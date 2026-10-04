La primavera volvió al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) después de las extensas lluvias del sábado, que dejaron acumulados de alrededor de 20 mm en el marco de la activación de El Niño. Pero este domingo amaneció con buen tiempo y la máxima estará en torno a los 23 grados.

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El viento del oeste y noroeste seguirá trayendo aire templado, lo que permite una tarde soleada en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Hacia la noche habrá un enfriamiento suave y las temperaturas se mantendrán en torno a los 17 grados.

Sin embargo, el buen tiempo no durará demasiado, ya que el inicio de la semana será más dinámica, con nubes y varios días de inestabilidad sobre el AMBA, incluyendo la presencia de lluvias.

Pronóstico del tiempo: ¿cómo arranca la semana?

El lunes 5 de octubre será una jornada bastante gris en varios momentos del día, pero el viento del norte traerá humedad a toda la región, por lo que el ambiente se mantendrá agradable. Las temperaturas irán desde los 14 a los 24 grados.

A partir del martes 6 comenzará a gestarse el cambio en las condiciones meteorológicas. Se espera una nubosidad variable, aunque habrá momentos soleados en la primera parte del día. Los tramos nublados aparecerán a medida que avance la jornada.

Las temperaturas se ubicarán entre los 12 y 23 grados, pero el viento va a rotar al este y noroeste, lo que traerá más humedad y generará una brisa desde el Río de la Plata que irá en aumento.

Vuelven las tormentas

Según el sitio Meteored, el miércoles la atmósfera se volverá mucho más dinámica y habrá mayor o menor medida de probabilidad de lluevias sobre el AMBA y la región.

Este cambio es producto de reiteradas perturbaciones en altura y un anticiclón intenso ubicado sobre el Atlántico, que seguirá aportando humedad a la zona, combinación que volverá las condiciones más inestables y húmedas durante los próximos días.

Hasta el momento, el miércoles se perfila como la jornada más complicada de la semana, con chances de que se den algunas tormentas. Además, no se esperan en el AMBA acumulados de lluvia significativos para el miércoles.

¿Qué es El Niño?

El Niño es una de las fases del El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), un patrón natural que surge de la interacción entre el océano y la atmósfera en el Pacífico ecuatorial y que puede modificar las condiciones climáticas en distintas partes del planeta.

Se trata de la fase cálida del fenómeno ENOS y se caracteriza por un calentamiento anómalo de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial central y oriental. El cambio en la temperatura del océano interactúa con la atmósfera y modifica la circulación de los vientos, la presión y la distribución de las precipitaciones.

El ENOS tiene tres fases: El Niño, La Niña y una fase neutral. Los episodios no aparecen siguiendo un calendario fijo: según NOAA, El Niño y La Niña se presentan, en promedio, cada 2 a 7 años, aunque su frecuencia y duración pueden variar.