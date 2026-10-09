Súper Niño 2026-27: qué se sabe del fenómeno climático y qué se pronostica para la Argentina

El fenómeno climático conocido como El Niño vuelve a encender las alertas de cara a la primavera y el verano 2026-2027. Las proyecciones internacionales anticipan un episodio de gran intensidad, denominado "Súper Niño", que podría modificar los patrones de lluvia y temperatura en distintas partes del mundo y aumentar los riesgos de eventos meteorológicos extremos en la Argentina.

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De acuerdo a los pronósticos difundidos hasta octubre, el período de mayor intensidad se espera hacia el cierre de este año, aunque sus efectos podrían prolongarse durante los primeros meses de 2027.

El escenario genera especial preocupación en las regiones vinculadas a la Cuenca del Plata, donde las precipitaciones por encima de los valores habituales pueden provocar crecidas de ríos, anegamientos e inundaciones.

Sin embargo, los impactos no serán iguales en todo el territorio nacional: su intensidad dependerá de la región, la época del año y la evolución de las condiciones atmosféricas. Por eso, los especialistas destacan la importancia de seguir los pronósticos oficiales y anticiparse a posibles situaciones de riesgo.

Qué es el Súper Niño 2026-27 y cuándo alcanzaría su máxima intensidad

El Niño es un fenómeno climático asociado al calentamiento anormal de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial central y oriental. Este cambio altera la circulación atmosférica y modifica los patrones de precipitaciones y temperaturas en distintas regiones del planeta.

La denominación "Súper Niño" se utiliza para describir un episodio de intensidad excepcional. No constituye una categoría independiente del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), sino una expresión que alude a su magnitud.

Existe una probabilidad elevada de que el episodio alcance una intensidad muy fuerte entre octubre y diciembre de 2026. La Organización Meteorológica Mundial también advirtió sobre la posibilidad de que el fenómeno se encuentre entre los más intensos de los registros históricos y que sus efectos persistan hasta febrero de 2027.

El alcance de estas previsiones debe interpretarse con cautela: los pronósticos estacionales permiten identificar tendencias generales, pero no anticipar con precisión la fecha, el lugar y la intensidad de cada tormenta o inundación.

Súper Niño en la Argentina: qué regiones podrían verse más afectadas

Uno de los principales riesgos para la Argentina es la posibilidad de que se registren precipitaciones superiores a los valores normales, especialmente en sectores del Litoral y de la Cuenca del Plata. En esas zonas, las lluvias persistentes pueden favorecer el aumento del caudal de los ríos y generar complicaciones en áreas urbanas y rurales.

Entre los posibles impactos están los siguientes:

Lluvias abundantes y tormentas severas: podrían aumentar los episodios de inestabilidad y las precipitaciones intensas.

podrían aumentar los episodios de inestabilidad y las precipitaciones intensas. Crecidas de ríos e inundaciones: la acumulación de agua puede afectar a localidades ribereñas y zonas bajas.

la acumulación de agua puede afectar a localidades ribereñas y zonas bajas. Anegamientos en áreas productivas: el exceso de humedad en los suelos puede dificultar las tareas agrícolas, la siembra y la cosecha.

el exceso de humedad en los suelos puede dificultar las tareas agrícolas, la siembra y la cosecha. Olas de calor: las temperaturas elevadas también forman parte de los riesgos que deben monitorearse durante la temporada cálida.

El impacto, de todos modos, no será uniforme. La distribución de las lluvias puede variar considerablemente entre provincias e incluso entre localidades cercanas. Además, la situación previa de los suelos y el nivel de los cursos de agua influirán en la magnitud de las posibles consecuencias.

Súper Niño.

Para el sector agropecuario, el fenómeno presenta un escenario con oportunidades y riesgos. Una mayor disponibilidad de agua puede favorecer determinados cultivos, pero los excesos de precipitaciones también pueden perjudicar la producción, deteriorar los caminos rurales y complicar la logística.

Qué medidas de prevención se recomiendan ante el fenómeno climático

Ante la posibilidad de lluvias intensas y crecidas, los organismos oficiales recomiendan prestar atención a las alertas meteorológicas e hidrológicas y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

En las zonas vulnerables a inundaciones, resulta importante evitar circular por calles anegadas, no intentar atravesar cursos de agua y preparar medidas de contingencia ante posibles evacuaciones. En el ámbito rural, la planificación anticipada permite evaluar el drenaje de los terrenos, proteger a los animales y organizar el traslado de hacienda cuando sea necesario.