Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Viernes, 9 de octubre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 16 minutos
Capital Federal arranca la madrugada cubierta, con 12° y ráfagas de 30 km/h
La madrugada en Capital Federal se presenta con el cielo cubierto y una temperatura de 12°C, según el registro oficial de las 03:00. La sensación térmica acompaña ese valor, también en 12 °C, en una noche de aire cargado y sin grandes cambios respecto de las horas previas.
El dato que más pesa en este momento es la humedad del 85%, que se combina con un punto de rocío de 9 °C y una nubosidad del 100%. Aun así, la probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que no hay agua prevista sobre la ciudad. La visibilidad alcanza los 40 km y no se registra niebla, así que las condiciones para circular son buenas.
El viento medio se sostiene en 14 km/h, aunque las ráfagas pueden trepar hasta los 30 km/h y hacerse sentir en calles abiertas y avenidas. La presión atmosférica marca 1018 hPa, un valor estable que no anticipa sobresaltos inmediatos, mientras que la cota de nieve se ubica en 3500 metros.
Con este panorama, la recomendación para las próximas horas es simple: si salís temprano, llevá una campera porque el clima en Capital Federal se mantiene fresco y húmedo. Seguí el minuto a minuto del pronóstico del tiempo en nuestro liveblog para saber si el cielo cubierto se rompe o si el sol aparece más tarde.
Hace 10 horas
Súpero Niño: anticipan que tendrá características únicas a contramano del resto del mundo
Según el nuevo pronóstico trimestral, la primavera será más húmeda y fría de lo habitual en gran parte del centro y este del país, donde los riesgos de lluvias intensas e inundaciones serán mayores. En cambio, el norte tendrá una mayor tendencia al calor.
Hace 11 horas
Impactante: cayó un rayo en plena plaza central e incendió la copa de un pino
El fenómeno meteorológico sorprendió a los vecinos de Villa Quilino e impactó en la plaza central del pueblo. Según el Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias y tormentas seguirán en la zona hasta el fin de semana.
Hace 15 horas
Alerta por temporal: las zonas más golpeadas y hasta cuándo sigue la lluvia en AMBA
Las lluvias se mantendrán en los próximos días de acuerdo al SMN. Aunque el alerta naranja por tormentas fuertes cesó, se esperan ráfagas de hasta 50 km/h.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Jueves, 8 de octubre
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17:51 | 07/10/2026
Súper Niño 2026 en Argentina: cuáles son las provincias que pueden ser más afectadas
El fenómeno de El Niño continúa fortaleciéndose y los pronósticos anticipan un período de lluvias superiores a lo normal en buena parte del país. Misiones, Corrientes, Mendoza, Neuquén y otras provincias aparecen entre las zonas con mayor probabilidad de precipitaciones anómalas.
Súper Niño.
15:56 | 07/10/2026
El Servicio Meteorológico Nacional activó el alerta naranja en el AMBA
Este miércoles se presenta como la jornada más inestable de la semana, que arrancó con un cielo gris que se extenderá hacia el fin de semana. ¿Cuándo mejora el tiempo?
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Miércoles, 7 de octubre
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Clima en Capital Federal hoy: pronóstico del tiempo en vivo de esta madrugada
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Clima en Capital Federal hoy: pronóstico del tiempo en vivo
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17:10 | 04/10/2026
Alerta por el granizo que cayó en Santa Fe: detectaron microplásticos
Tres laboratorios independientes analizaron muestras obtenidas en la localidad santafesina de Funes. Los resultados preliminares aún no pueden determinar su origen.
15:38 | 04/10/2026
Cambió el pronóstico: qué de la semana vuelven las tormentas y el mal tiempo
Tras un fin de semana marcado por intensas lluvias y un tiempo agradable, la calma no se sostendrá por demasiado tiempo. El pronóstico del tiempo prevé nuevas jornadas inestables.
12:38 | 04/10/2026
Chau a las tormentas: cómo estará el clima esta semana en CABA y el Conurbano
El AMBA atravesará una semana de tiempo estable con temperaturas máximas por debajo de los 22 grados. Mientras la región mantendrá cielos cubiertos, diversas provincias del país afrontan alertas por nevadas, vientos y tormentas intensas.
Se viene una semana tranquila a nivel climático en CABA.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo, 4 de octubre
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Clima en Capital Federal hoy: pronóstico del tiempo en vivo y datos oficiales
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