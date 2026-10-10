Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 10 de octubre

La madrugada en Capital Federal arranca con el cielo completamente cubierto y una temperatura de 11°, de acuerdo al registro oficial de las 03:00. La sensación térmica acompaña ese valor: también 11 °C, sin sorpresas para quienes salen a la calle en estas horas.

El dato que más pesa es la humedad del 92%, con un punto de rocío de 10 °C y una nubosidad que trepa hasta el 98%. El combo deja una madrugada húmeda, con aire pesado y esa clásica sensación de cielo bajo, aunque sin niebla: la visibilidad se mantiene en 20 km, así que manejar no presenta complicaciones por ahora.

En cuanto al viento, sopla con una intensidad moderada: 12 km/h de promedio y ráfagas de hasta 31 km/h. La probabilidad de lluvia es del 20%, un valor bajo como para no salir con paraguas de más. La presión atmosférica se mantiene en 1021 hPa y la cota de nieve se ubica en 2700 metros.

En resumen: madrugada gris y húmeda en la Ciudad, con 11° de temperatura y viento moderado. La información del Servicio Meteorológico Nacional se actualiza hora a hora, así que seguí el minuto a minuto del clima en El Destape para saber cómo sigue el tiempo en Capital Federal.