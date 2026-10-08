Alerta por temporal: las zonas más golpeadas y hasta cuándo sigue la lluvia en el AMBA

El temporal no da tregua en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Tras una jornada marcada por tormentas fuertes, lluvias, actividad eléctrica y ráfagas intensas, el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que la inestabilidad continuará. Aunque la intensidad será más baja, en los próximos días las condiciones seguirán siendo adversas.

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El alerta naranja que había regido el pasado miércoles 7 de octubre ya fue levantado, pero el clima seguirá siendo desfavorable. Según la entidad, el ingreso persistente de humedad y el desplazamiento de un sistema de bajas presiones mantienen el cielo cubierto y favorecen la aparición de nuevas precipitaciones.

Para este jueves 8 de octubre rige un alerta de nivel amarillo por vientos que afectará principalmente a la Costa Atlántica y al noroeste argentino que abarca regiones de las provincias de Jujuy, Salta, Santiago del Estero y La Rioja. También un sector de Tafí del Valle, en la provincia de Tucumán.

Lluvias, frío y ráfagas: cómo sigue el tiempo en el AMBA

Como se mencionó anteriormente, para este jueves, el SMN prevé una jornada con lluvias y lloviznas intermitentes en el AMBA. La temperatura se ubicará entre 15 y 19 grados, mientras que los vientos soplarán del este y podrían alcanzar ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

El alerta amarillo por vientos afectará principalmente la zona costera de la Provincia, abarcando los municipios de General Lavalle, el Partido de la Costa, Pinamar, Villa Gesell, Mar Chiquita, Mar del Plata y Miramar.

El viernes las condiciones podrían mantenerse iguales. Se espera una mínima de 13°C y una máxima de 17°C, con probabilidades de precipitaciones que podrían llegar al 40% y nuevas ráfagas de hasta 50 km/h durante la tarde. El sábado continuará la inestabilidad, con temperaturas similares y chances de lluvia de entre 10% y 40% durante toda la jornada. Por eso, aunque el episodio de mayor intensidad ya haya quedado atrás, todavía habrá que tener a mano el paraguas.

Cuándo llega la mejora

La primera señal de mejoría aparece recién el domingo, cuando la probabilidad de precipitaciones será casi nula. Sin embargo, el cielo continuará mayormente nublado y las temperaturas seguirán siendo frescas, con una mínima de 12°C y una máxima de 19°C.

El cambio más marcado está previsto para el lunes, que aparece como la primera jornada con mayor estabilidad. El SMN no pronostica lluvias para ninguno de los períodos del día, aunque persistirá la nubosidad con temperaturas de entre 13 y 18 grados.