Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Jueves, 8 de octubre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 18 minutos
Clima en Capital Federal: madrugada cubierta, 15° y humedad al 96%
La madrugada en Capital Federal arranca con el cielo cubierto y una temperatura de 15 °C, de acuerdo con el registro oficial de las 04:00. La sensación térmica marca lo mismo que el termómetro, 15 °C, mientras la humedad del 96% le pone al ambiente esa textura pesada y húmeda tan típica de las primeras horas de la noche porteña.
El punto de rocío se ubica en 14 °C y la nubosidad llega al 100%, con una visibilidad reducida a 7 km. Aun con el cielo completamente tapado, no se reporta niebla en la ciudad y la probabilidad de lluvia es del 0%: por ahora, el paraguas puede quedarse guardado.
El viento medio sopla a 13 km/h y las ráfagas alcanzan los 28 km/h, suficientes para mover las copas de los árboles pero lejos de cualquier alerta. La presión atmosférica se mantiene en 1011 hPa y la cota de nieve se sitúa en 3600 metros, un dato que por estas horas no tiene incidencia sobre Capital Federal.
Seguí el minuto a minuto del clima en Capital Federal en este liveblog de El Destape, con las actualizaciones oficiales hora tras hora.
Hace 1 hora
Capital Federal bajo cielo cubierto: 15° y 98% de humedad a las 03:00
El registro oficial de las 03:00 marca un cielo cubierto y una temperatura de 15°C en Capital Federal. La sensación térmica es la misma: 15 °C, así que el termómetro y la piel van de la mano en este bloque.
La humedad del 98% es uno de los datos más fuertes de la hora: el aire está casi saturado. El punto de rocío se ubica en 14 °C, mientras que la nubosidad llega al 100% y la visibilidad se reduce a 4 km. A pesar de ese panorama, la probabilidad de lluvia es del 0% y no hay niebla.
El viento medio sopla a 9 km/h, con ráfagas de hasta 22 km/h. La presión atmosférica es de 1011 hPa y la cota de nieve se ubica en 3700 m. Con cielo cubierto y 15°C, esta es la foto del clima en Capital Federal a las 03:00.
La actualización del pronóstico del tiempo sigue en vivo para saber cómo evoluciona la mañana en la ciudad. Seguí el minuto a minuto del clima en El Destape.
Hace 1 hora
Cielo cubierto y humedad al 98%: cómo sigue el clima en Capital Federal
La madrugada en la Capital Federal se presenta con el cielo cubierto y una temperatura de 15 °C, según el registro oficial de las 03:00. La sensación térmica acompaña ese valor: 15 °C, sin diferencias por el momento.
El dato que más llama la atención en este arranque del día es la humedad del 98%, combinada con un punto de rocío de 14 °C, prácticamente pegado a la temperatura del aire. Con una nubosidad del 100%, el ambiente se siente húmedo y pesado, y la visibilidad se reduce a 4 km, aunque por ahora no hay niebla declarada sobre la ciudad.
El viento sopla a una intensidad media de 9 km/h, con ráfagas que alcanzan los 22 km/h, por lo que el aire se mueve pero sin sobresaltos. La presión atmosférica se ubica en 1011 hPa y la probabilidad de lluvia es del 0%, así que el paraguas puede quedarse en casa durante este bloque horario.
La cota de nieve, por su parte, se mantiene en 3700 m, un dato que no tiene incidencia sobre el área metropolitana. El panorama, entonces, es el de una madrugada cubierta, húmeda y con buena circulación de aire en Capital Federal. Seguí el minuto a minuto del clima en El Destape.
Hace 1 hora
Clima en Capital Federal: madrugada cubierta, 15°C y humedad al 98%
A las 03:00, el clima en Capital Federal se presenta con cielo cubierto y una temperatura de 15°C. La sensación térmica también es de 15 °C, en una madrugada con humedad del 98%.
