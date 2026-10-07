Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Miércoles, 7 de octubre

La madrugada en la Ciudad de Buenos Aires se presenta estable y con aire húmedo. Según el registro oficial de las 04:00, el termómetro marca 16 °C en Capital Federal, con una sensación térmica idéntica de 16 °C, lo que confirma un arranque de jornada sin sobresaltos térmicos para quienes salen temprano.

El cielo se mantiene parcialmente nuboso, con una cobertura de nubes del 63%. La humedad relativa es alta, del 85%, y el punto de rocío se ubica en 14 °C. A pesar de esa carga de humedad, no hay niebla en la ciudad y la visibilidad alcanza los 40 km, un dato clave para quienes circulan por autopistas y accesos en el inicio del día.

En cuanto al viento, sopla con una intensidad media de 13 km/h, mientras que las ráfagas pueden llegar hasta los 29 km/h. La presión atmosférica se sostiene en 1013 hPa y la probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que no se esperan precipitaciones en el corto plazo.

Para la zona de montaña, la cota de nieve se sitúa en 3500 metros. El panorama general en Capital Federal invita a una madrugada tranquila, con cielo entre nubes y temperaturas agradables para la época.