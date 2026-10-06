Clima en Capital Federal hoy: pronóstico del tiempo en vivo de esta madrugada

El clima en Capital Federal se mantiene estable en la madrugada. Según el registro oficial de las 03:00, la temperatura actual es de 14°C, con una sensación térmica de 14 °C y cielo con nubes y claros.

La humedad alcanza el 73%, el punto de rocío se ubica en 10 °C y la nubosidad es del 12%. La probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que no se esperan precipitaciones en el corto plazo. La visibilidad es amplia: 45 km, y no hay niebla reportada.

El viento medio sopla a 10 km/h, con ráfagas de hasta 18 km/h. La presión atmosférica es de 1016 hPa y la cota de nieve se sitúa en 2800 m. Un panorama tranquilo para quienes circulan por la ciudad en estas horas.