Chau a las tormentas y alertas: cómo estará el clima esta semana en CABA y el Conurbano

El Área Metropolitana de Buenos Aires atravesará una semana sin sobresaltos meteorológicos ni cambios bruscos en las condiciones generales. A lo largo de las próximas jornadas, las temperaturas máximas se sostendrán de manera pareja por debajo del techo de los 22 grados, en un escenario templado y con predominio de abundante nubosidad en la región.

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El inicio del ciclo semanal mostrará un lunes con firmes coberturas nubosas, marcando un registro mínimo de 14 grados y un tope térmico de 22. En una línea muy similar transcurrirá el martes, jornada que mantendrá la tendencia de cielos grises y una leve fluctuación en las marcas, que oscilarán entre los 13 grados durante la mañana y nuevamente los 22 grados hacia la tarde.

El tramo medio del período registrará un aflojamiento en los valores máximos: para el miércoles se anticipa una jornada de cielo cubierto en gran parte de sus horas, con una mínima ubicada en los 13 grados y una máxima que apenas tocará los 19 grados.

El ambiente más fresco del tramo semanal se consolidará el jueves, cuando el termómetro inicie en 15 grados de mínima y no supere los 18 de máxima. Finalmente, el viernes cerrará la semana laboral sin mayores variaciones, manteniendo marcas que se moverán en la franja de los 15 y los 19 grados.

CABA.

Alertas en varias zonas del país

En paralelo a la estabilidad del área metropolitana, diversas regiones del país afrontan alertas meteorológicas por fenómenos de variada intensidad. En el noreste nacional, el sector oriental de Formosa permanece en alerta amarilla por tormentas, mientras que el noreste de Misiones mantiene un nivel de advertencia naranja, previéndose precipitaciones intensas, marcada actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento. Asimismo, hacia el noroeste, las provincias de Salta y Catamarca se encuentran bajo alerta amarilla debido a vientos de consideración.

Por su parte, las inclemencias climáticas también afectan a la franja cordillerana con advertencias por nevadas. Un aviso amarillo rige para los sectores montañosos de La Rioja, San Juan y Río Negro, al tiempo que en zonas del territorio de Chubut la situación se eleva a alerta naranja ante la magnitud del fenómeno invernal previsto.