente: 50 km, un dato clave para quienes salen temprano a la ruta o esperan los primeros movimientos en aeropuertos. Además, la probabilidad de lluvia es del 0%, así que el paraguas puede quedarse guardado.
Para los amantes de la montaña, la cota de nieve se ubica en 2800 metros. Seguí todas las actualizaciones del pronóstico del tiempo en vivo por El Destape.
Hace 1 hora
Madrugada despejada en Capital Federal: 14° y sin lluvia a las 03:00
El clima en Capital Federal se presenta con cielo despejado y una temperatura de 14° en el registro oficial de las 03:00. La sensación térmica también es de 14 °C.
La humedad llega al 70%, el punto de rocío se ubica en 9 °C y la nubosidad es de apenas 7%. La probabilidad de lluvia es del 0% y no hay niebla: la visibilidad alcanza los 50 km.
El viento medio sopla a 8 km/h, con ráfagas de hasta 15 km/h. La presión atmosférica es de 1015 hPa y la cota de nieve está en 2800 m.
Hace 10 horas
Alerta por el granizo que cayó en Santa Fe: detectaron microplásticos
Tres laboratorios independientes analizaron muestras obtenidas en la localidad santafesina de Funes. Los resultados preliminares aún no pueden determinar su origen.
Hace 12 horas
Cambió el pronóstico: qué de la semana vuelven las tormentas y el mal tiempo
Tras un fin de semana marcado por intensas lluvias y un tiempo agradable, la calma no se sostendrá por demasiado tiempo. El pronóstico del tiempo prevé nuevas jornadas inestables.
Hace 15 horas
Chau a las tormentas: cómo estará el clima esta semana en CABA y el Conurbano
El AMBA atravesará una semana de tiempo estable con temperaturas máximas por debajo de los 22 grados. Mientras la región mantendrá cielos cubiertos, diversas provincias del país afrontan alertas por nevadas, vientos y tormentas intensas.
Se viene una semana tranquila a nivel climático en CABA.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo, 4 de octubre
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Clima en Capital Federal hoy: pronóstico del tiempo en vivo y datos oficiales
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21:26 | 02/10/2026
Alerta de la Defensoría de Niños y Adolescentes en la previa a la llegada de El Niño
El organismo emitió un documento para la protección integral de niños y adolescentes frente a eventos climáticos extremos y situaciones de riesgo ambiental.
06:50 | 02/10/2026
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo
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15:43 | 01/10/2026
El clima en la peregrinación a Luján 2026: el pronóstico del tiempo
Este primer fin de semana de octubre se organiza la Peregrinación Juvenil a la Basílica Nuestra Señora de Luján. Te contamos los detalles sobre el clima y una posible tormenta.
Peregrinación Juvenil a Luján. (Crédito de foto: Basílica Nuestra Señora de Luján)
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Jueves, 1 de octubre
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16:32 | 30/09/2026
Anticipan cómo estará el tiempo durante la Peregrinación a Luján 2026
Miles de files caminarán este fin de semana desde el Santuario de San Cayetano, en Liniers, a la Basílica de Luján en medio de un clima que no descarta la fuerte presencia de precipitaciones en gran parte del trayecto.
06:46 | 30/09/2026
Clima en Buenos Aires hoy: amanecer frío, húmedo y sin lluvia
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
20:58 | 29/09/2026
Súper Niño 2026-2027: cómo prepararse y qué precauciones tomar
El fenómeno El Niño ya está presente y el Gobierno Nacional reforzó las recomendaciones ante el riesgo de lluvias superiores a lo normal durante la primavera y el verano. Qué hacer frente a tormentas, inundaciones, vientos fuertes y cortes de luz.
Lluvias.
16:36 | 29/09/2026
Alerta amarilla del SMN: las zonas que esperan hasta 60 mm de lluvia y granizo
Por el cambio de escenario atmosférico, la inestabilidad se profundizará sobre el norte y centro del país. Se esperan lluvias abundantes mientras rigen alertas del Servicio Meteorológico Nacional.
13:48 | 29/09/2026
China advirtió que este año se registrará el "Super El Niño" más intenso de la historia
El Centro Nacional del Clima estimó que las temperaturas del océano Pacífico alcanzarán un récord absoluto hacia noviembre. Anticipan sequías y precipitaciones extremas a escala planetaria con un impacto que se extenderá hasta el próximo año.
FOTO DE ARCHIVO: Un perro camina sobre el suelo agrietado de la laguna desecada de Guarne, en el parque Arví, en medio de las condiciones de sequía vinculadas al fenómeno de El Niño, en Medellín