El pronóstico del tiempo marca 0% de probabilidad de lluvia, aunque la nubosidad es del 100% y la visibilidad se reduce a 4 km. El punto de rocío llega a 14 °C y no hay niebla reportada.
El viento medio es de 9 km/h, con ráfagas de hasta 22 km/h. La presión atmosférica es de 1011 hPa y la cota de nieve se ubica en 3700 m. Seguí el minuto a minuto del clima en Capital Federal.
Hace 1 hora
Clima en Capital Federal: madrugada cubierta, 15° y humedad al 98%
A las 03:00, el pronóstico del tiempo en Capital Federal marca cielo cubierto y una temperatura de 15°C. La sensación térmica también es de 15 °C, mientras la humedad llega al 98%.
La nubosidad cubre el 100% del cielo y la visibilidad se reduce a 4 km en la ciudad. La probabilidad de lluvia es del 0% y no se reporta niebla. El punto de rocío se ubica en 14 °C.
El viento medio sopla a 9 km/h, con ráfagas de hasta 22 km/h. La presión atmosférica es de 1011 hPa y la cota de nieve se mantiene en 3700 m. Así sigue el clima en Capital Federal en esta madrugada.
Hace 10 horas
Súper Niño 2026 en Argentina: cuáles son las provincias que pueden ser más afectadas
El fenómeno de El Niño continúa fortaleciéndose y los pronósticos anticipan un período de lluvias superiores a lo normal en buena parte del país. Misiones, Corrientes, Mendoza, Neuquén y otras provincias aparecen entre las zonas con mayor probabilidad de precipitaciones anómalas.
Súper Niño.
Hace 12 horas
El Servicio Meteorológico Nacional activó el alerta naranja en el AMBA
Este miércoles se presenta como la jornada más inestable de la semana, que arrancó con un cielo gris que se extenderá hacia el fin de semana. ¿Cuándo mejora el tiempo?
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Miércoles, 7 de octubre
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Clima en Capital Federal hoy: pronóstico del tiempo en vivo de esta madrugada
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Clima en Capital Federal hoy: pronóstico del tiempo en vivo
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17:10 | 04/10/2026
Alerta por el granizo que cayó en Santa Fe: detectaron microplásticos
Tres laboratorios independientes analizaron muestras obtenidas en la localidad santafesina de Funes. Los resultados preliminares aún no pueden determinar su origen.
15:38 | 04/10/2026
Cambió el pronóstico: qué de la semana vuelven las tormentas y el mal tiempo
Tras un fin de semana marcado por intensas lluvias y un tiempo agradable, la calma no se sostendrá por demasiado tiempo. El pronóstico del tiempo prevé nuevas jornadas inestables.
12:38 | 04/10/2026
Chau a las tormentas: cómo estará el clima esta semana en CABA y el Conurbano
El AMBA atravesará una semana de tiempo estable con temperaturas máximas por debajo de los 22 grados. Mientras la región mantendrá cielos cubiertos, diversas provincias del país afrontan alertas por nevadas, vientos y tormentas intensas.
Se viene una semana tranquila a nivel climático en CABA.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo, 4 de octubre
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Clima en Capital Federal hoy: pronóstico del tiempo en vivo y datos oficiales
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
21:26 | 02/10/2026
Alerta de la Defensoría de Niños y Adolescentes en la previa a la llegada de El Niño
El organismo emitió un documento para la protección integral de niños y adolescentes frente a eventos climáticos extremos y situaciones de riesgo ambiental.
06:50 | 02/10/2026
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
15:43 | 01/10/2026
El clima en la peregrinación a Luján 2026: el pronóstico del tiempo
Este primer fin de semana de octubre se organiza la Peregrinación Juvenil a la Basílica Nuestra Señora de Luján. Te contamos los detalles sobre el clima y una posible tormenta.
Peregrinación Juvenil a Luján. (Crédito de foto: Basílica Nuestra Señora de Luján)
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Jueves, 1 de octubre
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