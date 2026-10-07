Súper Niño 2026 en Argentina: cuáles son las provincias que pueden ser más afectadas, según el Centro Regional del Clima para el Sur de América del Sur

El Súper Niño 2026 en Argentina empezó a generar preocupación de cara a la primavera y el verano. El fenómeno climático, asociado al calentamiento excepcional de las aguas del Pacífico ecuatorial, continúa intensificándose y los modelos internacionales anticipan que podría ubicarse entre los episodios de El Niño más fuertes registrados. A mediados de septiembre la anomalía de temperatura superficial del mar en la región utilizada para monitorear el fenómeno alcanzó los +3°.

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En Argentina, el impacto no sería uniforme. El Centro Regional del Clima para el Sur de América del Sur (CRC-SAS) proyecta para el trimestre octubre-noviembre-diciembre mayores precipitaciones que las normales en buena parte del territorio. El organismo, integrado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA) de la UBA, advierte que los mapas climáticos expresan probabilidades y no permiten anticipar con exactitud cuándo, dónde ni con qué magnitud ocurrirá una tormenta.

Súper Niño 2026: cuáles son las provincias con mayor probabilidad de lluvias

De acuerdo con el pronóstico del CRC-SAS, existen sectores de Misiones, Corrientes, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Entre Ríos, Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Córdoba y La Pampa donde la probabilidad de registrar precipitaciones anómalamente intensas se ubica entre el 99% y el 100%.

El mapa también muestra probabilidades elevadas, aunque algo menores, en distintos puntos de esas provincias y en Buenos Aires, donde algunos sectores aparecen con valores de entre 93%, 94% y 95%. Esto no significa que vaya a llover de manera extraordinaria en todos esos lugares, sino que los modelos detectan una señal climática muy marcada hacia precipitaciones por encima de los valores habituales.

La situación contrasta con otras regiones del país. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y sectores del centro y sur argentino, incluida Santa Cruz, la probabilidad señalada en el informe desciende hasta alrededor del 40%. Se anticipan menores precipitaciones en Tierra del Fuego y el Noroeste Argentino, particularmente en Salta, Jujuy, Catamarca y parte de San Juan.

Qué puede provocar El Niño en Argentina

El fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) se produce por una interacción entre el océano y la atmósfera que modifica los patrones de circulación y puede alterar las temperaturas y las precipitaciones a miles de kilómetros del Pacífico ecuatorial. En el caso argentino, uno de sus efectos más conocidos es el aumento de las lluvias en distintas regiones, aunque su comportamiento varía según la zona y la intensidad del episodio.

El SMN confirmó en su informe de septiembre que las condiciones del ENOS corresponden a una fase cálida o El Niño. Además, los modelos dinámicos y estadísticos estimaban una probabilidad del 100% de continuidad del fenómeno durante septiembre-octubre-noviembre de 2026, con una intensidad fuerte o muy fuerte.

Súper Niño.

El escenario genera especial atención por los riesgos asociados a las precipitaciones extremas: inundaciones, anegamientos, crecidas de ríos, daños en infraestructura y dificultades para la prestación de servicios. Al mismo tiempo, El Niño puede favorecer condiciones de calor extremo y tener consecuencias sobre la salud, la producción agropecuaria y el sistema energético.

El antecedente de 1997 y por qué preocupa el Súper Niño 2026

La magnitud que podría alcanzar el episodio actual vuelve inevitable la comparación con otros eventos históricos. Uno de los principales antecedentes argentinos es El Niño de 1997, considerado una variante extrema del fenómeno. Aquel año se registraron lluvias extraordinarias, inundaciones en distintas zonas del país y anegamientos en sectores de la ciudad de Buenos Aires.

El escenario de 2026 todavía no permite afirmar que se repetirá aquella situación. De hecho, los especialistas remarcan que los modelos climáticos permiten estimar tendencias y probabilidades, pero no determinar de antemano la magnitud de cada tormenta. El último informe del IRI señala que sus 22 modelos proyectaban un El Niño “muy fuerte” durante el verano 2026-2027, aunque existen diferencias entre ellos respecto del valor exacto que alcanzará el fenómeno.

Por eso, más que anticipar una catástrofe, los pronósticos funcionan como una señal para reforzar la prevención. En Argentina ya se puso en marcha el Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027, que tiene como eje de trabajo contempla especialmente la cuenca del Río de la Plata y articula a las provincias de Misiones, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.