Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la primavera se esperan mayores riesgos de lluvias intensas e inundaciones en el centro y este del país.

La Argentina se encuentra bajo la influencia del Súper Niño, que presenta características que hacen único al país: la humedad y el frío. Estos atributos destacan porque en la mayoría del planeta, la probabilidad de calor avasalla a la población. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la primavera se esperan mayores riesgos de lluvias intensas e inundaciones en el centro y este del país.

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El fenómeno podría persistir hasta abril del 2027 y el próximo trimestre podría ser el más intenso de todos. De acuerdo al último pronóstico del SMN, esta primavera combina un fenómeno puntual y global que coincide con El Niño, por lo que se presumen riesgos altos de inundaciones, particularmente en zonas del centro y el Litoral.

Para el trimestre de octubre, noviembre y diciembre, el escenario será más húmedo de lo habitual. El Litoral es la región donde esta señal aparece con mayor claridad, pero también de mayores probabilidades de precipitaciones por encima de lo normal en el oeste de Santa Fe, Córdoba, el centro y sur de Cuyo, La Pampa, el oeste de Buenos Aires y el noreste de la Patagonia.

En Chaco y Formosa, el este de Santiago del Estero, el centro-este bonaerense y el noroeste patagónico, en cambio, las lluvias podrían ubicarse entre valores normales y superiores a los normales.

¿Qué se espera para el norte y sur de la Argentina?

Sin embargo, el panorama cambia hacia el norte y el extremo sur del país. En el este del NOA y el sur de la Patagonia también hay mayores probabilidades de que las precipitaciones se mantengan dentro de los valores normales o inferiores, mientras que en el oeste del NOA la señal será más clara: apunta a lluvias por debajo de lo habitual.

De esta manera, el trimestre podría dejar un país con una tendencia más húmeda sobre el centro y el este, además de condiciones más secas en algunas zonas del norte y del sur.

¿Puede hacer calor extremo como en Europa?

En lo que respecta a las temperaturas, el SMN prevé un trimestre más frío de lo habitual en gran parte de Cuyo, Córdoba, el oeste de Santa Fe, La Pampa y el oeste de Buenos Aires. También se informó una tendencia hacia las temperaturas normales o inferiores a las habituales en el sur del Litoral, el centro-este bonaerense y el noreste de la Patagonia. Pero el norte del Litoral y el noroeste patagónico, por su parte, aparecen dentro de los valores normales.

La principal excepción está en el norte, ya que la mayor parte del NOA tiene mayores probabilidades de registrar temperaturas por encima de lo normal. También hay una tendencia entre normal y superior a la normal en sectores de Chaco, Formosa, Salta, Santiago del Estero y el sudoeste de la Patagonia.

De todas maneras, el organismo nacional aclaró que el pronóstico se trata de una previsión sobre el promedio de los tres meses y -hasta el momento- no permite descartar episodios puntuales de lluvias intensas, frío o calor.

Las provincias más afectadas por el Súper Niño

Según un reporte del Centro Regional del Clima para el Sur de América del Sur, existen sectores de Misiones, Corrientes, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Entre Ríos, Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Córdoba y La Pampa donde la probabilidad de registrar precipitaciones anómalamente intensas se ubica entre el 99% y el 100%.

El mapa también muestra probabilidades elevadas, aunque algo menores, en distintos puntos de esas provincias y en Buenos Aires, donde algunos sectores aparecen con valores de entre 93%, 94% y 95%. Esto no quiere decir que llueva de manera extraordinaria en todos esos lugares, sino que los modelos detectan una señal climática muy marcada hacia precipitaciones por encima de los valores habituales.

La situación contrasta con otras regiones del país. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y sectores del centro y sur argentino, incluida Santa Cruz, la probabilidad señalada en el informe desciende hasta alrededor del 40%. Se anticipan menores precipitaciones en Tierra del Fuego y el Noroeste Argentino, particularmente en Salta, Jujuy, Catamarca y parte de San Juan.