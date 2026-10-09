Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Viernes, 9 de octubre

La madrugada en Capital Federal se presenta con el cielo cubierto y una temperatura de 12°C, según el registro oficial de las 03:00. La sensación térmica acompaña ese valor, también en 12 °C, en una noche de aire cargado y sin grandes cambios respecto de las horas previas.

El dato que más pesa en este momento es la humedad del 85%, que se combina con un punto de rocío de 9 °C y una nubosidad del 100%. Aun así, la probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que no hay agua prevista sobre la ciudad. La visibilidad alcanza los 40 km y no se registra niebla, así que las condiciones para circular son buenas.

El viento medio se sostiene en 14 km/h, aunque las ráfagas pueden trepar hasta los 30 km/h y hacerse sentir en calles abiertas y avenidas. La presión atmosférica marca 1018 hPa, un valor estable que no anticipa sobresaltos inmediatos, mientras que la cota de nieve se ubica en 3500 metros.

Con este panorama, la recomendación para las próximas horas es simple: si salís temprano, llevá una campera porque el clima en Capital Federal se mantiene fresco y húmedo. Seguí el minuto a minuto del pronóstico del tiempo en nuestro liveblog para saber si el cielo cubierto se rompe o si el sol aparece más tarde.