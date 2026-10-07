Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Miércoles, 7 de octubre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 18 minutos
Clima en Capital Federal: madrugada con 16°C, cielo parcialmente nuboso y sin lluvia
La madrugada en la Ciudad de Buenos Aires se presenta estable y con aire húmedo. Según el registro oficial de las 04:00, el termómetro marca 16 °C en Capital Federal, con una sensación térmica idéntica de 16 °C, lo que confirma un arranque de jornada sin sobresaltos térmicos para quienes salen temprano.
El cielo se mantiene parcialmente nuboso, con una cobertura de nubes del 63%. La humedad relativa es alta, del 85%, y el punto de rocío se ubica en 14 °C. A pesar de esa carga de humedad, no hay niebla en la ciudad y la visibilidad alcanza los 40 km, un dato clave para quienes circulan por autopistas y accesos en el inicio del día.
En cuanto al viento, sopla con una intensidad media de 13 km/h, mientras que las ráfagas pueden llegar hasta los 29 km/h. La presión atmosférica se sostiene en 1013 hPa y la probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que no se esperan precipitaciones en el corto plazo.
Para la zona de montaña, la cota de nieve se sitúa en 3500 metros. El panorama general en Capital Federal invita a una madrugada tranquila, con cielo entre nubes y temperaturas agradables para la época.
Clima en Capital Federal hoy: pronóstico del tiempo en vivo de esta madrugada
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Clima en Capital Federal hoy: pronóstico del tiempo en vivo
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
17:10 | 04/10/2026
Alerta por el granizo que cayó en Santa Fe: detectaron microplásticos
Tres laboratorios independientes analizaron muestras obtenidas en la localidad santafesina de Funes. Los resultados preliminares aún no pueden determinar su origen.
15:38 | 04/10/2026
Cambió el pronóstico: qué de la semana vuelven las tormentas y el mal tiempo
Tras un fin de semana marcado por intensas lluvias y un tiempo agradable, la calma no se sostendrá por demasiado tiempo. El pronóstico del tiempo prevé nuevas jornadas inestables.
12:38 | 04/10/2026
Chau a las tormentas: cómo estará el clima esta semana en CABA y el Conurbano
El AMBA atravesará una semana de tiempo estable con temperaturas máximas por debajo de los 22 grados. Mientras la región mantendrá cielos cubiertos, diversas provincias del país afrontan alertas por nevadas, vientos y tormentas intensas.
Se viene una semana tranquila a nivel climático en CABA.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo, 4 de octubre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Clima en Capital Federal hoy: pronóstico del tiempo en vivo y datos oficiales
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
21:26 | 02/10/2026
Alerta de la Defensoría de Niños y Adolescentes en la previa a la llegada de El Niño
El organismo emitió un documento para la protección integral de niños y adolescentes frente a eventos climáticos extremos y situaciones de riesgo ambiental.
06:50 | 02/10/2026
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
15:43 | 01/10/2026
El clima en la peregrinación a Luján 2026: el pronóstico del tiempo
Este primer fin de semana de octubre se organiza la Peregrinación Juvenil a la Basílica Nuestra Señora de Luján. Te contamos los detalles sobre el clima y una posible tormenta.
Peregrinación Juvenil a Luján. (Crédito de foto: Basílica Nuestra Señora de Luján)
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Jueves, 1 de octubre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
16:32 | 30/09/2026
Anticipan cómo estará el tiempo durante la Peregrinación a Luján 2026
Miles de files caminarán este fin de semana desde el Santuario de San Cayetano, en Liniers, a la Basílica de Luján en medio de un clima que no descarta la fuerte presencia de precipitaciones en gran parte del trayecto.
06:46 | 30/09/2026
Clima en Buenos Aires hoy: amanecer frío, húmedo y sin lluvia
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
20:58 | 29/09/2026
Súper Niño 2026-2027: cómo prepararse y qué precauciones tomar
El fenómeno El Niño ya está presente y el Gobierno Nacional reforzó las recomendaciones ante el riesgo de lluvias superiores a lo normal durante la primavera y el verano. Qué hacer frente a tormentas, inundaciones, vientos fuertes y cortes de luz.
Lluvias.