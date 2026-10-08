Los vecinos de la localidad cordobesa de Villa Quilino, departamento de Ischilín fueron sorprendidos por un rayo que cayó en medio de una tormenta y que provocó el incendio de la copa de un pino de gran magnitud, ubicado en la plaza central del pueblo. La situación generó preocupación en la comunidad, especialmente porque las lluvias continúan hasta cerrar la semana.

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Ante la alerta, efectivos de los Bomberos Voluntarios de Quilino se hicieron presentes en el lugar para desplegar tareas en la extinción de las llamas. En el operativo de seguridad y las tareas de enfriamiento también participó personal de Defensa Civil de la localidad.

Los equipos delimitaron el sector de la plaza para impedir el paso de personas ante el riesgo por posible caída de ramas. Luego de controlar el fuego, los bomberos ejecutaron tareas de enfriamiento en la estructura del árbol para evitar que se reactivara el incendio o alcanzara a otros árboles, según informó el medio local Líder Quilino.

El estado de la plaza después del incendio

Según el medio citado, no se registraron personas heridas como así tampoco daños adicionales en el mobiliario de la plaza. Esto fue posible por el trabajo coordinado entre las fuerzas de seguridad, lo que permitió asegurar la zona y restablecer la normalidad.

Este jueves por la tarde se registra una probabilidad de lluvias de 10 a 40%, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La inestabilidad continuará el viernes con precipitaciones en torno a los 40-70% durante la primera mañana, y hacia la tarde y noche bajará a 10-40%.

Hasta el miércoles, la nubosidad estará presente y las temperaturas se ubicarán entre los 14 y 21 grados.

¿Por qué se producen los rayos?

Los rayos se producen dada la acumulación y separación de cargas eléctricas dentro de las nubes de tormenta. El proceso es el siguiente: