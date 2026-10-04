En los últimos días se registraron intensos temporales en distintas partes de la Argentina, con fuertes lluvias y tormentas. Incluso, en la localidad santafesina de Funes se registró la caída de granizo, que fue fue analizado en un laboratorio y arrojó un resultado que nadie esperaba: la presencia de microplásticos, metales y distintos elementos químicos.

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El fenómeno meteorológico había afectado a distintas zonas de la provincia de Santa Fe, lo que dejó acumulados importantes de granizo tras un intenso temporal. Algunas de las muestras fueron conservadas y enviadas a tres laboratorios independientes, dos de Rosario y uno de Córdoba.

Los resultados generaron dudas sobre la composición de las partículas presentes en la atmósfera. Estos análisis se dieron luego de productores de la zona observaron que algunas piedras del granizo no se derretían tras haber pasado 24 a 48 horas, incluso con temperaturas que llegaron a 27 grados.

¿Por qué no se derritió el granizo?

Según informó Diario Uno, los primeros análisis detectaron calcio, potasio, sodio, aluminio, arsénico, bario, boro, cromo, estroncio, magnesio, nitratos, plata, silicio, yodo y zinc, además de la presencia de partículas de microplásticos. Sin embargo, estos resultados aún se encuentran en una etapa preliminar. La detección de estos elementos no permitió establecer por sí misma el origen de estos elementos ni cómo llegaron al granizo.

Con el objetivo de determinar su composición, las muestras fueron enviadas a tenes laboratorios. El epidemiólogo Ramiro Salazar Cisneros, quien participó en la logística del envío de las muestras, planteó la necesidad de profundizar los estudios y ampliar la cantidad de material analizado.

Por lo tanto, sería necesario repetir el análisis para determinar si los resultados preliminares corresponde a un fenómeno aislado o forma parte de un patrón. Para ello, se deberán incorporar nuevas muestras y establecer las concentraciones de cada sustancia detectada.

¿El granizo tiene microplásticos?

Según el medio citado, las precipitaciones pueden sumar partículas que se encuentran suspendidas en la atmósfera. En el caso del granizo, estas pueden quedar atrapadas durante los distintos procesos de congelamiento y crecimiento que suceden dentro de las nubes de tormenta.

Los microplásticos también pueden encontrarse en el aire y ser transportados por las corrientes atmosféricas a distintas distancias antes de depositarse nuevamente sobre la superficie mediante las precipitaciones. Entre las posibles fuentes de partículas atmosféricas pueden encontrarse actividades industriales, tránsito vehicular, combustión, actividades agrícolas, residuos, polvo del suelo y el transporte de materiales.

¿Existen las nubes artificales?

A partir de estos resultados, hay quienes creen en una hipótesis vinculada a la siembre de nubes o la modificación artificial del clima. Salazar Cisneros también planteó que algunos de los elementos identificados podría actuar como "núcleos de hielo", partículas alrededor de las cuales podrían "producirse el congelamiento de agua dentro de las nubes".

Sin embargo, la presencia de estos elementos no demuestran por sí mismos que se hayan incorporado de manera artificial a las nubes. Además, deberían analizarse las características y concentraciones de las partículas, compararlas con muestras de referencia, estudiar las condiciones meteorológicas del momento y reconstruir las trayectorias de las masas de aire.