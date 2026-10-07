Las lluvias y tormentas llegaron al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) este miércoles, una de las jornadas más complicadas e inestables de la semana. Por esta razón, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja, la más alta de la escala.

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El período gris e inestable se extenderá por varios días en la región, donde predomina un cielo gris, producto de la combinación de un ambiente templado y húmedo, distintas perturbaciones en la altura y el desarrollo de una ciclogénesis hacia el fin de semana, según informó el sitio Meteored.

Las condiciones meteorológicas empezaron a desmejorar a media mañana de hoy con la aparición de las primeras lluvias y tormentas aisladas, fenómenos que se intensificaron hacia la tarde y obligaron al SMN a dictar la alerta naranja, ya que durante estos eventos puede correr riesgo la vida humana.

Se espera que los acumulados estén en torno a los 50 y 80 mm, una tasa de lluvia capaz de superar la capacidad de los desagües, lo que podría generar anegamientos puntuales en distintos sectores.

¿Cuándo deja de llover en el AMBA?

Se espera que las precipitaciones sigan hasta el final del día, pero irán perdiendo intensidad. Además, la jornada se mantiene ventosa con ráfagas que podrían superar los 40 a 50 kilómetros por hora.

Luego de que la situación mejore, de jueves a domingo el pronóstico no muestra un gran cambio. Las nubes seguirán ocupando la mayor parte del cielo y la humedad será protagonista.

La probabilidad de alguna lluvia o llovizna momentánea será en mayor o menor medida, por lo que no se debe descartar el uso de paraguas. A partir de la combinación de humedad y nubosidad, las temperaturas se mantendrán dentro de valores frescos, entre los 12 y 18 grados.

Además, la presencia de viento del sur puede generar una mayor sensación de frío en algunos momentos de la jornada. Para el domingo hay probabilidad de que vuelva el sol.

¿Cómo actuar ante una alerta naranja?

Ante una alerta naranja, se recomienda tener en cuenta las siguientes indicaciones: