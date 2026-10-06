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Clima en Capital Federal hoy: pronóstico del tiempo en vivo de esta madrugada
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 6 minutos
La madrugada en Capital Federal: nubes y claros con 14°C
El clima en Capital Federal se mantiene estable en la madrugada. Según el registro oficial de las 03:00, la temperatura actual es de 14°C, con una sensación térmica de 14 °C y cielo con nubes y claros.
La humedad alcanza el 73%, el punto de rocío se ubica en 10 °C y la nubosidad es del 12%. La probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que no se esperan precipitaciones en el corto plazo. La visibilidad es amplia: 45 km, y no hay niebla reportada.
El viento medio sopla a 10 km/h, con ráfagas de hasta 18 km/h. La presión atmosférica es de 1016 hPa y la cota de nieve se sitúa en 2800 m. Un panorama tranquilo para quienes circulan por la ciudad en estas horas.
Hace 21 minutos
A las 03:00, Capital Federal tiene nubes y claros: 14° y sin lluvia
La madrugada en Capital Federal se presenta con nubes y claros y una temperatura actual de 14°, según el registro oficial de las 03:00. La sensación térmica también es de 14 °C, por lo que el aire se mantiene estable en plena madrugada.
El pronóstico del tiempo no anticipa lluvias por ahora: la probabilidad es del 0%. La humedad alcanza el 73%, el punto de rocío se ubica en 10 °C y la nubosidad es del 12%.
La visibilidad es muy buena, de 45 km, y no hay niebla. El viento sopla a 10 km/h, con ráfagas de hasta 18 km/h. La presión atmosférica es de 1016 hPa y la cota de nieve se sitúa en 2800 m.
Hace 1 hora
Clima en Capital Federal: madrugada con nubes y claros y 14 grados de temperatura
La madrugada en la Capital Federal arranca con nubes y claros y una marca térmica que se mantiene estable: el termómetro registra 14°C a las 03:00, de acuerdo al reporte oficial de la hora.
La sensación térmica acompaña casi sin diferencias y también se ubica en 14 °C, una señal de que el aire se mantiene calmo y sin sobresaltos sobre el área metropolitana. La humedad alcanza el 73% y el punto de rocío se sitúa en 10 °C.
La nubosidad es baja, de apenas 12%, y por eso el cielo porteño muestra nubes y claros en buena parte de su extensión. No hay niebla y la visibilidad es excelente: llega a 45 km, un dato que confirma una madrugada despejada y sin obstáculos para circular.
El viento sopla a 10 km/h de intensidad media, con ráfagas que pueden trepar hasta los 18 km/h. La presión atmosférica se mantiene en 1016 hPa y la probabilidad de lluvia es del 0%, así que el paraguas puede quedarse en casa. La cota de nieve, en tanto, se ubica en 2800 m.
Seguí el minuto a minuto del pronóstico del tiempo en Capital Federal con los datos actualizados del Servicio Meteorológico Nacional y todas las variables del clima hora a hora.
Hace 1 hora
Clima en Capital Federal: madrugada con 14° y cielo entre nubes y claros
La madrugada en Capital Federal se presenta estable y con temperaturas amables: a las 03:00 el termómetro marca 14 °C, un valor que se replica en la sensación térmica, también de 14 °C. El cielo se muestra con nubes y claros y una nubosidad que apenas llega al 12%.
La humedad se ubica en el 73% y el punto de rocío en 10 °C, registros que no alcanzan para la formación de bancos de niebla: el reporte oficial confirma que no hay niebla sobre la ciudad. La visibilidad, además, es excelente y alcanza los 45 km, una buena noticia para quienes circulan de madrugada.
El viento sopla con una velocidad media de 10 km/h y ráfagas de hasta 18 km/h, por lo que no se esperan complicaciones en la vía pública. La presión atmosférica se mantiene en 1016 hPa, un valor estable que acompaña el panorama general.
En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvia es del 0%, así que el paraguas no será necesario en las próximas horas. La cota de nieve, por su parte, se sitúa en 2800 metros. Seguí el minuto a minuto del clima en Capital Federal en este liveblog con los datos actualizados del Servicio Meteorológico Nacional.
Clima en Capital Federal hoy: pronóstico del tiempo en vivo
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12:38 | 04/10/2026
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Se viene una semana tranquila a nivel climático en CABA.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo, 4 de octubre
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Alerta de la Defensoría de Niños y Adolescentes en la previa a la llegada de El Niño
El organismo emitió un documento para la protección integral de niños y adolescentes frente a eventos climáticos extremos y situaciones de riesgo ambiental.
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