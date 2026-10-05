Clima en Capital Federal hoy: pronóstico del tiempo en vivo

A las 03:00, el clima en Capital Federal arranca con cielo despejado y una temperatura actual de 14°. La sensación térmica también es de 14 °C, en una madrugada estable y sin cambios bruscos.

La humedad se ubica en 70%, el punto de rocío en 9 °C y la nubosidad es mínima: apenas 7%. Con una probabilidad de lluvia del 0%, no se esperan precipitaciones en este bloque horario. Además, no hay niebla reportada.

El viento promedio es de 8 km/h, con ráfagas de hasta 15 km/h. La visibilidad es excelente y alcanza los 50 km, mientras que la presión atmosférica se mantiene en 1015 hPa. La cota de nieve está en 2800 m.

Por ahora, el pronóstico del tiempo en vivo no muestra lluvias ni niebla en Capital Federal. Seguí la actualización hora a hora para conocer cómo evoluciona el clima durante la jornada.