Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo, 4 de octubre

El registro oficial de las 03:00 confirma una madrugada tranquila en la Ciudad de Buenos Aires: la temperatura actual es de 12 °C y la sensación térmica marca lo mismo, 12 °C, con el cielo despejado como condición dominante en toda la Capital Federal.

La humedad trepa al 89%, una marca alta para estas horas, mientras que el punto de rocío se ubica en 11 °C. A pesar de esa carga de humedad, no hay niebla y la probabilidad de lluvia es del 0%: la nubosidad es de 0%, por lo que el cielo se mantiene limpio de punta a punta.

La visibilidad alcanza los 35 km, un valor muy bueno que permite ver con claridad a distancia. El viento sopla débil, con una media de 7 km/h y ráfagas que no superan los 12 km/h, por lo que no se esperan complicaciones para quienes circulan por la ciudad en estas horas.

La presión atmosférica se sostiene en 1013 hPa y la cota de nieve se ubica en 2500 m. Con este panorama, el clima en Capital Federal se presenta estable, frío y seco en cuanto a precipitaciones, ideal para quienes salen temprano.