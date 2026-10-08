Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Jueves, 8 de octubre

La madrugada en Capital Federal arranca con el cielo cubierto y una temperatura de 15 °C, de acuerdo con el registro oficial de las 04:00. La sensación térmica marca lo mismo que el termómetro, 15 °C, mientras la humedad del 96% le pone al ambiente esa textura pesada y húmeda tan típica de las primeras horas de la noche porteña.

El punto de rocío se ubica en 14 °C y la nubosidad llega al 100%, con una visibilidad reducida a 7 km. Aun con el cielo completamente tapado, no se reporta niebla en la ciudad y la probabilidad de lluvia es del 0%: por ahora, el paraguas puede quedarse guardado.

El viento medio sopla a 13 km/h y las ráfagas alcanzan los 28 km/h, suficientes para mover las copas de los árboles pero lejos de cualquier alerta. La presión atmosférica se mantiene en 1011 hPa y la cota de nieve se sitúa en 3600 metros, un dato que por estas horas no tiene incidencia sobre Capital Federal.

Seguí el minuto a minuto del clima en Capital Federal en este liveblog de El Destape, con las actualizaciones oficiales hora tras hora.