Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 10 de octubre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 10 minutos
Clima en Capital Federal: cielo cubierto y 11° con alta humedad a las 03:00
La madrugada en Capital Federal arranca con el cielo completamente cubierto y una temperatura de 11°, de acuerdo al registro oficial de las 03:00. La sensación térmica acompaña ese valor: también 11 °C, sin sorpresas para quienes salen a la calle en estas horas.
El dato que más pesa es la humedad del 92%, con un punto de rocío de 10 °C y una nubosidad que trepa hasta el 98%. El combo deja una madrugada húmeda, con aire pesado y esa clásica sensación de cielo bajo, aunque sin niebla: la visibilidad se mantiene en 20 km, así que manejar no presenta complicaciones por ahora.
En cuanto al viento, sopla con una intensidad moderada: 12 km/h de promedio y ráfagas de hasta 31 km/h. La probabilidad de lluvia es del 20%, un valor bajo como para no salir con paraguas de más. La presión atmosférica se mantiene en 1021 hPa y la cota de nieve se ubica en 2700 metros.
En resumen: madrugada gris y húmeda en la Ciudad, con 11° de temperatura y viento moderado. La información del Servicio Meteorológico Nacional se actualiza hora a hora, así que seguí el minuto a minuto del clima en El Destape para saber cómo sigue el tiempo en Capital Federal.
Hace 25 minutos
Clima en Capital Federal: madrugada cubierta con 11° y 92% de humedad
A las 03:00, el clima en Capital Federal arranca la madrugada con cielo cubierto y una temperatura de 11 °C. La sensación térmica es idéntica, también de 11 °C, así que no hay sorpresas: el frío se siente tal cual lo marca el termómetro.
El combo de humedad del 92% con un punto de rocío de 10 °C deja un ambiente cargado, de esos que se pegan a la ropa. La nubosidad alcanza el 98%, es decir que el cielo está prácticamente tapado de punta a punta, aunque la probabilidad de lluvia es baja, del 20%, y no se registra niebla.
El viento medio es de 12 km/h y las ráfagas llegan hasta 31 km/h, por lo que conviene abrigarse bien si hay que salir en plena madrugada. La visibilidad se mantiene en 20 km, un dato clave para quienes circulan por las calles y accesos del AMBA.
La presión atmosférica es de 1021 hPa y la cota de nieve se ubica en 2700 metros, bien lejos del llano. Seguí el pronóstico del tiempo en vivo para ver cómo evoluciona el clima en Buenos Aires hora a hora.
Hace 15 horas
Súper Niño 2026-27: qué se sabe y el pronóstico para la Argentina
El fenómeno de El Niño podría alcanzar una intensidad excepcional entre octubre y diciembre y extender sus efectos hasta febrero de 2027. Los pronósticos advierten sobre lluvias abundantes, tormentas severas y riesgo de inundaciones en distintas regiones de la Argentina.
Súper Niño.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Viernes, 9 de octubre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
16:48 | 08/10/2026
Súpero Niño: anticipan que tendrá características únicas a contramano del resto del mundo
Según el nuevo pronóstico trimestral, la primavera será más húmeda y fría de lo habitual en gran parte del centro y este del país, donde los riesgos de lluvias intensas e inundaciones serán mayores. En cambio, el norte tendrá una mayor tendencia al calor.
16:18 | 08/10/2026
Impactante: cayó un rayo en plena plaza central e incendió la copa de un pino
El fenómeno meteorológico sorprendió a los vecinos de Villa Quilino e impactó en la plaza central del pueblo. Según el Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias y tormentas seguirán en la zona hasta el fin de semana.
11:54 | 08/10/2026
Alerta por temporal: las zonas más golpeadas y hasta cuándo sigue la lluvia en AMBA
Las lluvias se mantendrán en los próximos días de acuerdo al SMN. Aunque el alerta naranja por tormentas fuertes cesó, se esperan ráfagas de hasta 50 km/h.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Jueves, 8 de octubre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
17:51 | 07/10/2026
Súper Niño 2026 en Argentina: cuáles son las provincias que pueden ser más afectadas
El fenómeno de El Niño continúa fortaleciéndose y los pronósticos anticipan un período de lluvias superiores a lo normal en buena parte del país. Misiones, Corrientes, Mendoza, Neuquén y otras provincias aparecen entre las zonas con mayor probabilidad de precipitaciones anómalas.
Súper Niño.
15:56 | 07/10/2026
El Servicio Meteorológico Nacional activó el alerta naranja en el AMBA
Este miércoles se presenta como la jornada más inestable de la semana, que arrancó con un cielo gris que se extenderá hacia el fin de semana. ¿Cuándo mejora el tiempo?
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Miércoles, 7 de octubre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Clima en Capital Federal hoy: pronóstico del tiempo en vivo de esta madrugada
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Clima en Capital Federal hoy: pronóstico del tiempo en vivo
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
17:10 | 04/10/2026
Alerta por el granizo que cayó en Santa Fe: detectaron microplásticos
Tres laboratorios independientes analizaron muestras obtenidas en la localidad santafesina de Funes. Los resultados preliminares aún no pueden determinar su origen.
15:38 | 04/10/2026
Cambió el pronóstico: qué de la semana vuelven las tormentas y el mal tiempo
Tras un fin de semana marcado por intensas lluvias y un tiempo agradable, la calma no se sostendrá por demasiado tiempo. El pronóstico del tiempo prevé nuevas jornadas inestables.
12:38 | 04/10/2026
Chau a las tormentas: cómo estará el clima esta semana en CABA y el Conurbano
El AMBA atravesará una semana de tiempo estable con temperaturas máximas por debajo de los 22 grados. Mientras la región mantendrá cielos cubiertos, diversas provincias del país afrontan alertas por nevadas, vientos y tormentas intensas.
Se viene una semana tranquila a nivel climático en CABA.