Domingo 4 de Octubre del 2026 Dom 4 Oct
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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo, 4 de octubre

En VIVO - Actualizado hace 6 minutos

Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.

Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo, 4 de octubre

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.

Hace 9 minutos

Madrugada despejada en Capital Federal: 12°C, 89% de humedad y sin lluvia

El registro oficial de las 03:00 confirma una madrugada tranquila en la Ciudad de Buenos Aires: la temperatura actual es de 12 °C y la sensación térmica marca lo mismo, 12 °C, con el cielo despejado como condición dominante en toda la Capital Federal.

La humedad trepa al 89%, una marca alta para estas horas, mientras que el punto de rocío se ubica en 11 °C. A pesar de esa carga de humedad, no hay niebla y la probabilidad de lluvia es del 0%: la nubosidad es de 0%, por lo que el cielo se mantiene limpio de punta a punta.

La visibilidad alcanza los 35 km, un valor muy bueno que permite ver con claridad a distancia. El viento sopla débil, con una media de 7 km/h y ráfagas que no superan los 12 km/h, por lo que no se esperan complicaciones para quienes circulan por la ciudad en estas horas.

La presión atmosférica se sostiene en 1013 hPa y la cota de nieve se ubica en 2500 m. Con este panorama, el clima en Capital Federal se presenta estable, frío y seco en cuanto a precipitaciones, ideal para quienes salen temprano.

Hace 23 minutos

Clima en Capital Federal: cielo despejado y 12°C en la madrugada

Clima en Capital Federal en vivo: a las 03:00, el cielo despejado domina la ciudad y la temperatura actual es de 12°C. La sensación térmica también marca 12 °C, por lo que la madrugada se presenta fresca y sin sobresaltos.

Según los datos oficiales, la humedad es del 89% y el punto de rocío se ubica en 11 °C. La probabilidad de lluvia es del 0% y la nubosidad del 0%, así que no hay amenaza de precipitaciones por ahora.

El viento medio sopla a 7 km/h, con ráfagas de hasta 12 km/h. La visibilidad es de 35 km y no se registra niebla. La presión atmosférica es de 1013 hPa y la cota de nieve se mantiene en 2500 m.

Para quienes se mueven en la madrugada, el pronóstico del tiempo muestra en Capital Federal un cielo despejado, humedad del 89% y una temperatura de 12°C. Seguí el minuto a minuto del clima en El Destape.

Clima en Capital Federal hoy: pronóstico del tiempo en vivo y datos oficiales

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21:26 | 02/10/2026

Alerta de la Defensoría de Niños y Adolescentes en la previa a la llegada de El Niño

El organismo emitió un documento para la protección integral de niños y adolescentes frente a eventos climáticos extremos y situaciones de riesgo ambiental.

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06:50 | 02/10/2026

Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo

Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.

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15:43 | 01/10/2026

El clima en la peregrinación a Luján 2026: el pronóstico del tiempo

Este primer fin de semana de octubre se organiza la Peregrinación Juvenil a la Basílica Nuestra Señora de Luján. Te contamos los detalles sobre el clima y una posible tormenta.

Peregrinación Juvenil a Luján. (Crédito de foto: Basílica Nuestra Señora de Luján)

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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Jueves, 1 de octubre

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16:32 | 30/09/2026

Anticipan cómo estará el tiempo durante la Peregrinación a Luján 2026

Miles de files caminarán este fin de semana desde el Santuario de San Cayetano, en Liniers, a la Basílica de Luján en medio de un clima que no descarta la fuerte presencia de precipitaciones en gran parte del trayecto.

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06:46 | 30/09/2026

Clima en Buenos Aires hoy: amanecer frío, húmedo y sin lluvia

Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.

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20:58 | 29/09/2026

Súper Niño 2026-2027: cómo prepararse y qué precauciones tomar

El fenómeno El Niño ya está presente y el Gobierno Nacional reforzó las recomendaciones ante el riesgo de lluvias superiores a lo normal durante la primavera y el verano. Qué hacer frente a tormentas, inundaciones, vientos fuertes y cortes de luz.

Lluvias.

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16:36 | 29/09/2026

Alerta amarilla del SMN: las zonas que esperan hasta 60 mm de lluvia y granizo

Por el cambio de escenario atmosférico, la inestabilidad se profundizará sobre el norte y centro del país. Se esperan lluvias abundantes mientras rigen alertas del Servicio Meteorológico Nacional.

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13:48 | 29/09/2026

China advirtió que este año se registrará el "Super El Niño" más intenso de la historia

El Centro Nacional del Clima estimó que las temperaturas del océano Pacífico alcanzarán un récord absoluto hacia noviembre. Anticipan sequías y precipitaciones extremas a escala planetaria con un impacto que se extenderá hasta el próximo año.

FOTO DE ARCHIVO: Un perro camina sobre el suelo agrietado de la laguna desecada de Guarne, en el parque Arví, en medio de las condiciones de sequía vinculadas al fenómeno de El Niño, en Medellín

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12:21 | 29/09/2026

Impactantes imágenes de la caída de granizo en Córdoba

El SMN mantiene una alerta amarilla por tormentas en gran parte de Córdoba y advierte por abundante caída de agua, ráfagas y posible granizo.

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06:58 | 29/09/2026

Clima en Buenos Aires hoy: lluvias y nubosidad variable

Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.

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19:08 | 28/09/2026

Alerta del Servicio Meteorológico para esta madrugada: se esperan fuertes tormentas

La Ciudad de Buenos Aires se verá afectada por tormentas de variada intensidad, algunas muy fuertes. No se descarta granizo, relámpagos y ráfagas de viento intensas. 

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15:28 | 28/09/2026

Avanzan intensas tormentas y un marcado descenso de temperatura en el país

La jornada comenzó con fuertes precipitaciones en el centro y norte de la Argentina. Mientras que el AMBA presenta una jornada nublada y con una humedad marcada. En este contexto, avanza un nuevo frente frío.

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